Unicorn University vyvíjí software pro urychlovač částic ve Švýcarsku

Unicorn University je soukromá vysoká škola, která plní své motto „Dokážeme, že na to máš“. Své studenty totiž umí perfektně motivovat, a to nejen díky vyučujícím, kteří mají dlouholetou praxi v oboru, ale i díky prestižním stážím. Ty je možné absolvovat v partnerských společnostech jako Unicorn nebo Microsoft. Studenti ale mohou spolupracovat také s vědeckými institucemi po celém světě. Není tedy překvapením, že neexistuje absolvent, který by odešel s prázdným životopisem a nenašel práci v oboru.

Přesuňme se na chvilku do Švýcarska, kde se v tunelu s obvodem 27 kilometrů nachází hadronový urychlovač částic. Právě na něm Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN) zkoumá málo známé stránky fyziky. Zařízení dokáže simulovat podmínky vzniku vesmíru. Díky tomu mohou vědci pozorovat, co se dělo bezprostředně po velkém třesku.

Spolupráce na mezinárodní úrovni

A teď zpět do Česka, konkrétně na Unicorn University. Právě zde studenti pracují na vývoji softwaru pro CERN, konkrétně pro vnitřní detektor experimentu ATLAS, který umožní vědcům snadněji najít chybovou část v případě, že se něco porouchá. Jinými slovy studenti v čele s ředitelem Markem Beránkem vyvíjí aplikaci, která uchovává digitální dvojče všech součástek vnitřního detektoru včetně jejich struktury, což vědcům umožní najít příčinu problému bez potřeby detektor manuálně rozebírat. „Studenti mají jedinečnou příležitost aktivně se podílet na tvorbě unikátního softwaru pro velmi prestižní vědecké pracoviště a být v kontaktu s těmi nejlepšími lidmi z celého světa,“ vyzdvihuje ředitel Beránek.

Tatsiana Sarokina je studentkou druhého ročníku bakalářského programu Softwarový vývoj a také jednou z těch, kteří na tomto projektu pracují, konkrétně na pozici Front-End Developera. „Jako studentka Unicorn University jsem dostala příležitost aktivně se podílet na tomto projektu jako vývojář na front-endové úrovni. Byla jsem nadšená a nemohla říct ne,“ vzpomíná. Tatsiana je zodpovědná za vývoj komponent, a to především pomocí JavaScriptu a UU5 Library.

Právě z tohoto důvodu by tuto vysokou školu doporučila všem, kteří se zajímají o obor IT. „Už v prvním ročníku jsem se dostala k reálným projektům,“ vzpomíná. Vyzdvihuje také skutečnost, že Unicorn University drží krok s dobou. „Učíme se na moderních technologiích, po kterých je poptávka. Studium navíc můžeme zkombinovat s prací. Každá přednáška se nahrává a je možné si ji kdykoliv pustit zpětně,“ pokračuje a dodává: „Je to místo, kde jsem napsala svůj první kód a zamilovala si IT.“