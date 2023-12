Únikovka jako dárek? Jen když dobře zvolíte. 3 tipy jak nejlépe vybrat

Může se zdát, že úniková hra je jen pro nadšence do deskových her či hlavolamů. Doby, kdy jste se v únikovce půl hodiny lopotili nudnou šifrou a druhou půlhodinu dostávali ježka z klece, jsou ale ty tam. „Díky“ hrám převážně ze slevových portálů si také leckdo představuje laciné dekorace a zámečky ve sklepě. To však již dávno neplatí! Moderní hry jako např. The Chamber jsou stavěné jako dechberoucí audiovizuální zážitky. Od profesionálních kulis přes speciální efekty až po propracované scénáře, vše připomíná spíše poutavý film a zážitkem je již samotná přítomnost ve hře. Kvalitní únikovka navíc hráče nefrustruje přílišnou obtížností, protože má jít o dobrodružství, nikoli příjimačky do Mensy. Návštěvníkům tak postačí jen přirozený důvtip.

Poukaz… a co když ho nikdo nevyužije?

Poukaz na únikovku má jednu zásadní výhodu. Nedáváte zážitek jen obdarovanému, ale dalším až 5 lidem. A těmi můžete být například i vy. Kouzlo úspěšného poukazu na zážitky tkví v tom, že darujete hlavně společné chvíle. A zatímco poukaz na masáž si člověk nechá snadno propadnout, událost pro celou rodinu či okruh přátel nikdo jen tak propadnout nenechá.

TIP: Ihned po předání poukazu u stromečku se dohodněte na termínu a rezervujte!

Řešení věčného problému

Právě společně strávený čas je často to nejcennější, co můžeme darovat prarodičům. Zprvu může děda koukat nechápavě, ale kdo někdy zkusil únikovku v rodinném kruhu, činí z toho pravidelnou záležitost. Proč? Protože zážitků, kde se plnohodnotně zapojí vnouče, dospělý i senior, je jako šafránu. Selský rozum je jen jeden.

Témata pro všechny

Témat únikovek je mnoho, proto tato zábava dokáže zaujmout široké spektrum lidí.. Ať už jde o cestu do země pohádek, útěk ze středověkého vězení, vyšetřování záhad ve stylu románů Dana Browna či duchařský horor jako z Hollywoodu, lákavé příběhy umí vtáhnout, pobavit i vyděsit.

Česko jako úniková velmoc

V ČR máme světové unikáty, za kterými cestují hráči i přes půl světa. Například únikovka Kingdom Come: Experience (založená na populární české videohře) je natolik rozsáhlá, že jde spíše již o interaktivní divadlo plné herců, akce a dramatických scén, to vše v prostředí skutečné středověké tvrze. V Praze taktéž najdeme mnoho her ze světových žebříčků nejlepších únikovek, zejména hry od studia The Chamber, které patří ke nejrenomovanějším tvůrcům, nebo Mindmaze či Padlock.

Jak vybrat tu pravou hru pro své blízké?

Únikovek je v Česku kolem tří set a může se zdát, že se v jejich výběru člověk snadno zamotá. Těchto několik rad vám tak může ušetřit čas i vrásky a obdarovaní dostanou ten nejlepší možný zážitek.

Pozor na laciné hry a slevové portály

Vybudování špičkové únikové hry stojí jednotky milionů a technická údržba desítky tisíc korun měsíčně. Kvalitní, proškolený a nadšený personál je mnohem dražší než laciní brigádníci, kteří špatným přístupem a chybami dokážou shodit zážitek ze sebelepší hry. Únikovka za cenu pod 1 200 Kč je již podezřelá a pravděpodobně vás s jistou nadsázkou čeká x-tá variace visacích zámečků a sudoku ve sklepě bez atmosféry.

Sledujte fotografie a hodnocení

Hra s profesionálně stavěnými kulisami a hutnou atmosférou se nemá za co stydět, a proto své přednosti dává na odiv. Naopak špatné hry se vyznačují právě tím, že svůj obsah přílišně tají, protože nemají co nabídnout. Pokud tedy narazíte pouze na ilustrace a detailní fotky pár rekvizit, možná byste se měli nad nákupem více zamyslet. Hra by totiž nemusela udělat ten nejlepší dojem.

Pokud jde o recenze, moc nespoléhejte na „agregátory“, tedy stránky, které sdružují informace o únikových hrách. Ty totiž od provozovatelů vybírají poplatky a provize, na základě kterých potom upravují jejich prezentaci, pořadí v žebříčcích atd. Co se týče běžných hodnocení například na Google, celkové skóre kvalitní hry je minimálně 4,8 hvězdičky. 4,5 a méně se už v tomto odvětví považuje za horší.

Chcete se trefit? Nechte vybrat obdarované

Větší provozovatelé únikových her, jako například The Chamber, nabízejí univerzální poukazy na své hry. Obdarovaní si tak sami na základě vlastního uvážení zvolí téma a příběh hry, která jim nejvíce sedne, a vy si ušetříte starosti. Poukazy bývají navíc pro libovolný počet hráčů (nejčastěji 2-6) takže vaši blízcí mohou vyrazit jen s partnerem, s více přáteli nebo i s celou rodinou, a je také velká šance, že vás vezmou s sebou.