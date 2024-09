„TZB jsou atraktivním oborem pro podnikání,“ říká Zdeněk Tůma z COBAP

Na českém trhu má za sebou COBAP již kolem tisíce projektů, včetně staveb jako je budova O 2 universum nebo logistické centrum světové značky Amazon. Než firma dospěla k více než miliardovému ročnímu obratu s bezmála stovkou pracovníků, musela se vypořádat se spoustou výzev. „Náš obor se rychle vyvíjí, přicházejí nové technologie, roste důraz na efektivitu nebo energetickou úspornost. Nejdůležitější jsou ale spokojení kolegové v práci,“ říká Zdeněk Tůma.

Co vás osobně k podnikání v oboru TZB vlastně přivedlo?

Cesta to nebyla určitě přímá, ale ani náhodná. S elektrotechnikou jsem se poprvé potkal na průmyslovce a po vojenské službě jsem šel hned do firmy, která se věnovala elektroinstalacím. Poznával jsem v praxi, jak to funguje na straně dodavatelů a stavebních firem. Přesto, že se potkáváte s odborníky, často jsem na mnohých stavbách slýchával „domluvte se mezi sebou“, „udělejte si to, jak chcete“ nebo „máte to ve smlouvě“. Tehdy jsem si uvědomil, že jednodušším a pro mě zajímavějším řešením je řídit celou dodávku nebo její významnou část. A o tom TZB vlastně je: propojujeme obory v jeden funkční celek a pomáháme stavět moderní stavby, kde se lidé budou dobře cítit.

Kolik za sebou máte vlastně projektů? A které z nich považujete za zásadní?

Za sebou máme bezmála tisícovku zakázek. Každá z nich je stejně důležitá a každá nám dala něco, co nám umožňuje se učit a dál se rozvíjet. Je jedno, jestli to je o velkých objemech, složitosti technických řešení, o nových kontaktech nebo zkušenostech. Pokud bych měl ale přece jen vybrat, za zmínku stojí spolupráce na projektech, jako jsou multifunkční budova O 2 universum, logistické centrum Amazon v Kojetíně, skladová hala LIDL v Bravanticích nebo v posledním roce zmiňovaná revitalizace Císařských lázních v Karlových Varech. Z pohledu kumulovaného obratu to za patnáct let byly zakázky za více než sedm miliard korun.

COBAP na projektu O2 Universum, foto: COBAP

Předpokládám, že v TZB nejste jen v roli pasivního dodavatele zařízení a techniky?

Pokud za sebou máte spousty realizací, roky sledování instalací během záruky, servis dodaných projektů, tak by byla i škoda veškeré tyto znalosti jen tak zahodit. Troufám si po letech života na stavbách říct, že být aktivním účastníkem projektů je nyní dokonce nezbytné. Na zakázkách v TZB je zkrátka přínosné být jejich součástí již v projektové fázi. Se zákazníkem jsme předem schopní předejít chybám v zadání, nalézt nejvhodnější řešení a ve výsledku ušetřit jeho čas a peníze.

TZB se zkrátka skládá z mnoha oborů a profesí. Soustředíte se více jen na některé z nich?

Určitě jde o celek, jedna část ovlivňuje a doplňuje druhou a jen společně mohou být funkční. Velká část projektů souvisí obecně s elektroinstalacemi, ve firmě je nás ale bezmála sto, různých profesí a zkušeností, a je proto velmi důležité se interně propojovat napříč týmy. V posledních letech jsme se proto soustředili na vytvoření funkční struktury a systému firemního řízení. Tak abychom byli při již docela velkém počtu lidí co nejvíce efektivní a konkurenceschopní a zároveň si stále zachovali atmosféru firmy, kde má člověk také radost z práce.

COBAP na projektu Amazon v Kojetíně, foto: COBAP

Ostatně říká se, že zaměstnanci jsou srdcem každé firmy…

Ano a chceme, aby každý měl prostor dělat to, co umí nejlépe. Zaměstnance se snažíme rozvíjet ve všech oblastech života a i jinak podporovat. Někteří z nich jsou ve firmě prakticky od jejího počátku. Vážím si toho, že jsme parta lidí, kteří umí táhnout za jeden provaz a i v pracovních situacích, které nejsou jednoduché, hledají cestu a řešení.

Po čem roste ve vašem oboru nyní nejvíce poptávka? Kde vidíte na trhu příležitosti?

Dlouhodobě se zaměřujeme zejména na průmyslové a komerční stavby. V poslední době zároveň sledujeme rostoucí poptávku v oblasti občanské vybavenosti, jako jsou školy a školky, sportoviště nebo zdravotnická zařízení. U těchto typů staveb je o to důležitější spolupráce s investory, developery a generálními dodavateli. Již na počátku je potřeba pamatovat na to, aby stavba nebyla jen moderní, ale aby se třeba zdravotní sestry nebo pacienti v nových prostorách nemocnice také dobře cítili. A i na to má TZB nemalý vliv, přestože to tak nemusí na první pohled vypadat.

COBAP na projektu Rustonka RED COURT, foto: COBAP

V posledních letech musely firmy čelit velkým výzvám, jako byly covidové restrikce, růst cen energií nebo nefunkční dodavatelské řetězce. Jak si s tím dokázala vaše firma poradit?

Naší výhodou je, že naše organizační struktura je co do řízení plochá, a za mě, i přes vyšší počet pracovníků, si myslím, že se umíme vzájemně podepřít. Vedle uvedených výzev bych mohl přidat i vývoj na východě, přitvrzující a brzdící legislativa státu, komplikovaná pravidla a jejich nejednotný výklad nebo digitalizaci ve stavebnictví. To vše nás učí, zoceluje a zlepšuje a tím nás dělá odolnější a konkurenceschopnější. Věřím, že TZB zůstanou atraktivním oborem pro podnikání i v budoucnu.

COBAP na projektu TechTower Plzeň, foto: COBAP

Co má firma COBAP v plánu do dalších let?

Chceme se i nadále profilovat v TZB, naše veškeré síly soustředit na tuzemský trh, kde máme nejlepší znalost legislativy, prostředí a jsme přesvědčeni, že i poměrně velký potenciál ze strany poptávky zákazníků. Nezříkáme se ani spolupráce mimo Česko, ale určitě budeme preferovat osvědčené vztahy se známými zákazníky a pokud do zahraničí, tak za projektem s partnerem. A osobně si přeji mít kolem sebe ve firmě i nadále kvalitní odborníky, které jejich práce baví a cítí se u nás dobře.