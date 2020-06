Unicorn College se mění na Unicorn University, jako 1. VŠ bude online

Za těch 13 let se toho stalo hodně a z mladého ambiciózního subjektu se stala dospělá, sebevědomá vysoká škola, která vzdělává nejen své studenty v rámci bakalářských i magisterských studijních programů, ale také širší veřejnost prostřednictvím přednášek, konferencí a mnoha úrovní online kurzů.

Bezpečně také víme, že to, co učíme, funguje. Vždyť informace a dovednosti, které získávají naši studenti, jsou v mnoha směrech identické s tím, co učíme v rámci Unicorn Top Gun Academy – dlouhodobého komplexního vzdělávacího systému pro všechny spolupracovníky mateřské čtyřmiliardové společnosti Unicorn.

Poslední roky jsme také systematicky rozšiřovali možnosti reálných projektů, do kterých se mohou studenti zapojit, stejně jako atraktivních partnerství pro samotné studium i povinnou praxi.

Současné i budoucí potřeby trhu i exponenciální růst dostupných a zpracovávaných dat pro nás také znamenaly posílení v oblasti datové analýzy. Od minulého akademického roku tak nabízíme ucelenou sadu bakalářských i magisterských (zakončeno titulem Ing.) studijních programů pro vzdělání v oblasti IT, datové analýzy i businessu.

Pro ty, kteří chtějí vyvíjet aplikace, orientovat se v prostředí cloudu, zabývat se Internetem věcí: podívejte se na bakalářský studijní program Softwarový vývoj. Naučíte se nejen programovat, ale také rozumět procesu a řízení SW projektů.

Pokud hledáte správný start svého ekonomicko-manažerského vzdělávání, neměli byste ze svého výběru vynechat bakalářský studijní program Business Management.

Pokud již jste bakaláři nebo rádi nahlížíte trochu dál, pak si vyberte z našich magisterských programů.

Pro ty, kteří chtějí do hloubky porozumět architektuře aplikací, pracovat s velkými daty nebo s nástroji umělé inteligence, máme program Softwarové inženýrství a big data.

Pokud se necítíte být zrovna SW specialisty, pak věřte, že ekonomie v souvislostech a schopnost práce s daty je něco, co bude hýbat trhem po mnoho dalších let. Právě pro vás je tu potom studijní program Aplikovaná ekonomie a analýza dat.

Více o chystané online výuce nám řekl Ing. Marek Beránek, Ph.D, výkonný ředitel Unicorn University: „Na plně distanční formu studia jsme plně připraveni již nyní. Uzavření vzdělávacích institucí z důvodu pandemie koronaviru nám dalo možnost si to potvrdit i v praxi. V nadcházejícím akademickém roce počítáme s tím, že výuka bude probíhat v prezenční a kombinované formě jako dosud, kdy e-learning a online výuka jsou sice významným, ovšem pouze doplňkovým kanálem. Pokud proces akreditace distančního studia proběhne podle předpokladů, staneme se první vysokou školou v České republice, kterou bude možné vystudovat kompletně online. K tomu by mělo dojít nejpozději od příštího akademického roku, tedy od září 2021.“

Pokud vás Unicorn University zaujala, máte hned tři možnosti, kdy nás poznat. Dny otevřených dveří proběhnou online vždy ve čtvrtek v termínech 11. června, 13. srpna a 3. září 2020.

Kompletní informace o možnostech studia i škole samotné jsou k dispozici na webových stránkách Unicorn University: www.unicornuniversity.net