Unie podnikových právníků ocenila firemní právníky

Oceněné právní týmy společností L’oréal a Tesco uspěly v kategorii Podniková právní kancelář především díky schopnosti propojovat efektivní právní poradenství s podporou podnikání daných firem. „Jedná se o moderní právní kanceláře, které se těší značnému respektu nejenom u interních klientů. Ocenění pro ně je naprosto zasloužené,“ podotýká prezidentka Unie podnikových právníků ČR Marie Brejchová.
Perspektiva v Albatrosu
Komu připadla individuální ocenění? V kategorii Perspektiva, která poukazuje na mladé, vysoce talentované právníky, je to Radek Morávek ze společnosti Albatros Media. Odborná porota vyzdvihla způsob, jakým se v mladém věku chopil významné manažerské role. „Obdivuhodně zvládá vedení interního právního týmu, vždy s nesmírnou lidskostí, laskavostí a obětavostí. A to v silně konkurenčním prostředí knižního trhu,“ dodává viceprezident Unie Richard Baček, který byl jedním z porotců ocenění Podnikový právník 2026.
Laureátkou ocenění v kategorii Compliance se stala Andrea Diligent, právnička společnosti Pražská energetika. „Compliance často nastavuje omezení nebo pravidla, ze kterých lidé neskákají radostí do stropu. Andrea ale umí nepříjemné věci komunikovat a implementovat tak, že druhá strana má naprostou jistotu, že v tom není sama,“ upozorňuje porotce ocenění a vedoucí unijní sekce Compliance Vladimír Valenta. Ocenění v kategorii Technologie a inovace pak převzal David Řemínek z Unibail-Rodamco-Westfield (URW). „Davidova odbornost je neoddiskutovatelná. Díky svým mezinárodním i lektorským zkušenostem ji navíc dokáže předávat dál jako málokdo,“ říká další z porotců a viceprezidentů Unie Ondřej Kramoliš. V kategorii Právní podpora projektu vyhlásila porota podnikovou právničkou roku Elenu Zajacovou z JetBrains.
Cena prezidentky míří na akademickou půdu
Součástí slavnostního večera, který se tradičně uskutečnil v Občanské plovárně v Praze, bylo také předání Ceny prezidentky Unie. Marie Brejchová ji udělila Ústavu práva a technologií při Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. „Unie s tímto respektovaným pracovištěm spolupracuje dlouho a já si té spolupráce nesmírně vážím. Ústav má značnou zásluhu na smysluplném a systematickém prolínání akademického světa s každodenní praxí firemních právníků.“ Cenu převzal vedoucí ústavu Matěj Myška.
Podpora firemních právníků. Už přes 35 let
Unie podnikových právníků ČR vznikla v roce 1990. Je profesním sdružením pro firemní právníky působící v České republice. Má bezmála 500 individuálních a 91 kolektivních členů. Hájí jejich profesní zájmy, zvyšuje jejich odbornou úroveň a přispívá k rozvoji právního povědomí v podnikatelském prostředí. Pořádá desítky vzdělávacích akcí ročně. Už 27 let je Unie podnikových právníků ČR řádným členem mezinárodní asociace European Company Lawyers Association (ECLA).