Únikové hry jsou opět hitem Vánoc. Zde je 7 důvodů proč!

Možná jste již na nějaké té únikovce byli nebo vám o ní vyprávěl někdo z okolí. A možná jste nebyli úplně nadšení ze zpracování a zážitek jste už neměli potřebu opakovat, natož ho někomu darovat. A to by byla velká škoda. Úniková hra je totiž jako kino - když půjdete na špatný film, určitě nezavrhnete kino, ale prostě si jen vyberete lepší snímek. A vzhledem k tomu, že v Praze najdete hned dvě firmy, jejichž hry se letos dostaly do žebříčku TOP 50 všech únikovek na světě ( The Chamber a Mindmaze, první jmenovaní dokonce v TOP 10), dárkový poukaz na únikovku rozhodně stojí za zvážení.

Co je to vlastně úniková hra? Kvalitní úniková hra je jako dobrodružný film naživo. Tým 2-6 hráčů se octne v tematicky laděném prostředí plném skrytých indicií, tajných dveří, informací a hádanek, jejichž řešením se posouvá kupředu v promyšleném ději. Dnes už cílem není uniknout ze zamčené místnosti, ale naopak pronikat hlouběji do příběhu a rozkrývat další a další tajemství. Řešení jsou o selském rozumu, nikoli o matematice ani znalostech. Je ale důležité vybrat hru správně. V laciné únikovce dostanete shluk náročných šifer v nezajímavém prostoru, v kvalitní hře komplexní audiovizuální dobrodružství, na které budete dlouho vzpomínat.

7 DŮVODŮ, PROČ JE POUKAZ NA ÚNIKOVOU HRU GENIÁLNÍM DÁRKEM

#1 Darujete zážitek ve skutečném světě se skutečnými lidmi

Darování zážitků místo věcí je dlouhodobým trendem, a to z dobrého důvodu. Je prokázané, že zážitek zanechá mnohem více emocí a vzpomínek než hmotná, nedejbože praktická věc.





#2 Obdarovaný si sám vybere téma hry jeho srdci nejbližší

Je libo pohádkový zážitek plný světel a zvuků, mysteriozní dobrodružství alá Indiana Jones nebo snad intenzivní horor naživo s duchy? Nechte rozhodnout obdarovaného. Větší provozovatelé únikových her zpravidla nabízejí univerzální poukazy, díky kterým máte jistotu že s výběrem nešlápnete vedle!

#3 Únikovka je dárek, co neskončí zapomenutý v šuplíku!

Nevhodně zvolený zážitkový poukaz bohužel často zůstává nevyužitý, přestože jde o atraktivní věc jako masáže, jízda sporťákem apod. Proč? Lidé často vlastní potěšení upozaďují a sólo zážitek pak není dostatečnou motivací zvednout telefon a zážitek pro sebe naplánovat. U únikovek je tomu ale jinak. Dle Tomáše Kučvy z The Chamber je využito až 90 % prodaných poukazů, což je u zážitků nevídané číslo. Největší úspěch mají totiž zážitky, které lze sdílet s blízkými. Lidé se rychleji odhodlají k naplánování zážitku, který mohou rovnou spojit s časem tráveným s přáteli či rodinou. Přidejte fakt, že poukazy na únikovky zahrnují vstup do hry až pro 6 hráčů a recept na úspěch je na světě!

#4 Únikovka bude bavit téměř každého

Může se zdát, že únikovou hru si užije pouze nadšenec do deskových her, hlavolamů apod. To však již dávno neplatí! Hry od tvůrců, jako jsou The Chamber, jsou stavěné tak, že zážitkem je už samotná přítomnost ve hře a užít si ji rozhodně neznamená vše rychle vyřešit. Audiovizuální efekty, promyšlené scénáře, dramatické momenty... Je to jako dobrý film - i když přímo neovlivňujete děj, užíváte si ho. Únikovka také nevyžaduje žádnou fyzickou zdatnost ani specifické dovednosti. Stačí jen a pouze starý dobrý selský rozum. Dobrá únikovka také hráče nefrustruje přílišnou obtížností, protože hra má být dobrodružství, ne přijímací test do Mensy.

#5 Dárek, který si dost možná užijete i vy sami

Dárkový poukaz na únikovku zahrnuje zpravidla účast až 6 hráčů. Šance, že do hry budete obdarovaným přizvání rozhodně nejsou nízké :-).

#6 Dárek, kterým podpoříte malé české podnikatele

E-shopy jsou jasnými vítězi koronavirové krize a nejenže se o tržby bát nemusí, dokonce je čeká rekordní rok. Oproti tomu tvůrci a provozovatelé únikových her mají za sebou velmi těžký rok plný nucených uzavírek a karantén. Každý koupený poukaz na únikovou hru je velkou podporou malého podnikání a poctivého řemesla!

#7 Bezpečnost únikových her? Zbytečné obavy!

Profesionální provozovatelé jako The Chamber, Mindmaze nebo třeba The Padlock mají v době covidové špičkové hygienické standardy, což z jejich únikovek dělá v této zvláštní době překvapivě bezpečnou aktivitu. V prostorách hry se totiž nacházejí jen spoluhráči a nedochází ke kontaktu s cizími lidmi. Všechny povrchy ve hrách jsou po každé hře pečlivě dezinfikovány. Konkrétní bezpečnostní opatření naleznete třeba zde

5 TYPŮ LIDÍ, KTEŘÍ BUDOU Z POUKAZU NA ÚNIKOVKU NADŠENÍ

1. Hráč počítačových her

Dostat náruživého „gamera“ od počítače k nějaké společenské aktivitě v reálném světě může být někdy pěkný oříšek. Abychom byli féroví, je pravda, že co do atmosféry, imerznosti a hratelnosti se propracované videohře máloco vyrovná. Genialita únikových her však tkví mimojiné v tom, že jsou postavené na videoherním základě. Obsahují velmi podobné prvky, efekty a celkový „gameplay“. Vše je ale díky fyzické podobě o to působivější. Počítačový hráč má tedy v únikovce o zábavu postaráno!

2. Dědeček / babička

Kdy jste naposledy podnikli něco s prarodiči? Respektive trochu přesněji - něco, kde se každá generace baví stejnou měrou, spolupracují a nikdo nestojí jen tak v rohu, jen aby si to užili ti ostatní? Naši prarodiče už třetím rokem nechtějí k Vánocům nic jiného než poukaz na další únikovku, kde se sejde celá rodina. Děda i babi jsou celí paf z toho, že si mohou „hrát“ s vnoučaty a plnohodnotně se zapojit do společné zábavy, aniž by se přiblížili počítači. Únikovka totiž nevyžaduje žádné technické znalosti, vše je o selském rozumu, který je už po staletí stejný. Únikovky jsou jedním z mála, ne-li jedinou zábavní platformou, která dokáže takto stmelit několik generací.

3. Partner / partnerka

Není nic lepšího než se před večerním pivkem s kamarády / vínkem s kamarádkami zastavit na pořádnou únikovku, která rozproudí nadšené debaty po zbytek večera. Každé fajn partě ale někdy chybí dostatek iniciativy takový plán zrealizovat. Dárkovým poukazem je prvotní fáze vyřešena, partner / partnerka vám za takto zábavný večer budou neskonale vděční! A k tomu všemu partnerské body za originalitu.

4. Rodiče

„Já bych si přál/a, abyste byli hlavně zdraví a občas se taky ukázali!“ Podobnou větu od rodičů slyšel snad každý. Stejně tak každý zná situaci, kdy rodičům daroval nějaký sofistikovaný praktický dárek, který „na papíře“ dával pefektní smysl, ale z nějakého iracionálního důvodu po pár měsících už na svět koukal jen z šuplíku. Řešení je zcela nasnadě, pořiďte rodičům poukaz na únikovku s tím, že ji navštívíte společně. Originální zážitek s rodinou? Garantujeme, že zavládne nadšení.

5. Úniková hra pro děti

Hraní únikových her s dětmi zažívá boom. Proč? Jednoduše proto, že únikovka navržená i pro dětské hráče (jako je například Wonderland od The Chamber) je plná interaktivních hádanek, světel, zvuků a humorných prvků, které udrží dětskou pozornost po celou hodinu herního času. A co je nejlepší - děti tím silně rozvíjejí svoji inteligenci a analytické myšlení. Pokud tedy hledáte inspiraci na dárek pro vaše ratolesti, který pro ně bude zábavou i přínosem dohromady (a ještě se u toho pobaví celá rodina), poukaz na únikovku je výborným adeptem.

JAK VYBRAT ÚNIKOVOU HRU?

Jak bylo v článku již zmíněno, rozdíly mezi únikovými hrami jsou propastné. Je smutným faktem, že špatných her je výrazně více než těch opravdu dobrých. Spousta lidí se při výběru své první hry „spálí“ a nemají již chuť zkoušet další. To je ale velká chyba. Zde je pár tipů pro spolehlivý výběr opravdu propracované hry:

1. Pozor na laciné hry a slevové portály

Vybudování špičkové únikové hry stojí jednotky milionů a technická údržba desítky tisíc korun měsíčně. Kvalitní, proškolený a nadšený personál je mnohem dražší než laciní brigádníci, kteří špatným přístupem a chybami dokážou shodit zážitek ze sebelepší hry. Únikovka za cenu pod 1200 Kč je již podezřelá a pravděpodobně vás s jistou nadsázkou čeká x-tá variace visacích zámečků a sudoku ve sklepě bez atmosféry.

2. Sledujte fotografie

Špatné hry mají jednu věc společnou. Nikde neukazují fotografie svých interiérů, protože není čím se chlubit. Takové hry místo toho používají pouze ilustrace, fotky zjevně stažené z internetu nebo fotky pouhých detailů ze hry. Provozovatel může tvrdit, že je tomu tak proto, že chce zachovat tajemnost hry. Vězte, že je to pouze výmluva. Kvalitně postavená hra má nádherné interiéry, které dá ráda na odiv. A to také proto, že má zpravidla spoustu dalších místností, takže ani tak není nouze o překvapení.

3. On-line hodnocení a jejich správná interpretace

Asi každý vyhledává napřed hodnocení služeb, které plánuje zakoupit. Věděli jste například, že hodnocení 4.5 na googlu už je v oblasti únikových her špatný výsledek? Opravdu dobré hry mají 4.8 a výše. Stejně tak se nelze spolehnout ani na stránky, které sdružují informace o únikových hrách, tzv. agregátory. Ty totiž od provozovatelů vybírají poplatky a provize, na základě kterých potom upravují jejich prezentaci, pořadí v žebříčcích atd. Někteří z velkých hráčů na poli únikovek jako například The Chamber se těmto praktikám vzepřeli, takže dochází k absurdním situacím, kdy například hru Poltergeist, která se umístila v žebříčku TOP 25 nejlepších her na světě, na mnoha českých agregátorech vůbec nenajdete. Existují ale poctivé výjimky, například portál Solveprague.cz. A pokud se chystáte hrát únikovky v zahraničí, doporučujeme Tripadvisor.com (kde najdete i žebříček např. pro Prahu). Obloukem se potom vyhněte hodnocením přímo na slevových portálech, které mají nulovou vypovídací hodnotu.