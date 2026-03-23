Učitelé z Hradce Králové čerpají inspiraci v zahraničí

Cílem projektu byla modernizace výuky, rozvoj jazykových a digitálních dovedností pedagogů a větší propojení školy s praxí. Důležitou roli hrají také témata jako wellbeing a inkluze, která se postupně stávají přirozenou součástí vzdělávání.
V rámci programu absolvovali učitelé zahraniční kurzy, zaměřené například na odbornou angličtinu, digitální technologie, umělou inteligenci, komunikaci nebo environmentální výchovu. Další možností byl tzv. job shadowing, tedy pozorování výuky na zahraničních školách, nebo krátkodobé výukové pobyty.
„Nejde jen o inspiraci, ale hlavně o konkrétní přínos pro výuku,“ shodují se zapojení pedagogové. Ze zahraničí si přivezli nové metodiky, výukové materiály i zkušenosti, které následně využívají ve svých hodinách. Výuka je tak pestřejší, aktuálnější a více propojená s reálným světem.
Získané poznatky učitelé sdílejí nejen mezi sebou, ale i s kolegy z jiných škol, s žáky i veřejností. Zároveň se rozvíjí spolupráce se zahraničními partnery, například při organizaci mezinárodních veletrhů studentských firem, výměnných pobytů nebo dalších projektů.
Projekt však není jednorázovou aktivitou. Škola jej vnímá jako dlouhodobý záměr, který má přispět k dalšímu rozvoji digitalizace, jazykového vzdělávání i k propojení s praxí.
Zahraniční zkušenosti tak učitelům přinášejí nejen nové dovednosti, ale i větší jistotu při zavádění inovací do výuky – a právě ty mají pro žáky největší přínos.
Mgr. Vít Klimeš
Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec králové
