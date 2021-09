Unikátní kamery pro chytré farmy testují vědci z Brna

„Chytré kamery vypadají na první pohled jako ty obyčejné. Jejich unikátnost ale spočívá v tom, že ze snímků dokážou online zjistit hmotnost zvířete,“ říká vedoucí výzkumu Pavel Horký z Agronomické fakulty. Vědci testují kamery v chovech prasat, kde mají chovatelé často problém s překrmováním. „Krmivo v současné době tvoří až 80 % nákladů na produkci. Pokud chovatel překrmuje, zbytečně utrácí nemalé částky. Ve chvíli, kdy bude mít přehled o váze jednotlivých zvířat, může velmi snadno upravit krmné dávky,“ popisuje Horký.

Kromě snížení nákladů na chov by chytré kamery měly pomoci také zlepšit celkovou životní pohodu zvířat. „Když prasata přijímají nadbytečné množství krmiva, velkou část z něj nakonec vůbec nestráví. Přirozenou cestou tak odchází například bílkoviny. Při jejich rozkladu se uvolňuje amoniak, což pociťujeme pokaždé, když přijdeme do stáje a začnou nás štípat oči. Úplně stejně nepříjemné je to i pro zvířata,“ vysvětluje Horký. Vedle bílkovin se do okolí vylučuje i celá řada prvků, které mohou zatěžovat životní prostředí. Správné dávkování krmiva by míru zatížení přírody mohlo výrazně snížit, myslí si Horký.

Data z chovu přehledně v mobilní aplikaci

Na projektu vědci pracují zhruba rok a půl. Na konci příštího roku by chtěli mít hotový software pro analýzu dat. „Naší představou je, že chovatel bude mít aplikaci v telefonu. V ní uvidí, kolik už prokrmil, jaká je váha zvířat, kdy mají jít prasata na jatka a podobně,“ říká Horký. Kamery by navíc měly zvládnout komunikovat také s dalšími chytrými technologiemi v chovu. „Údaje z kamer by se měly dát propojit s celkovým monitoringem stájí, požadavky na ventilaci nebo online záznamy o zdravotním stavu zvířat z elektronických čipů. Cílem je, aby data v aplikaci byla co nejkomplexnější a zemědělci ušetřila co nejvíc práce,“ dodává Horký.

Systém funguje na principu snímkování jednotlivých zvířat. Zemědělec nastaví chytré kamery na místo, kde se zvířata nejvíce shlukují, například na oblast kolem koryta. Zařízení pod určitým úhlem prase nasnímá a z dostupných dat určí jeho hmotnost. Chovatel si pak záznamy může prohlédnout v telefonu a nemusí zvířata sám složitě vážit.



Zatím vědci testovali 2D kamery. V plánu ale mají vyzkoušet také 3D variantu. „Jsou mnohem přesnější. Zatímco 2D kamera udělá zhruba pět až šest tisíc snímků jednoho zvířete, 3D verze zvládne vyfotit prase téměř milionkrát,“ upřesňuje Horký. Na projektu výzkumníci spolupracují s firmou SPV Pelhřimov, a. s., která se zabývá velkochovem prasat. V praxi se chytré kamery testují na farmě v Plevnici u Pelhřimova a v Miloticích u Kyjova.

Součástí praxe do deseti let

„Chytré kamery jsou technologicky něco úplně nového. Sami testujeme jednotky prototypů. Běžnou součástí praxe by se mohly stát tak za pět, deset let,“ dodává Pavel Horký. Smysl podle něj kamery mají hlavně v experimentálních chovech nebo testačních stanicích. Cena jednoho zařízení se pohybuje v řádu vyšších desítek tisíc korun. Do budoucna by vědci kromě kamer pro měření hmotnosti chtěli vyzkoušet také termokamery. Ty zvládnou dopředu odhalit počínající zánět. Využít by se tak daly například k včasné léčbě zánětu mléčné žlázy nebo při onemocněních pohybového aparátu prasat.

Projekt s názvem „Modernizace technologií chovů prasat s vyšší integrací ICT a vytvoření srovnatelných metodik výpočtů“ ale není na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně jediný, který se věnuje zavádění chytrých technologií do zemědělství. V plánu už mají vědci například výzkum zaměřený na možnosti chytré pastvy, chytré dávkování krmiva nebo obecně monitoring ve stájích.