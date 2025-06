Týden jsme ji pili místo espressa. Podívejte se, co jsme zažili.

Ačkoli není úplně jasné, kdo jako první spojil houby s kávou, není náhoda, že AccelFoods, jeden z nejvýznamnějších amerických investičních fondů zaměřených na potravinářství, během posledního roku investoval desítky milionů dolarů do firem, které zkoumají využití hub v každodenní stravě.

Většina z nás vnímá houby především jako gurmánskou pochoutku – vzpomeneme si na lišky, smrže nebo bedle. V mnoha kulturách, hlavně v Asii, jsou ale houby považovány za výjimečné superpotraviny díky své schopnosti posilovat a regenerovat organismus. Léčivé houby jako cordyceps, chaga nebo reishi se už dlouho používají v doplňcích stravy, léčivech i kosmetice, ale v naší běžné kuchyni jsou stále spíš výjimkou.

Káva s houbami samozřejmě vyvolala rozdílné reakce – káva je pro mnoho lidí rituál, na který si nenechá sáhnout. Přesto si rychle získala věrné fanoušky, a to díky účinkům, které na sobě mnozí skutečně pociťují. Místo zdlouhavého studování vědeckých článků jsme zvolili praktický přístup – houbovou kávu jsme prostě vyzkoušeli.

Objednali jsme ji přes oficiální e-shop Mushroom Cups, kde nabízejí čtyři různé varianty. My jsme zvolili dvě – Go Sharp na podporu koncentrace a Go Beauty pro zdravé trávení. Nejpopulárnější verze Go Sharp kombinuje lví hřívu a lišky, zatímco jemnější Go Beauty spojuje reishi a lví hřívu. Cena balení je 990 Kč, design je povedený a krabička je vyrobená z recyklovaných materiálů. Každé balení obsahuje 30 praktických sáčků po třech gramech – ideální do kanceláře nebo na cesty, zvlášť když podobnou kávu zatím v kavárnách nenajdete. Na obalu se navíc uvádí, že tělu trvá tři až pět dní, než si na ni zvykne.

Káva Mushroom Cups obsahuje výrazně méně kofeinu než ta běžná – o energii se tu postarají hlavně houby. Myšlenka je jednoduchá: nabudit vás bez nepříjemných vedlejších účinků, které může způsobit nadbytek kofeinu. Právě proto jsme se rozhodli celý týden pít výhradně Mushroom Cups.

Zakladatelé Mushroom Cups, tým vědců a podnikatelů ze tří evropských zemí, vyvíjeli tento nápoj víc než dva roky. Věnovali mu obrovské úsilí a spoléhali přitom jak na vlastní finance, tak na podporu z evropských inovačních fondů.

Největší výzvou při vývoji Mushroom Cups bylo získat aktivní látky z hub. Tyto biologicky účinné složky jsou totiž „uvězněné“ ve stěnách buněk tvořených pevným chitinem, který lidské tělo samo nedokáže rozložit. Aby se účinné látky uvolnily, bylo potřeba chitin odstranit, aniž by přitom došlo k poškození živin – a to nebyl jednoduchý úkol.

Výsledkem je čistý houbový extrakt, který tělo dokáže efektivně využít. Mushroom Cups používá 400 miligramů extraktu z každé houby v jednom sáčku – což je podstatně víc než běžný medicínský standard 250 miligramů – právě proto, že každý organismus reaguje jinak. Díky adaptogenním vlastnostem hub navíc nehrozí předávkování. Firma Mushroom Cups začínala v Evropě, ale už nyní rozšiřuje své působení i do USA a Kanady.

Příjemně nás překvapilo obrovské množství pozitivních recenzí a komentářů od zákazníků – ať už u reklam, na Amazonu nebo přímo na jejich webu.

Jak jsme testovali: režim

Sedm dní jsme Mushroom Cups pili místo naší běžné ranní a odpolední kávy – a zkusili jsme ji i pozdě večer, abychom zjistili, jestli ovlivňuje spánek. Nápoj jsme pili čistý, bez mléka a cukru. Dva dny jsme si dali jen jednu ráno, abychom zjistili, jak dlouho nás udrží svěží. Kávu jsme zkoušeli horkou i vychlazenou, abychom lépe vnímali její chuťové tóny.

Vzhled

Mushroom Cups je instantní káva. Na první pohled i podle vůně po otevření sáčku připomíná klasickou instantní kávu. Po zalití vodou se na povrchu vytvoří tenká vrstva jemné, husté pěny, což naznačuje, že použité suroviny jsou čerstvé a kvalitní.

Aroma

I když každý sáček obsahuje víc kávy než houbového extraktu, vůně je přece jen trochu jiná. Nejprve připomíná spíš filtrovanou kávu než instantní. Go Sharp má jemnější vůni než Go Beauty, i když jde o silnější nápoj. Když si k ní přivoníte, ucítíte lehké, lesní aroma, které připomíná jemné asijské houbové polévky. Jakmile káva vychladne, rozvinou se v ní decentní oříškové tóny. Go Beauty je o něco výraznější, svěžejší a celkově zajímavější – ideální pro ty, kdo si na vůni kávy opravdu potrpí.

Chuť

Základem nápojů Mushroom Cups je kvalitní bio arabika světlého pražení, která není nijak výrazně sladká. Go Sharp má spíš umírněnou, lehce tmavší chuť s oříškovým dozvukem, zatímco Go Beauty působí jemněji, s lehkým náznakem sladkosti a nepatrně zemitým koncem. Obě verze mají příjemnou hořkost, přičemž Go Sharp je o něco výraznější. Můžete si je vychutnat samotné, nebo si je dochutit podle sebe – třeba s mlékem nebo trochou cukru.

Účinky houbové kávy

Největším plusem těchto káv je jejich povzbudivý účinek. Káva je skvělý nápoj, ale život s kofeinem není vždy jednoduchý. Příliš mnoho může způsobit úzkost, nespavost nebo žaludeční potíže, příliš málo zase bolest hlavy, špatné soustředění a únavu. Houbová káva je v tomhle směru úplně jiná.

Go Sharp povzbudí během pár minut a navodí příjemný, stabilní pocit bdělosti bez výkyvů a bez nutkání dát si další kofein – efekt vydrží několik hodin. Cítili jsme se soustředění a plní energie od osmi ráno až do pěti odpoledne, a to i bez další dávky kofeinu. Go Beauty je o něco jemnější – ideální, pokud si chcete dát kávu i později během dne, aniž by vám to narušilo spánek nebo trávení.

Go Sharp se skvěle osvědčila i před fyzickou aktivitou, protože nezpůsobuje překyselení ani náhlou únavu, jak se to u běžné kávy při větší zátěži někdy stává. Nejvýraznějším rysem houbové kávy je vyrovnaná, stabilní energie. Jeden den jsme si dali čtyři – dvakrát Go Sharpu a dvakrát Go Beauty – abychom otestovali případné nežádoucí účinky. Nepociťovali jsme třes, problémy se žaludkem a večer jsme bez problémů usnuli.

Závěr

Houbová káva přirozeně zapadá do světa zdravého životního stylu. Nejde tu jen o nápoj, ale o způsob, jak jednoduše zařadit adaptogenní houby do každodenní rutiny. Pokud se rozhodnete vyměnit svou běžnou kávu za Mushroom Cups, počítejte nejen s vyšší cenou (zhruba 33 korun za porci), ale i s tím, že si tělo chvíli zvyká na nižší obsah kofeinu.

Na druhou stranu – jedna až dvě porce denně většinou úplně postačí., takže i cenově to nakonec vychází příznivě.

Ačkoliv instantní houbová káva chuťově nemůže konkurovat špičkovým kavárnám se specialty kávou, chytře spojuje zdraví a každodenní požitek do jednoduché a dostupné formy.