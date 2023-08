Unikátní výstava „Móda s honzíkem“ v Prachaticích

Po úspěšné výstavě „Secesní móda“ připravilo letos Prachatické muzeum výstavu hledící dále do minulosti. Móda od konce 60. do konce 80. let 19. století, to je „Móda s honzíkem“. Připomene vám svět Divokého západu, Sherlocka Holmese nebo Julese Vernea. Anebo současné reminiscence ve stylu gothic a steampunk. Jste zvědaví, jaká doopravdy byla tato móda v jihočeských městech? Unikátní výstava autentického historického textilu předvede na jednom místě to nejlepší z depozitářů 16 jihočeských muzeí. Výstava je pořádána pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje a těšit se na ni můžete od 20. června do 15. října 2023. Jedinečný projekt zpracovává veškeré dostupné doklady této módy také v katalogu.

Honzík (turnýra), neboli umělá konstrukce pod šaty rozšiřující a zvyšující siluetu pozadí, nahradil dřívější konstrukci krinolín a sám si prošel několika fázemi vývoje. Ve sbírkách jihočeských muzeí se nachází pouze jediný exemplář v podobě žíní vyplněného polštářku, který se používal v kombinaci se starší krinolínou. Naproti tomu šaty jsou zachovány ve všech fázích vývoje. K vidění budou šaty z prvního období, připomínající spíše krinolínovou siluetu, na niž jen zvolna pronikají ozdoby akcentující zadní část sukně. Samozřejmě nebudou chybět ani exempláře, u nichž vzdouvající se látka vrchní sukně připomínající nadýchaný obláček dosahuje svého vrcholu. Zvláštní kapitolu představuje úzká silueta přelomu 70. a 80. let 19. století, ze které se honzík zcela vytrácí. Je zastoupena několikerými šaty s elegantní vlečkou. Nejvíce exponátů pochopitelně nabízí poslední období, které je zajímavé především barevnými a strukturovými kombinacemi materiálů. Kromě šatů budou k vidění i živůtky, ozdobné pláštěnky nebo kabátky, ale stranou nezůstane ani domácí oděv.

Poměrně početnou skupinou předmětů zachovaných z tohoto období v muzejních fondech jsou také módní doplňky. Jejich množství by vydalo na samostatnou výstavu, vzhledem k prostoru však rozhodně nemohou být vystaveny všechny. Nicméně i tak jich výstava „Móda s honzíkem“ nabízí dostatek. Ať už jde o slunečníky, klobouky, boty, vějíře či šperky, k vidění jsou snad všechny trendy, které se během tohoto období objevily. A co neuvidíte na výstavě, najdete v katalogu.

Autor textu: Petra Richterová

www.prachatickemuzeum.cz