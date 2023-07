Typická klučičí četba, kterou si rádi přečtou mladí, ale i dospělí

Klasická četba je zkrátka něco, co by se může lidem vrýt do paměti až do zbytku života. Není se tak čemu divit, že velké množství lidí tak na denní bázi vzpomíná a vrací se zpátky ke knihám, které poprvé četli jako děti nebo jako adolescenti.