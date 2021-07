Týká se „hybridní práce“ i vás? Máme 3 jednoduché tipy, jak na ni

Hybridní práce je kombinací práce z kanceláře a práce odkudkoli. Tato kombinace přináší to nejlepší z obou světů: potřebný osobní kontakt a zároveň flexibilitu a možnost volby. Můžete pracovat takřka odkudkoliv a s kýmkoliv. Překážkou nemusí být ani vzdálenost mezi kontinenty. Potřebné je však upevňovat tzv. digitální kulturu a vytěžit z technologií i vztahů s lidmi to nejlepší. Máme pro vás proto několik tipů, jak v hybridním prostředí pracovat efektivně a tak, aby vás to bavilo.

Tip 1: Spolupráce jako základ úspěchu

Efektivní komunikace a spolupráce je základem každé dobře odvedené práce. Spolupracovat tak, aby to přinášelo ovoce, už dávno nemusíte jen společně u stolu. I virtuální schůzka může být velmi efektivní.

Nový nástroj Whiteboard dostupný v aplikaci Microsoft Teams přenáší výhody flipchartu do digitálního prostředí. Všem zúčastněným umožňuje kreslit a psát na jednom digitálním plátně. Okamžitě tak můžete sdílet nápady a brainstormovat s ostatními kolegy – ať už společně v kanceláři nebo vzdáleně.

Nic podstatného pak nezapadne díky funkci připnutí zpráv v chatu. Po schůzce zůstane praktická nástěnka s těmi nejdůležitějšími zprávami ze schůzky a ani opozdilcům nebo těm, co zrovna nechytají Wi-Fi ve vlaku, už tenhle vlak neujede.

V Teams Rooms bude dostupné nové rozložení schůzky Front row (Přední řada), díky němuž budou interakce přirozenější a které účastníkům schůzky nacházejícím se přímo v místnosti | foto: MICROSOFT s.r.o.

Je jasné, že propojení kolegů ze zasedací místnosti s těmi připojenými online funguje jinak než plně osobní schůzky, ale i v tomto směru se možnosti posouvají. S funkcí Front Row (První řada), kterou nabízejí zařízení pro Microsoft Teams, je interakce zase o něco příjemnější. Své vzdáleně pracující kolegy, kteří si zrovna vzali slovo, totiž uvidíte ve větším zobrazení. Pozornost se k nim tak automaticky přesune stejným způsobem, jako kdyby byli v zasedačce s ostatními.



Tip 2: Bez jazykové bariéry

Nové možnosti automatického překladu Live 2 | foto: MICROSOFT s.r.o.

Nové možnosti automatického překladu v prezentacích PowerPoint Live 1 | foto: MICROSOFT s.r.o.

Nespornou výhodou hybridního modelu práce je možnost efektivně předat podstatné informace v několika jazycích najednou. Jak na to? Díky funkci PowerPoint Live v aplikaci Microsoft Teams si každý z účastníků může zobrazit promítanou prezentaci ve svém jazyce, aniž by tím jakkoliv omezil ostatní kolegy. Spolupráce mezi týmy z různých koutů světa nikdy nebyla snazší! A poslední dávku profesionality vaší prezentaci dodá už snad jen nástroj laserového ukazovátka, kterým nasměrujete pozornost posluchačů na všechny klíčové body.



Tip 3: Umění vypnout

Nastavit si jasné hranice mezi prací a osobním životem je základ. Najít ten správný balanc a umět vypnout je ale někdy těžší, než se zdá, obzvlášť při práci z domova. Stejně jako si v kanceláři zajdete na kávu a prohodíte pár slov s kolegy, odpočívejte a dávejte si pauzy i během práce z domova. S navozením pocitu pohody a odpočinku vám můžou pomoct také moderní nástroje. Například aplikace Headspace se postará o efektivně strávené pauzy mezi jednotlivými schůzkami. K rychlému restartu si dejte třeba krátké meditační cvičení nebo si pusťte uklidňující hudbu.

Nastavení doby klidu umožní ztlumit po pracovní době mobilní oznámení z aplikací Outlook a Teams | foto: MICROSOFT s.r.o.

Práce na dálku může stírat hranice mezi pracovním a osobním životem. Může tak vést k nárůstu komunikace po skončení pracovní doby. To samozřejmě vytváří pocit, že člověk je neustále na příjmu. Firmy, které používají nový nástroj pro zaměstnaneckou zkušenost Microsoft Viva, ale mohou centrálně nastavit ztlumení oznámení o příchozích mailech mimo pracovní dobu, abyste vy mohli po práci opravdu relaxovat.

Hybridní styl práce je pro většinu z nás zatím novinkou. Pracovat kdykoliv a odkudkoliv, aniž by to mělo negativní vliv na naši produktivitu, vyžaduje dostatek vnitřní zodpovědnosti i jistou praxi. Moderní nástroje nám ale pomáhají rychleji se adaptovat a využívat výhody kombinovaného pracoviště skutečně naplno.