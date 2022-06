Učíme studenty věci, které mají umět, ne kde je mají hledat

Jak se z projektového manažera stane ředitel vysoké školy?

Bylo to neplánované. Zhruba v roce 2005 Vladimír Kovář (zakladatel firmy Unicorn, pozn. autora) na kick-offu prezentoval, že budeme mít podíl v soukromé vysoké škole. Ve stejném období jsem studoval doktorát a byl jsem překvapený, co se na škole učí. Viděl jsem to i u spolužáků, kteří se neučili to, co skutečně ke své profesi potřebují umět. Tou dobou také profesor Voříšek z VŠE pracoval na studii, která porovnávala výstupní znalosti IT studijních programů se vstupním očekáváním na požadavky z praxe. U bakalářských programů byla shoda 10 % a u magisterských 60 %, což není moc. Věděl jsem, že pokud se budeme podílet na řízení vysoké školy, měli bychom tento přístup změnit. Proto jsem napsal Vladimírovi, že bych chtěl pracovat na tvorbě studijních plánů pro IT obory. Můj původní záměr byl, že to budu dělat po večerech, ale pak mi bylo doporučeno, ať se přihlásím do výběrového řízení. A tak jsem se vlastně dostal do oblasti vzdělávání. Když jsme v roce 2006 akreditovali vlastní vysokou školu, přešel jsem na post ředitele a začal učit.

V čem se tedy výuka na Unicorn University liší od jiných vysokých škol?

V ucelenosti a provázanosti studijních materiálů. Vytváříme online učebnice a k nim postupně i interaktivní kurzy podporující mikroučení. Řekl bych, že u nás se studenti naučí věci, které mají umět, zatímco jinde se většinou učí, kde je najdou. Velkým rozdílem je také praktická výuka a získávání zkušeností formou workshopů, hackatonů, reálných a celosemestrálních projektů a tak dále.

Kde berete inspiraci?

Všude možně (smích). Mnoho věcí také přichází od vedení Unicornu. Určitě se nezaměřujeme jen na sektor vzdělávání, ale snažíme se rozhlížet i jinde. Například se učíme, jak pracovat s lidmi, nebo monitorujeme oblast digitálního marketingu. V rámci konkurence pak sledujeme nejen české vysoké školy, ale i ty zahraniční. Každoročně si také děláme průzkum, který se třeba týká toho, jaké vzdělávací systémy používají ostatní vysoké školy nebo jak komunikují s uchazeči. Stále se snažíme posouvat a vymýšlet nové projekty.

Jaký je tedy nejnovější trend ve vzdělávání?

Jedním z nich je určitě mikrovzdělávání a gamifikace, kterým se věnujeme. Mikrovzdělávání slouží zejména pro rozdělení učiva na krátké sekvence, a to prostřednictvím mobilu či jiného chytrého zařízení. Tím se mohou vypíchnout důležitá fakta a studenti si učivo lépe zapamatují. Pravidelným mikrovzděláváním se pak vytvoří jakýsi návyk a studenti se neučí jen na zkoušky, ale průběžně. Kdybych to měl popsat, je to, jako když člověk chodí pravidelně běhat a používá na to různé chytré aplikace, které zaznamenávají jeho výsledky. Nejdřív uběhnete třeba dva kilometry a za nějaký čas už pět. Gamifikace pak uživatele motivuje k lepším výsledkům, a to pomocí herních principů. Jsem přesvědčený, že stejným způsobem to funguje i ve vzdělávání.

S tím souvisí i vaše online vzdělávací kurzy?

Přesně tak. Proto je děláme. Jedna lekce v kurzu trvá maximálně deset minut, ale většinou ji studenti zvládnou mnohem dříve. Postupně vám jde učivo rychleji a zvládnete ho více a namísto jedné lekce si příště už dáte dvě.

Jste první škola v Česku, která umožnila vzdělávání online. Je to něco, co jste měli dlouhodobě v plánu?

Ano. Když jsme v roce 2019 řešili strategii na další rok, věděli jsme, že je to cesta, kterou se musíme vydat, abychom se stali mezinárodní vysokou školou. Dnes u nás studují lidé žijící v Austrálii, Číně, ve Švýcarsku, Španělsku, ale i maminky na mateřské... Pro ně je online vzdělávání jedna z možných cest.

Když mluvíme o online vzdělávání, to zažívá obrovský boom, a to nejen kvůli covidu. Lidé se museli naučit přejít do online světa prakticky ze dne na den. Jaký dopad to podle vás mělo na vzdělávání?

Hned několik. Jako hlavní bych řekl, že zmizel ostych a méně se respektuje čas.

Jak to myslíte?

V online světě je vše k dispozici 24 hodin denně a lidé jsou více anonymní a více si dovolí. To se bohužel přeneslo i do školy. Ale spíš vidím ten pozitivní dopad. Před pandemií jsme většinu přednášek streamovali, aby se na ně studenti mohli podívat zpětně. U přednášejících jsme se však setkávali se strachem, jestli nebudou na videu vypadat hloupě nebo směšně. Tento ostych už úplně zmizel, a naopak se videopřednášky staly součástí každodenní výuky. Nově jsme začali natáčet třeba řízené videocasty i jsme zavedli tzv. hybridní třídy, které umožňují studentům přihlásit se vzdáleně do výuky, kde budou v reálném čase. To je pro přednášející další výzva – udržet pozornost nejen studentů ve třídě, ale i těch, kteří jsou doma nebo kdekoliv jinde.

Aplikujete ve škole zkušenosti, které jste nabyl coby projektový manažer?

Pravdou je, že já nejsem vystudovaný akademik, ale snažím se řídit věci tak, jak jsem naučený z Unicornu. S tím souvisí i firemní kultura, kterou ve škole máme a která je daná tím, že jsme vznikli pod záštitou holdingu Unicorn. Snažíme se ke studentům přistupovat jako ke klientům. Všechno je o komunikaci, chceme naše studenty poznat a navzájem je propojit. Máme také kolegyni v oblasti mentoringu, která jim pomáhá. Takže firemní kulturu ve škole držíme, ale nemyslím si, že by to bylo díky tomu, že jsem dříve pracoval jako manažer.

Jak škole pomáhá skutečnost, že vznikla pod záštitou softwarové firmy?

Bezesporu nám to otevírá dveře. Především pokud se jedná o domlouvání partnerských spoluprací. Studenti díky tomu mohou pracovat na reálných projektech pro reálné klienty. Nejen pro Unicorn, ale i pro Microsoft, KPMG, Allianz či na mezinárodních projektech. Samozřejmě to pomáhá oboustranně. Skutečnost, že má Unicorn vysokou školu, mnoho vypovídá…

Máte vytyčený cíl, kterého chcete jako vysoká škola dosáhnout?

Od začátku máme stejnou strategii, které se držíme. Naším cílem je být mezinárodní školou, na které budou studovat lidé z celého světa. Chceme všem umožnit vzdělávat se odkudkoliv a kdykoliv a jsem rád, že mohu říct, že se nám tento cíl daří plnit.