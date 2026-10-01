Úhlové brusky DEK ve čtyřech modelech

Ve Stavebninách DEK pro vás nyní máme novou řadu úhlových brusek DEK BU320, BU520, BU350 a BU550. Modely BU320 a BU520 s kotoučem do průměru 125 mm jsou lehké a snadno ovladatelné, hodí se na každodenní i přesnější práci. Modely BU350 a BU550 s kotoučem do průměru 230 mm jsou vhodné na hrubé řezání betonových tvárnic, armovaného betonu a hutních profilů.
Výhody úhlových brusek DEK
- Antivibrační rukojeť u všech čtyř modelů snižuje zatížení rukou při delší práci. U modelu BU350 lze zadní rukojeť navíc otočit do tří poloh po 90°.
- Plynulý rozběh kotouče u modelů BU350 a BU550 chrání stroj i obsluhu při nárazovém zatížení, BU350 navíc signalizuje přetížení.
- Rychloupínací matice u BU520, BU350 a BU550 umožňuje výměnu kotouče bez nářadí.
- Kryt u BU520 se přestavuje rychloupínací páčkou a BU550 má v balení dva rychloupínací kryty – na broušení i na řezání.
- Sada náhradních uhlíků je součástí balení u BU520, BU350 a BU550. U typu BU350 se uhlíky vyměňují přes servisní otvory během pár minut.
Řada 300 pro běžné práce v dílně i na stavbě
Úhlová bruska DEK BU320 s příkonem 720 W a jmenovitými otáčkami 11 000 otáček/min je vhodná k základnímu broušení kovů a dřevěných povrchů, odstraňování nátěrů, barev a rzi nebo řezání slabých plechů a obkladů. Pracuje s kotouči do průměru 125 mm, má kabel o délce 3 m a při hmotnosti 1,8 kg patří k nejlehčím strojům v řadě. Výkonnější model BU350 má příkon 2 600 W, jmenovité otáčky 6 500 otáček/min a kotouče do průměru 230 mm. Je vhodný k broušení a opracování kovů, řezání kamene a betonových tvárnic. Kabel má délku 4 m, hmotnost je 6,0 kg.
Řada 500 pro profesionální zatížení
Profesionální model BU520 nabízí příkon 950 W a jmenovité otáčky 11 800 otáček/min, hodí se k jemnému zabroušení betonových ploch a kamene, čištění svarů a otřepů po svařování nebo řezání kovových profilů a keramiky. Pracuje s kotouči do průměru 125 mm, má kabel o délce 3 m, hmotnost 2,0 kg. Model BU550 s příkonem 2 600 W, otáčkami 6 600 otáček/min, kotouči do průměru 230 mm a hmotností 6,2 kg je určen pro intenzivní zatížení v průmyslu i na stavbách, tedy pro řezání betonových tvárnic, armovacích prutů a hutních profilů. Kabel má délku 4 m.
Parametry čtyř modelů v přehledu
Bezpečnost při práci je důležitá
Součástí dodávky každé brusky je přídavná antivibrační rukojeť, ochranný kryt kotouče na broušení a čelní clona na řezání. U modelu BU550 clonu nahrazuje samostatný řezný kryt. Při práci vždy používejte ochranu zraku a sluchu, respirátor a pracovní rukavice.
Nasazujte výhradně kotouče schválené pro jmenovité otáčky úhlové brusky. Stejně důležité je vybrat kotouč podle obráběného materiálu a typu práce. Na řezání kovu slouží tenké řezné kotouče, na kámen, beton a dlažbu diamantové kotouče, na broušení svarů, otřepů a hran silnější brusné kotouče a na dokončování povrchů lamelové kotouče. Řezné a brusné kotouče nejsou zaměnitelné. Řezné kotouče na kov o tloušťce zhruba 1–3 mm pracují jen obvodem a brousit jimi naplocho, tedy bokem kotouče, se nesmí z důvodu hrozícího prasknutí kotouče a úrazu. Na broušení proto nasaďte brusný kotouč o tloušťce nejméně 4 mm, nejčastěji se používají kotouče o tloušťce 6–8 mm.
Úhlové brusky DEK BU320, BU520, BU350 a BU550 najdete na prodejnách Stavebniny DEK i na e-shopu. Vyberte si model podle průměru kotouče a materiálu, se kterým pracujete nejčastěji. S výběrem vám v prodejnách ochotně poradí odborníci.