UDI Group – sázka na špičkové architekty z celého světa

Ke spolupráci na svých vlajkových projektech si vybírá architekty z celého světa. „U velkých projektů pořádáme architektonické soutěže, do nichž zveme slavná jména z celého světa. Chceme tak vybrat neotřelý design, který bude zároveň efektivní a funkční,“ vysvětlila ředitelka strategie UDI Group Marcela Fialková.

Marcela Fialková - začínala jako ekonomická novinářka v celostátních médiích, později pracovala na komunikačních pozicích například v Českých aeroliniích nebo v managementu největšího českého rezidenčního developera Central Group. Již tři roky je ředitelkou strategie mezinárodní developerské skupiny UDI Group. Jako poradkyně ministryně pro místní rozvoj se podílela na prosazování nového stavebního zákona. | foto: UDI Group

Kdo z významných architektů pro vás nyní pracuje?

Začnu asi od našeho největšího projektu Duga v Bělehradě s plánovanými investičními náklady přes 14 miliard korun. Tam jsme v mezinárodní architektonické soutěži vybírali z téměř desítky návrhů od špičkových architektů z celého světa. Nakonec nás nejvíce zaujal projekt britského architekta Iana Bogla. Ten zabodoval nejen moderním designem, ale i udržitelným řešením. Hlavně ale nejlépe vyřešil požadavky na výhledy z budov jak na nově vznikající lineární park na jedné straně, tak na Dunaj na straně druhé. Ian Bogle je autorem koncepce a designu, ale samozřejmě na místním trhu spolupracuje s tamním ateliérem, který jeho vizi zasazuje do místních podmínek. To je obvyklý koncept, který v zahraničí na významných projektech používáme. Podobně pracujeme například v Latinské Americe.

V Bělehradě vznikne v barvách UDI Group celá nová čtvrť, navrhl ji britský architekt Ian Bogle. | foto: UDI Group

Jste jeden z mála českých developerů, který podniká na tak vzdáleném trhu. Proč právě Latinská Amerika?

O diverzifikaci mimo Evropu jsme začali uvažovat již před mnoha lety. Chtěli jsme mít firmu postavenou na více nohách. Diverzifikovat nejen segmentově, ale i teritoriálně tak, abychom měli fungující byznys v případě nenadálého poklesu na jednom z trhů. Řada zemí Latinské Ameriky se velmi rychle rozvíjí a netrpí přeregulovaností, proto padlo rozhodnutí na tento kout světa. A zdá se, že jsme se rozhodli dobře. Projednávání a příprava projektu tam jde velmi rychle, spolupráce s místními partnery je efektivní. Na projektech v Panamě a Kostarice jsme ke spolupráci vybrali dánského architekta Mortena Schmidta. Ten navrhl design, který naše projekty od běžné tamní produkce velmi výrazně odlišuje a velmi se líbí. Samozřejmě i na latinskoamerických trzích máme místní partnery, kteří architekturu dotahují do místních norem podle tamních zvyklostí. První projekt již stavíme a připravujeme výstavbu dalších dvou, jeden z nich začneme letos a poslední příští rok.

Na místní poměry velmi neotřelý design navrhl Morten Schmidt u luxusního domu Zitá v Panama City. | foto: UDI Group

I jinde v Evropě máte spolupráci s podobnými jmény?

Určitě, v Polsku jsme měli štěstí, že jsme při našem prvním vstupu na trh rovnou získali projekt od top tamního ateliéru Kurylowicz & Associates. Do Maďarska jsme zase přivedli přední rakousko-německý ateliér ATP.

Pomáhá architekt světového věhlasu při vstupu na nový trh?

Známé jméno a skvělé reference z realizovaných projektů pomáhají. Primární je pro nás ale to, že spolupracujeme se zkušenými praktiky, kteří mají za sebou mnoho velkých projektů o stovkách nebo tisících bytů, na které se zaměřujeme. Můžeme se tak spolehnout na profesionalitu a zkušenosti s nejnáročnějšími podmínkami v různých zemích světa. Myslím si, že také místní úřady a lidé, kam přivádíme projekty pod taktovkou špičkových světových architektů, vnímají naši práci dobře.

Jak je to na domácím trhu?

Náš nejvýznamnější český projekt na Smíchově čeká na stavební povolené již skoro deset let. Nyní ale máme vydané územní rozhodnutí a tak jsme se shodli, že po tak dlouhé době projekt potřebuje modernizaci. V soutěži jsme vybrali jednoho z nejlepších architektů působících v ČR Davida Chisholma z ateliéru CMC Architects. Jeho projekt nás oslovil především prací s hmotou tak, že umožňuje benefity výhledu na centrum i množství horních bytů, které jsou z pohledu centra v zadní části domu. Hlavně ale řešením přírodního zeleného okolí domů a vnitrobloků. To se odráží také v názvu projektu Vltava Meadows. Kromě tohoto projektu, který připravujeme, nyní intenzívně pracujeme na projektu v Brně. Tam jde povolování daleko rychleji, než v Praze. Obec výstavbu podporuje. Dva roky od koupě pozemku již máme stavební povolení, v březnu zahajujeme demolici a pak stavbu. Budou to stovky bytů – první část od ateliéru Hlaváček & Partner a další od brněnských architektů Arch.Design. V ČR stavíme celou řadu projektů nejen byty, ale třeba i logistické areály. Od našich českých konkurentů se nelišíme jen tím, že podnikáme po celém světě a ne jen tady na tom našem malém českém písečku, ale také v tom, že jsme jeden z mála developerů, který staví kompletní rozsah výstavby od bytů, přes kanceláře, logistické areály, shopping mally, nebo hotely.

Kritizujete poměry na českém stavebním trhu a zejména dlouhé povolování staveb. Zlepšila se ta situace s novým stavebním zákonem?

Žádný nový stavební zákon není. Všechna ta práce, která zabrala osm let, stála desítky milionů korun a podíleli se na ní odborníci Hospodářské komory a stovky dalších expertů ze soukromého, veřejného sektoru i z neziskovek včetně mě, přišla vniveč. Nepovedená digitalizace je proti tomu jen drobná epizoda. Nový stavební zákon měl ambici výrazně omezit klientelismus a korupci, která je systémově podporována tzv. přenesenou působností státní správy. Začal sice platit, ale krátce poté přišly volby a současná vláda ho okamžitě po nástupu k moci zrušila. Zbylo z nej jen torzo, které nemá šanci přispět ke zrychlení povolování. Celý obor tak s nadějí vyhlíží k tomu, že po volbách na podzim přijde k moci nová vláda a bude mít skutečně snahu korupci odstranit a již jednou připravený zákon prosadit. Nemuselo by to být až tak složité, protože toho velmi neuváženého zrušení nového stavebního zákona ti slušnější politici koalice už dnes litují. Uvědomují si, že to byla velká chyba, která nás stála další čtyři roky přešlapování na místě. Nesmírně složitá, zmatená, předpotopní a prokorupční legislativa totiž způsobuje to, že se nám obloukem vyhýbají zahraniční investice, ale také to, že ceny bydlení jsou u nás dvojnásobné proti okolním zemím a pro většinu populace v podstatě nedostupné. A co dělají naši politici? Místo toho, aby odstranili tu příčinu, tedy špatnou legislativu a neomezený vliv obcí a aktivistů na jednotlivá stavební řízení, tak budou vydávat státní peníze na podporu výstavby pár bytů pro vyvolené v rámci tzv. výstavby dostupného bydlení. Je to velmi smutné. Kdybych měla ohodnotit současnou vládu pohledem stavebníka, tak by dostala čistě za pět.

Zdá se tedy, že i nadále budete podnikat hlavně v cizině. Chystáte vstup na nějaký nový trh?

V Evropě v důsledku ekonomického poklesu a hlavně kvůli zdražení peněz přišla doba, kdy se množí nabídky připravených developerských projektů. Prověřujeme jich desítky na různých trzích. Některé jsme již koupili, zatím hlavně v ČR. Ale díváme se i do zahraničí. Zajímají nás některé země západní Evropy, ale nedávno jsme řešili zajímavé nabídky třeba i na sousedním Slovensku. Nejdále jsme ale asi ve vstupu na trh Spojených států. Prověřujeme tam velmi zajímavý projekt na východním pobřeží.