Výhody, které využívají tisíce motoristů: Takhle Češi šetří na benzínu

Máte doma auto? Jste účastníkem silničního provozu? To vás jistě bude zajímat nový benefitní program Autoklubu České republiky, motoristické organizace s tradicí od roku 1904. Nyní nabízí přes třicet (!) exkluzivních výhod pro všechny členy. Přitom stát se členem autoklubácké rodiny je velmi snadné a stojí to symbolických 100 korun za rok. Stačí navštívit stránku https://clenstvi.autoklub.cz/

Čerpejte pohonné hmoty s tisícovými úsporami za rok

Za každý jeden litr paliva ušetříte 1 Kč, což při pravidelném využívání slevové karty může činit až tisícové úspory ročně. Benefit platí v síti více než 200 čerpacích stanic MOL po celé republice a slevovou kartu obdrží každý člen Autoklubu ČR zdarma. „Stačí natankovat jen dvakrát a členství v Autoklubu se vám na slevě zaplatí! A jestli jezdíte hodně, ročně můžete ušetřit řádově tisícovky,“ vypočítává Karel Loprais, šestinásobný vítěz Rallye Dakar, legenda našeho motoristického sportu.

Takhle si pamatujeme slavné okamžiky Karla Lopraise z Rallye Dakar, ve které šestkrát zvítězil, tento snímek je z roku 1988, kdy se mu to podařilo poprvé!

Třetinová sleva na pneumatiky

Jedinečnou slevu na pneumatiky Michelin lze uplatnit na pobočkách společností Euromaster Česká republika a Chára Sport. Stačí se u pokladny prokázat svou platnou členskou kartu Autoklubu ČR. Pracovník dané pobočky po kontrole karty započítá slevu 33% z katalogové ceny Michelin. A to se vyplatí! Voucher na svezení v luxusním sportovním voze Ferrari, široký výběr kolekcí s motoristickou tématikou z fanshopu Autoklubu ČR, autosmetika Sonax, ale také například palubní kamery od renomovaného výrobce TrueCam o čtvrtinu levněji, to je jen stručný výčet tipů z širokého benefitního programu Autoklubu ČR.

Členství v Autoklubu ČR se opravdu vyplatí!

Být členem autoklubácké rodiny, to není jen čerpání benefitů, ale i zapojení se do dění ve světě motorů. Pravidelně budete informováni o novinkách z motoristického dění a prostředí s vůní benzínu. Ať jste aktivním řidičem, příznivcem motorismu nebo se prostě chcete zapojit do občanské společnosti, které je Autoklub ČR součástí, staňte se jeho členem. Je to velmi snadné a rychlé, stačí vyplnit jednoduchý formulář na webu.