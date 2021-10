Unikátní udržitelný koncept dostupných bytů Top on STOP

Netradiční bydlení nad nákupním parkem

Unikátní pilotní projekt Top on STOP od společnosti IMMOFINANZ má potenciál proměnit realitní trh nejen v Rakousku. Realitní skupina, působící ve střední i jihovýchodní Evropě, vlastní a provozuje přibližně 100 nákupních parků STOP SHOP, z toho 12 v České republice. Zákazníci v nich obvykle nacházejí široký maloobchodní sortiment od oděvů a obuvi přes drogerie, lékárny a prodejny domácích potřeb až po obchody s elektronikou. Právě evropská síť nákupních parků má potenciál v budoucnu posloužit jako stavební pozemek pro až 12 000 nových bytů. Ty budou umístěny v modulárních dřevěných budovách postavených nad stávajícími obchodními jednotkami.

„Vzhledem k nedostatku pozemků a rostoucím nákladům na ně ve městech a s ohledem na současnou omezenou nabídku bydlení máme k dispozici obrovské zdroje. Konceptem Top on STOP nyní chceme tuto příležitost využít co nejlépe, jako zkušený realitní developer nabízet dostupné a udržitelné bydlení a podporovat zodpovědné využívání cenných půdních zdrojů,“ vysvětluje základní strategii Dietmar Reindl, provozní ředitel skupiny IMMOFINANZ. Cílem je zpomalit či zcela zastavit neudržitelné rozšiřování měst do šířky a maximalizovat míru užití stávajících prostor v městském jádru vhodném pro bydlení.

Dostupné a udržitelné startovací byty

Byty Top on STOP budou splňovat vysoká kritéria udržitelnosti. Modulární dřevěná konstrukce umožní kombinace od mini loftů po rodinné byty, byty s domácími kancelářskými místnostmi nebo samostatné jednotky pro hosty nebo pečovatele. Klimaticky neutrální energetický koncept zahrnuje využití fotovoltaiky, rekuperace tepla a geotermální energie, jakož i odpečetění půdy ekologizací a instalaci společných prostor, jako jsou dětská hřiště, zóny setkání nebo střešní zahrady. První pilotní projekt již začal a bude rychle realizován po povolení obcí.

Ve střednědobém horizontu plánuje IMMOFINANZ přestavět zhruba 50 % svých současných a budoucích lokalit STOP SHOP na dostupné nájemní byty. To by představovalo až 600 000 m2 obytných prostor s potenciálem zmírnit bytovou krizi v mnoha městech Evropy. Vysoký stupeň standardizace umožní rychlou realizaci a nižší investiční náklady, díky čemuž by nabídka kvalitních nových bytů měla být zaměřena zejména na lidi s nižšími a středními příjmy, mladé páry či rodiny.