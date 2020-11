Účinná, bezpečná a přírodní drogerie a kosmetika na BioDrogerie.cz

Při výrobě kvalitní přírodní kosmetiky a ekodrogerie jsou používány přírodní suroviny. Proto výrobky neobsahují fosfáty, parabeny, petrochemické tenzidy, optické zesvětlovače, umělá barviva, umělé aromatické látky, nebezpečné kyseliny, chlór, čpavek či nebezpečné konzervační látky. Navíc jsou biologicky dobře odbouratelné a tím nezatěžují toxickými látkami domácnost ani životní prostředí.

Velká část výrobků obsahuje důležité složky v certifikované BIO kvalitě zaručující ještě menší zátěž pro vaše tělo i přírodu.

Termín biodrogerie lze tedy chápat dvojím způsobem - jako biologicky šetrná drogerie, na rostlinné bázi bez petrochemie, ohleduplná ke zdraví člověka. Ale také drogerie a kosmetika obsahující „Bio“ certifikované látky, tedy látky bez hrozby reziduí pesticidů.

Mezi zajímavé značky v e-shopu patří například tradiční anglická přírodní kosmetika Faith in Nature - jeden z průkopníků v oblasti přírodních výrobků, který tvoří skvěle produkty z přírodních zdrojů již 45 let. Dnes je Faith in Nature mnohokrát oceněnou společností, která nabízí více než 100 přípravků do koupele, pro péči o tělo a vlasy.

Základní benefity výrobků:

Ingredience z rostlinných zdrojů

Ovocné a květinové extrakty a esenciální oleje v BIO kvalitě

Produkty bez umělých barviv a parfemace

Vysoce šetrné čisticí látky derivované výhradně z rostlinných olejů

Produkty bez parabenů, methylisothiazolinu a SLES

Balení ze 100% recyklovaných materiálů

Produkty vhodné pro vegany – certifikováno Vegan

Produkty netestované na zvířatech – značka Faith in Nature je již desítky let držitelem certifikátu Leaping Bunny, neboli HCS/HHPS, který zaručuje netestování nejen výrobků, ale ani surovin na zvířatech

Další zajímavou značkou je ekodrogerie Ecozone, která nabízí zcela funkční a vysoce kvalitní drogerii.

S výrobky firmy Ecozone poznáte, že ekologické praní, mytí nádobí a úklid nejsou žádná alchymie. Fungují jako běžná drogerie a přitom jsou šetrné k vašemu zdraví i k přírodě.

Ecozone kromě funkčnosti zároveň doslova lpí na složení, na přírodních ingrediencích, na zdravotní nezávadnosti.

Základní benefity výrobků:

nejucelenější sortiment ekodrogerie na trhu

testovaná perfektní funkčnost bez kompromisů

průměrně 99,5% surovin přírodního původu

0% palmového oleje

certifikace netestování na zvířatech

Více na e-shopu BioDrogerie.cz