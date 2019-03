Umíme léčit kardiaky i pohybový aparát

V Teplicích nad Bečvou léčí nemoci oběhového systému, pohybového ústrojí, cukrovku a některé nervové choroby. Pomáhají tu také pacientům v remisi po onkologických onemocněních. Zdejší odborný léčebný ústav poskytuje kardiorehabilitační péči pacientům po operacích srdce. Léčba nemocí pohybového ústrojí přibyla do seznamu indikací až koncem roku 2012. Jednou z lékařek, která se stará o zdejší pacienty, je MUDr. TAMARA SEHNOUTKOVÁ. V lázních pracuje od roku 1995, v Lázeňském domě Janáček je od roku 2014, před tím působila několik let v lázeňských domech Moravan a Bečva. A právě s Tamarou Sehnoutkovou jsme si povídali o léčbě pohybového aparátu ve zdejších lázních.

Léčba pohybového aparátu v Teplicích začala před více než šesti lety. Jaké byly začátky?

V Lázeňském domě Janáček byl krátce předtím dobudován rehabilitační bazén, bylo upraveno několik pokojů pro potřebu pacientů po operacích totálních endoprotéz kolen a kyčlí na bezbariérové. Pořídili jsme nová výškově nastavitelná lůžka, širší vstupy do pokojů, dovybavili elektroléčbu přístrojem Motren a motodlahami. Na vodoléčbu jsme instalovali zvedáky do vanových koupelí a navýšili počty fyzioterapeutů. Když jsme splnili veškeré podmínky a požadavky, ministerstvo zdravotnictví nám schválilo léčbu pohybového aparátu od října 2012. Od té doby jsme urazili velký kus cesty. Například v roce 2013 jsme v Teplicích měli dvacet dva pacientů s endoprotézou a patnáct po operacích páteře. V roce 2017 to bylo již 320 pacientů s endoprotézou a 204 po operacích a úrazu páteře.

Co se za těch pár let změnilo?

Přibyly nejrůznější nové procedury, více jsme začali využívat malé tělocvičny k individuálnímu cvičení, ale asi největší změna nastala v personálu. Máme daleko více velmi kvalifikovaných fyzioterapeutů, samozřejmě kdyby jich bylo více, byli bychom rádi. Víme ale, že i v jiných lázních a nemocnicích je fyzioterapeutů nedostatek. Pacienti po implantacích endoprotéz a pacienti s artrózami kloubů a páteře se učí cviky k protahování zkrácených a posilování oslabených svalů. Hodně se zaměřujeme na posilování hlubokého svalového systému páteře, cvičí například podle metodiky profesora Pavla Koláře nebo SM-Systém MUDr. Richarda Smíška. Celý náš fyzioterapeutický tým absolvuje každý rok nejrůznější školení, všichni máme výcvik v nordic walkingu, který rovněž využíváme u vybraných pacientů jako součást léčby. S pacienty s onemocněními pohybového aparátu po úrazech, po operacích páteře a kloubů -se cvičí individuálně a v malých skupinách o pěti až šesti členech.

Čím si vysvětlujete tak obrovský nárůst klientů, kteří mají problémy s pohybovým aparátem?

Většinou si naše lázně vybírají z toho důvodu, že mají zároveň onemocnění srdce a cév. Někteří z nich u nás již byli třeba po kardiochirurgické operaci nebo po angioplastice, takže nás znají. V neposlední řadě jde o pacienty, kteří jsou z Moravy a kteří se nechtějí příliš vzdalovat od domova.

Vaší ordinací denně projde několik nových klientů kvůli vstupní lékařské prohlídce. Není to zbytečné, když každá indikace má svůj seznam procedur?

Je pravda, že na každou indikaci máme plán, jaké procedury máme předepsat, ale většinou musíme plán změnit, upravit, protože pacient některé procedury či cvičení prostě nezvládne, nebo jsou pro něj nevhodné. Proto jsou lékařské vstupní prohlídky. Podobné je to i u samoplátců. V rámci malé vstupní lékařské prohlídky je důležité s klientem probrat procedury, které si sám vybral, jestli je vůbec schopný je zvládnout, aby mu naopak neublížily.

Znamená to, že některé procedury jsou nebezpečné?

Takřka u všech procedur existují kontraindikace, které musíme respektovat. Například po Poláriu (procedura, která zahrnuje působení chladu až -140 °C po dobu dvou až tří minut) musí být pacient nebo klient dostatečně pohyblivý, aby se byl schopen sám zahřát pohybem ve fitcentru na rotopedu, chodeckém pásu nebo orbitreku.

V čem jste lepší než jiné lázně zaměřené na léčbu pohybového aparátu?

Problémy pohybového aparátu léčíme teprve pár let. Co se ale týká zkušeností a naší palety procedur a cvičení, jsme již nyní na stejné úrovni jako lázně, které se léčbě pohybového aparátu věnují dlouhá léta. V čem jsme lepší? Podle mých zkušeností je bohužel většina pacientů polymorbidních. Mají nadváhu, cukrovku, vysoký krevní tlak, srdeční, cévní onemocnění a zároveň i kloubní problémy. Náš personál má s těmito pacienty zkušenosti. Tím, že jsme zvyklí na pacienty s nemocemi kardiovaskulárního aparátu, jsme schopni s nimi cvičit i tehdy, když mají po operaci kloubů, páteře. Víme, jakou jim přidávat zátěž, umíme je zaléčit i v případě kardiovaskulárních komplikací.

Využíváte při léčbě pohybového aparátu vaši minerální vodu?

Léčbě pohybového aparátu pomáhá jakékoli vodní prostředí. Uvolňuje svalový tonus kolem páteře a kloubů. Jakmile se uvolní svalové napětí, sníží se tah úponu šlachy, zlepší se kloubní hybnost. Pohybovému aparátu naše voda velmi pomáhá. I když koupelí mají méně často než pacienti s kardiovaskulárními chorobami - čtyři nebo pět týdně -, mají navíc dvakrát týdně cvičení v bazénu pod odborným vedením. Každý z nich si pak může dokoupit permanentku a chodit cvičit do bazénu častěji, individuálně, sám. Musí ale vědět, co má cvičit, aby si neublížil.

Řada vašich klientů vychvaluje příjemné přírodní prostředí, do kterého jsou lázně usazené.

Je pravda, že prostředí také pomáhá léčit. K procházkám doporučujeme rozlehlý lázeňský park, stezku kolem řeky Bečvy a okolní lesy. I když pro pacienty krátce po operacích nosných kloubů, kteří chodí ještě s francouzskými holemi, náš zvlněný terén není ideální, pro většinu ostatních pacientů, zvláště pro vertebropaty (pacienty s onemocněním páteře) je právě nerovný měkký terén v lese ideální.

