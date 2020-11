U piva založili milionový byznys. Šijou unikátní trička

Ne, nebyl to plán na podvečerní dílnu kreativního šití ze zbytků látek. Šli na to jinak, přes to, co je pro muže zásadní – přes vlastnosti trička. René Němeček, vystudovaný textilní technolog, se jim svěřil s nápadem, který nosil v hlavě už pěkných pár let. Nápad vyrábět chytrá trička, na kterých není vidět pot, odolají špíně a snižují tělesný zápach. Ze žádných umělých vláken, ale z prémiové 100% bavlny, opravdu příjemné na nošení.

Start-up jménem CityZen

Přesně taková trička dnes společně vyrábějí. Pod značkou CityZen, kterou založili, je prodávají už nejen na českém, ale i na slovenském, německém a britském trhu. Úplně první tričko CityZen zamířilo k zákazníkovi před Vánoci 2018, od té doby se jich prodaly už tisíce. Za svůj inovativní nápad získali ocenění Start-up roku a několikrát se dostali do situace, kdy mohli jen přijímat předobjednávky, protože sklad byl vyprodaný do posledního kousku. Zákazníci si ale na unikátní trička rádi počkali.

„Je to radost vidět, jak naše trička dobývají svět. Ale co nás nikdy neomrzí, to jsou nadšené reakce lidí, kterým jsme doslova změnili život,“ říká Pavel Hrstka, další ze zakladatelů značky CityZen. Řeč je o lidech, které trápí nadměrné pocení a nevzhledné koláče potu vznikají na jejich oblečení i při minimální aktivitě. Trička jsou ale určena všem, kdo se chtějí cítit během celého dne ve svém oblečení čistě a příjemně.

Plány na Vánoce a dál

Sortiment pánských triček brzy doplnily elegantní polokošile s límečkem, které jsou ideálním základem business casual šatníku. Přibyla i dámská trička, dárkové poukazy a trička na míru. Letos sortiment doplnily roušky s antivirovou a antibakteriální úpravou. A plány „bratrů v triku CityZen“ do budoucna rozhodně nejsou skromné. „Běžně používáme chytré telefony, hodinky, máme chytrou domácnost... Chytré oblečení je další logický krok a my v něm vidíme budoucnost. Zájem o naše trička nám to potvrzuje. Budeme postupně rozšiřovat výrobu, která je mimochodem kompletně v České republice, o další oblečení pro volný čas, sport i do práce,“ plánuje Pavel Hrstka.

Pokud příběh značky CityZen vzbudil vaši zvědavost, není nic jednoduššího než podívat se na jejich e-shop www.cityzenwear.cz a vybrat tam něco pro sebe nebo pořídit pěkný vánoční dárek. Mimochodem, rozbalit nové tričko CityZen je opravdu radost. Pod stromečkem můžete své blízké překvapit luxusním balením, ve kterém se skrývá jedno milé překvapení. Jaké? Podívejte se sami.