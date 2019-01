Tvrdý brexit by dopadl na obchod, cestování i nákupy v e-shopech

Bude možné provádět celní kontroly, bude se vybírat clo podle Společného celního sazebníku EU a další poplatky. Na dnešním semináři Praktické dopady brexitu to uvedli zástupci Generálního ředitelství cel a zastoupení Evropské komise v ČR.

Brexit dopadne na cestování či nákupy přes internet. Na letištích bude zboží podléhat celnímu dohledu a zavazadla mohou být kontrolována. „V případě varianty ‚bez dohody‘ pokud bude někdo přilétat z Británie, tak hned 30. března 2019 může být podroben celní kontrole s tím, jaké zboží dováží,“ uvedl Lubomír Doskočil z Generálního ředitelství cel. V případě překročení limitů pro osvobození dováženého zboží od cla, DPH, případně spotřební daně bude nutné tyto poplatky zaplatit.

Při nákupu přes e-shopy se Británie dostane na úroveň zemí jako jsou USA. Zásilky odeslané z ostrovů, například zboží z e-shopů, budou rovněž podléhat celnímu dohledu a kontrolám. „Při objednávce z e-shopu a následnému doručení to zboží bude muset projít celní kontrolou a opět zde budou platit limity, po jejichž překročení bude nutné zaplatit clo, případě DPH,“ uvedl Lubomír Doskočil z Generálního ředitelství cel.

Dovoz a vývoz zboží, které podléhají různým netarifním opatřením, jsou vázány při propouštění do příslušného režimu na předložení licence či certifikátu. Týká se to mj. odpadů, zboží dvojího užití, ohrožených druhů zvířat a rostlin či surových diamantů. Také zboží podléhající veterinárním a fytosanitárním opatřením nelze propustit do volnému oběhu bez řádně potvrzených dokladů z místa vstupu do EU.

Česká ministerstva připravují konkrétní návrhy zákonů pro případ, že by Británie opustila EU bez dohody, takže by neplatilo ani připravované přechodné období a naráz by přestala platit současná ustanovení, která upravují obchodní vztahy nebo status občanů. Ministerstvo zahraničí je připraveno poskytnout pomoc Čechům trvale žijícím v Británii v případě tvrdého brexitu, přispět by k tomu měl i nový generální konzulát v Manchesteru. Úřad také komunikuje s českými podnikateli, aby byli připraveni na možnost, že Británie opustí Evropskou unii bez dohody. Dnes to uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Odchod Velké Británie z EU byl stanoven na 29. března 2019. Britský Parlament měl minulý týden hlasovat o dohodě, kterou vláda dojednala s EU. Premiérka Theresa Mayová však kvůli obavám z odmítnutí dohody hlasování odložila na leden. Stále tak je možný i takzvaný tvrdý brexit bez dohody.