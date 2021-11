U pražského Anděla vzniká výjimečné bydlení

Jedinečná architektura, lokalita ze tří stran obklopená lesem a zároveň kousek od centra města, nadstandardní materiály, moderní technologie, které usnadňují život, ale i šetří životní prostředí. Projekt Pod Bertramkou v sobě snoubí všechny přednosti, které by mělo mít prémiové bydlení v Praze.

Dům na první pohled upoutá svým architektonickým provedením. „Tamní zástavba nemá určující téma, není tam ani určující uliční čára, je to v oblouku ulice v zalesněné krajině. Jeden z mých prvních nápadů byl, že by to nemusel být jednoduchý objekt, ale objekt trošku hmotově rozdělený. Výsledkem jsou dvě hmoty do V, které jsou i materiálově rozdílné a které by ve výhledu z okolí mohly dělat zajímavou siluetu,“ říká k architektonickému návrhu Martin Kotík, autor nového stadionu Slavie ve Vršovicích, České spořitelny na Pankráci, střediska řízení letového provozu v Jenči, ale i řady rezidenčních projektů. Zároveň zdůrazňuje, že každá stavba má především dobře sloužit. „Chtěl jsem, aby ten dům byl přívětivý, aby se v něm dobře bydlelo, aby zapadnul do dané lokality a aby dobře působil. To jsme se pokusili udělat formou, materiálem, vnitřní dispozicí,“ dodává Martin Kotík.

Projekt Pod Bertramkou nabídne v šesti podlažích 45 bytů od dispozice 2+kk po 4+kk a také 45 parkovacích stání ve třech patrech podzemních garáží. Každé z nich má svůj vjezd, takže není třeba autovýtahů nebo vnitřních průjezdů z patra do patra. Obyvatelům bude rovněž sloužit oplocený areál okolo domu, komunitní zahrada, tři místa pro parkování návštěvníků a podle přání budoucího sdružení vlastníků jednotek dětské hřiště nebo grill point.

Developerská společnost GARTAL si je vědoma výjimečnosti lokality i architektonického návrhu, a proto zvolila svůj nejvyšší standard materiálů a zařízení zvaný Premium. „Kdybych měl použít přirovnání ze světa celebrit, je to náš VIP projekt,“ říká projektový manažer developerské společnosti Vít Brainhof.

Fasádu budou z velké části tvořit obkladové cihlové pásky, které dodávají budově výraz a nádech industriálního stylu. Množství i rozměry oken hmotu objektu vizuálně odlehčují a spolu se zvolenou orientací bytů zajistí velmi dobré prosvětlení obytných prostor. Jejich špičkové provedení s hliníkovými rámy a třemi skly pak slibuje výbornou tepelnou i hlukovou izolaci.

Dům rovněž nabídne řadu progresivních technologií. Byty budou připraveny na zřízení „chytré“ domácnosti. „V nabídce bude elektronický zabezpečovací systém nebo ovládání světel a vytápění z mobilní aplikace prostřednictvím internetem propojených vypínačů a termostatických hlavic radiátorů. Stejným způsobem půjde ovládat i předokenní rolety, pokud o ně klient požádá,“ vypočítává Vít Brainhof.

Čerstvé klima uvnitř zajistí systém trvalého odvětrání, kdy ventilační systém vysává vydýchaný vzduch a vznikajícím mírný podtlakem proudí přes akustické štěrbiny v oknech vzduch čerstvý. „Vše pohání ventilátory jedoucí na nízké otáčky, člověk v bytě nic nepozná, mírně se vyvětrává teplo, ale s okny dokořán je to nesrovnatelné,“ vysvětluje Brainhof.

Byty v horním patře budou mít zároveň přípravu na klimatizace, protože klimatizační jednotky lze umístit na střechu. „V nižších patrech tato možnost není, ale obálka budovy je natolik kvalitní, že by ani tam nemělo být v létě parno,“ slibuje projektový manažer společnosti GARTAL. Zateplení bude provedeno minerální vatou, která výborně tepelně izoluje a zároveň dýchá. V kombinaci s vápenosádrovými omítkami a konstrukcí zdiva, které dobře pracuje s vnitřní vlhkostí, pomůže příjemnému prostředí v bytech.

Vjezd do garáží se otevře na SPZ vozidla, nebudou potřeba žádné čipy či kartičky. Společné prostory ohlídá kamerový systém s nahráváním, projekt zároveň počítá se zřízením recepce s ostrahou, případně virtuální recepce podle přání vlastníků bytů.

Garáže budou umožňovat dobíjení elektroaut a klient si může vybrat mezi jednodušší variantou – třífázovou zásuvkou, do níž se zapojí dobíjecí kabel od výrobce automobilu, nebo komfortnější možností – nástěnnou dobíjecí stanicí o výkonu 11 kilowatt. „Kalkulujeme se zhruba pětinou parkovacích míst s dobíjením. Pokud by nebyla všechna využita a někdo chtěl naopak vyšší výkon dobíjecí stanice, jsme schopni to v rámci klientských změn zajistit. Záležet ale bude také na platných protipožárních a dalších předpisech v době kolaudace,“ říká Vít Brainhof.

Veškerá dešťová voda se využije pro závlahu a splachování na WC, protože okapové svody ji budou odvádět do akumulační nádrže o objemu 22 krychlových metrů. Při jejím naplnění bude přebytek odtékat přepadem do vsakovací retenční nádrže, aby všechna voda zůstala na pozemku.

Výzvy pro stavitele

Stavbu bytového domu Pod Bertramkou svěřil developer kvůli maximální kvalitě provedení sesterské firmě ze skupiny GARTAL – společnosti GARTAL Stavební. „Je to pro nás vlajková loď v oblasti výstavby rezidenčních projektů. Práce bychom měli zahájit v listopadu, výstavba je plánována na přibližně 20 měsíců tak, abychom ji dokončili ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023,“ říká ředitel GARTAL Stavební Jan Vrba. Stavba časově překlene dvě zimy, což je vždy obtížnější pro plánování prací. „Věříme v to nejlepší počasí, připravujeme se na to nejhorší, aby se práce nezastavily,“ vysvětluje Vrba.

Výjimečný projekt podle něj přináší i další stavební výzvy. Protože je dům na kraji lesa v poměrně velkém svahu, tou první je zajištění stavební jámy a vybudování opěrných stěn proti sesuvům půdy. Výkop půjde u horní hrany až do hloubky deseti metrů. Na dně pak stavaři položí mohutnou 40 centimetrovou základovou desku. Spodní stavba, která zůstane pod úrovní terénu, bude provedena technologií bílé vany, kdy základovou desku i obvodové stěny tvoří vodonepropustná směs betonu se speciálními přísadami. „Sama technologie bílé vany je náročnější než využití běžné hydroizolace, proto je důležité dodržení technologické kázně při provádění,“ říká Jan Vrba.

Konstrukce domu bude z klasického betonového skeletu s cihlovými vyzdívkami, díky čemuž lze stavět rychleji, efektivněji a bezpečněji. Vysoké nároky na provedení kladou obkladové cihlové pásky použité na fasádě. Náročnější na manipulaci a práci jsou i další nadstandardní materiály jako velkoformátové nebo naopak maloformátové dlažby a obklady nebo dřevěné podlahy, s nimiž se v projektu počítá. „Je to pracnější a dražší řešení, ale o to lepší je výsledný vizuální i užitný efekt,“ říká Jan Vrba.