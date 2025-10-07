Umí vaše děti s AI líp než vy? Vyzkoušejte to společně

Umělá inteligence už dorazila i do českých domácností. Zatímco většina dětí ji dnes používá běžně, rodiče často váhají. Zapojte se do nové rodinné soutěže a zjistěte, jak na tom doma s AI jste. A k tomu navíc soutěžíte o chytrý telefon nebo lístky na koncert pro celou rodinu.

Je bezpečná? Dá se na její odpovědi spolehnout? Nezpůsobí, že děti budou méně přemýšlet samy? To jsou otázky, které si dnes klade mnoho rodičů. Nejlepším řešením je přitom objevovat AI společně s dětmi a být na této cestě jejich průvodcem.

Soutěží celá rodina

Ideální příležitostí k tomu je nová soutěž AI výzva: Umíš se zeptat?, kterou nedávno vyhlásila Nadace O2. „Děti i rodiče se společně mohou ponořit do světa umělé inteligence, zkoušet, co všechno dokáže, a hlavně se u toho bavit,“ vysvětluje její ředitelka Dominika Herdová.

Stačí vytvořit rodinný tým a splnit dva jednoduché úkoly. Poslouží vám k tomu běžně dostupné AI nástroje, jako je Gemini, ChatGPT, Claude, Perplexity a mnoho dalších.

Jak se chatbota ptát?

Kdo se umí dobře zeptat, ten dostane lepší odpověď. A právě promptování – tedy schopnost vytvořit správné zadání pro AI – si teď můžete v rámci soutěže vyzkoušet.

Naplánujte si společně rodinnou dovolenou snů a vymyslete recept na večeři. Ať už z ingrediencí, které máte rádi, nebo těch, které zrovna najdete v lednici. Cesta za tím nejlepším promptem přinese nejen spoustu legrace, ale i šanci si s dětmi popovídat, jak kriticky pracovat se získanými informacemi.

Nejste si úplně jistí, jak na to? Podívejte se na webinář, který připravila Nadace O2 spolu s odborným partnerem soutěže AI dětem. Dozvíte se, jak chatboti fungují, a získáte mnoho užitečných tipů pro práci s nimi.

Ve hře jsou lístky na koncert i nový telefon

Kromě nových zkušeností čekají na finalisty i lákavé ceny. Vítězná rodina získá od partnerů soutěže vstupenky na koncert v O2 areně a přespání v moderním STAGES HOTEL Prague. Další finalisté mohou vyhrát chytrý telefon Google Pixel s praktickými AI funkcemi nebo příslušenství z nabídky O2 – od bezdrátových sluchátek až po přenosný reproduktor.

Jak se zapojit

Vytvořte rodinný tým ve složení alespoň jeden dospělý a jedno dítě ve věku 9–15 let. Přihlásit se s vytvořenými výstupy můžete do 31. října prostřednictvím formuláře na webu O2 Chytrá škola. V listopadu se pak do soutěže budou moct zapojit také učitelé.

