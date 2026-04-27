Umění najít rovnováhu: Bydlení mezi městem a přírodou

Architektura jako základ
Současné prémiové bydlení už není jen o lokalitě nebo standardu vybavení. Stále častěji je definováno kvalitou architektury. Tím, jak dokáže pracovat s prostorem, světlem a kontextem místa. Valmont je příkladem projektu, kde architektura není doplňkem, ale výchozím bodem celého konceptu.
Návrh vychází ze silného genia loci Lázeňského vrchu ve Starých Splavech a od počátku usiluje o maximální respekt k okolní krajině.
„Návrh apartmánového domu byl formován právě charakterem tohoto místa,“ popisuje architekt Petr Vacek, CEO, Expert Architects, s.r.o. Tento přístup je patrný v každém detailu návrhu. Dům nevystupuje jako dominantní solitér, ale jako citlivě zasazený prvek krajiny, který respektuje její proporce i charakter.
Základní koncepce pracuje s třemi hranoly vznášejícími se nad terénem mezi korunami borovic, které se přirozeně přizpůsobují příkrému svahu a okolí. Výsledkem je architektura, která působí přirozeně – jako by do daného prostředí patřila odjakživa.
Stavba v souladu s krajinou
Jedním z klíčových principů projektu je práce s terénem a perspektivou. Stavba se nesnaží dominovat okolí, ale naopak s ním splývá.
Z ulice dům téměř mizí mezi stromy, zatímco směrem k jezeru se otevírá do krajiny. Tento princip vytváří jedinečný zážitek z prostoru. Architektura zde nepředstavuje bariéru, ale prostředníka mezi člověkem a přírodou.
Světlo jako klíčový prvek
Architektonický koncept Valmontu stojí také na důsledné práci se světlem, které zde není pouze funkčním prvkem, ale zásadním nástrojem pro navození atmosféry.
Velkoformátová prosklení na celou výšku podlaží umožňují maximální propojení interiéru s exteriérem. Sklo zde funguje jako téměř neviditelná membrána, která stírá hranici mezi vnitřním a vnějším světem.
„Velkorysé prosklené plochy vtahují koruny okolních borovic přímo do obytného prostoru,“ popisuje architekt.
Vztah k vodě a krajině
Zásadní roli v projektu hraje také blízkost Máchova jezera, které není pouze vizuálním benefitem, ale integrální součástí architektonického řešení.
„Důležitý je pro nás i samotný vztah k vodní hladině. Okna zprostředkovávají nejen ničím nerušené výhledy na Máchovo jezero, ale odlesky vody se v nich navíc zrcadlí, čímž dům s okolím vizuálně zcela splývá,“ uvádí architekt. Projekt tak vytváří kontinuální dialog mezi interiérem a krajinou, který je v současné rezidenční architektuře stále vzácnější.
Materiál a nadčasovost
Vedle formy a světla hraje klíčovou roli také materiálové řešení, které podporuje celkový koncept přirozenosti a dlouhodobé hodnoty.
Kombinace neutrálních fasádních ploch a dřevěných obkladů dodává stavbě zemitost a nadčasový charakter. Architektura tak nepodléhá krátkodobým trendům, ale staví na principech, které obstojí v čase.
Balanc jako životní styl
Projekt Valmont reaguje na současnou potřebu hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem. Nabízí možnost přirozeně kombinovat dynamiku městského prostředí s klidem přírody. Díky dostupnosti z Prahy umožňuje flexibilní využití – od víkendového bydlení po delší pobyty. Valmont tak redefinuje pojem druhého bydlení, které nefunguje jako doplněk, ale jako plnohodnotná součást životního stylu.
Druhé bydlení jako investice
Vedle kvalitativního rozměru nabízí projekt také racionální investiční potenciál. Lokalita Máchova jezera dlouhodobě posiluje svou atraktivitu a architektonicky hodnotné projekty zde vykazují stabilní růst hodnoty.
„Valmont vnímáme jako jeden z nejvýznamnějších projektů v rámci portfolia EBM Group, a to nejen z pohledu lokality, ale především z hlediska architektonického pojetí. Atraktivní prostředí jezera pro nás bylo důležitým vstupním faktorem, nicméně klíčovou roli sehrála jedinečnost samotného návrhu – jeho citlivé zasazení do krajiny, práce s terénem, světlem i materiály. Právě tato kombinace dává projektu nejen silný charakter, ale i dlouhodobou hodnotu, která je pro nás při realizaci zásadní,“ říká Jakub Vais, CEO EBM Group.
Valmont propojuje užitnou hodnotu, zážitek a investiční potenciál s flexibilitou využití. Jak by se změnil váš pohled na bydlení, kdybyste ho začali vnímat všemi smysly?