Udělejte něco pro sebe, pořiďte si infrasaunu

Stres a oslabení vedoucí k řadě civilizačních chorob známe všichni. Do toho přijde v zimě snadno nachlazení, rýma nebo angina a jsme kratší nebo delší dobu doslova vyřazeni z provozu. Trendem zajišťujícím velmi kvalitní prevenci se staly právě infrasauny. Náš organismus získá díky saunování lepší obranyschopnost, pravidelnou regeneraci a pročišťování. Rázem tak získáte na vitalitě a dobijete baterky fyzických i psychických sil.

A dobrá zpráva, infrasaunu si dnes již můžete pořídit bez problému i do skromného interiéru. Modely nabízejí různá designová provedení, zapomeňte na nevzhledná monstra ze skandinávských lesů! Infrasauna pak bude jako součást vaší domácnosti velkým pomocníkem a příjemně podpoří pohodu a zdraví celé rodiny.

Infrasauna Mariana pro 1 osobu je ideální i do menších bytů. Má 3 keramická topidla, vnější ovládací panel, střešní ventilaci i teplotní senzor.

Zažijete královské uvolnění svalového i psychického napětí! Pravidelné saunování má navíc řadu pozitivních účinků na zdraví! Zbavit se můžete bolestí, především pohybového aparátu. Pobyt v infrasauně zlepšuje funkci srdce, plic a ledvin. Díky nižším teplotám (kolem 40–60 °C), než jakých dosahují klasické sauny, ji mohou po poradě s lékařem využívat také kardiaci, astmatici a lidé s problémy krevního oběhu.



Saunování zvyšuje kvalitu pokožky. Pocení totiž vyplavuje nečistoty a odumřelé zbytky povrchové vrstvy kůže, pomáhá u některých typů alergií. A teď pozor, saunování vám příjemně pomůže do kondice! Za 30 minut v infrasauně spálíte totiž až 600 kcal a pravidelný pobyt v sauně pomáhá rovnoměrnému rozkládání kožního tuku.

Svou domácí infrasaunu umístíte třeba do zimní zahrady, doplníte s ní vybavení domácí posilovny nebo wellness koutku, ale menší modely skvěle padnou třeba i vaší koupelně nebo přímo ložnici. Nebojte, díky moderním technologiím v infrasauně nevzniká pára, ani nezahřívá své okolí. Užívat si ten slastný relax kdykoliv budete chtít, není nic nákladného! Celému systému infrasauny postačí jediná elektrická zásuvka a jeden pobyt v ní vás pak nebude stát více než 5 Kč. A co po příchodu z práce oceníte především? Pro váš luxusní odpočinek a prohřátí bude připravena do 10-15 minut po zapnutí.

Infrasauna Tonga pro 2 osoby má 6 karbonových topidel včetně 1 podlahového, ionizátor, rádio/mp3 přehrávač, anatomickou lavici i světelnou terapii.

Pobyt v infrasauně může být příjemnou meditací v teple a klidu, stejně tak nabízí chvíli s knihou nebo třeba pro příjemný rozhovor. Samozřejmě záleží na velikosti daného modelu, do některých se vejde i celá rodina. Užitečný ionizátor vzduch v kabině čistí a dezinfikuje, dodává mu tak doslova horskou kvalitu. Připravte si některou z vonných esencí a atmosféru tak skvěle doladíte. Každá z nich působí jinak, můžete tak svůj organismus i mysl uvolnit nebo naopak aktivovat.



Ať už budete mít náladu na dokonalou romantiku nebo divokou exotiku, vhodně zvolenou hudbu si v některých modelech infrasaun užijete díky zabudovanému rádio/mp3 přehrávači. Vychytávkou je pak tzv. chromoterapie. Interiér kabiny dotáhnete k dokonalosti volitelným tónem barevného osvětlení. Každá barva ovlivňuje naší psychiku a má tak zároveň výrazný vliv i na naší tělesnou energii. Např. žlutá naši mysl aktivuje, zelená harmonizuje, oranžová navodí pocit bezpečí a radosti, modrá uklidní, fialová pomůže s nespavostí a červená zbaví deprese.

Welness kosmetika. Foto: Mountfield

Zkuste také speciální wellness kosmetiku, umocníte pozitivní účinky saunování na pleť. Použitím peelingové soli dosáhnete hloubkového čištění pokožky a urychlíte odstraňování odumřelých zbytků její povrchové vrstvy. Pokožce zároveň dodává důležité minerály včetně velice potřebného jódu. Glycerinový hydratační krém kůži blahodárně osvěžuje, a to je vlastnost, kterou oceníte nejen po saunování, ale téměř každodenně po manuální práci v bytě nebo na zahradě. Medový krém nad to zaručí pokožce ještě sametovou hebkost a příjemnou vůni.



Díky stavebnicovému systému předmontovaných panelů například z dřeva kanadského jedlovce ji kromě větších rodinných modelů zvládne do hodiny i jediný příležitostný montér s návodem v ruce.

