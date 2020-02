Uncanny Valley: festival předvede skutečného humanoida!

Münchner Kammerspiele Rimini Protokoll (Stefan Kaegi) / Thomas Melle Tísnivé údolí / Uncanny Valley / Unheimliches Tal · pá 6. 3. 2020, 20 hod. · so 7. 3. 2020, 17 hod. · so 7. 3. 2020, 20 hod. Divadlo Archa, Na Poříčí 28, Praha 1 Německy, se simultánním překladem do češtiny a angličtiny.