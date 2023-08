Ťuk, ťuk! Volno? Ne, u nás se klepat nemusí, máme Smart WorkSpace

Jednoduše můžete sedět u svého pracovního stolu a rezervovat si zasedací místnost pro své jednání. A hlavně tak, aby to každý věděl a už jste nikdy nebyli rušeni. Jsme JOYCE ČR a zveme vás do světa Smart WorkSpace, do světa chytrých řešení pro vaši efektivnější (spolu)práci.

Znají to mnozí z nás a není to jen již zmíněné nakukování. Strávíte vždy první minuty každé schůzky řešením technických problémů, abyste se vůbec viděli a slyšeli? Nemůžete se při práci na dálku plnohodnotně účastnit jednání? Nebo jsou naopak jednací místnosti zbytečně blokovány, i když v nich nikdo není? Je to nepříjemné, je to zdlouhavé a je to neefektivní. Proto přicházíme s jednoduchým a funkčním řešením.

Smart WorkSpace aneb chytré a moderní pracoviště

Svět Smart WorkSpace zahrnuje mnoho nástrojů a moderních řešení nejen pro kanceláře. Chytré technologie vám umožní maximální využití vašeho času i prostoru. Ať už se jedná o rozlehlé open space prostory, velké a střední firmy, vzdělávací instituce, hotely nebo jiné komerční prostory. Mezi hlavní benefity řešení Smart WorkSpace patří zvýšení efektivity, úspora nákladů a spokojenější zaměstnanci.

Rezervace pracovních míst a místností

Ti jsou spokojenější, protože si lépe mohou rozvrhnout svoji pracovní vytíženost. Ve svém kalendáři si přehledně a jednoduše mohou zarezervovat zasedací místnost nebo svoje pracovní místo. Mají tak jistotu, kde sedí, a neztrácejí čas domlouváním se s kolegy nebo hledáním volného místa. Vše je přehledné a intuitivní.

Pomocí monitoringu obsazenosti dále například lehce optimalizujete využití zasedacích místností a eliminujete meetingy, kterých se nikdo neúčastní a zbytečně jen blokují zasedačku. S využitím jednoduchého a přehledného systému pro sdílení pracovních míst může vaše firma růst bez zvyšujících se nákladů za pronájem prostor.

Videokonferenční řešení + kolaborační nástroje

Díky videokonferenčním řešení na míru ušetříte spoustu času řešením problémů s technikou. Indikace obsazenosti zasedacích místností zajistí, že vaše meetingy nebudou rušeny a senzory v zasedací místnosti automaticky rozpoznají, kdy je místnost prázdná a uvolní ji pro další uživatele. Místnosti, ve kterých nikdo není, tak nejsou zbytečně blokovány a mohou být efektivněji využívány.

V kombinaci s moderními kolaboračními nástroji, které mohou zaměstnanci jednoduše používat i vzdáleně přes MS Teams, přináší Smart WorkSpace opravdové zefektivnění a zkvalitnění práce a pracovních postupů.

Přímo na míru vašich potřeb

Řešení, které Smart WorkSpace nabízí, je opravdu mnoho. Důležité tak je, aby to výsledné bylo vždy navrhováno na míru potřeb konkrétního klienta. Jen tak se docílí účelného vynaložení finančních prostředků zákazníka a jeho následné spokojenosti s funkčností řešení. Firma a zaměstnanci získají příjemnější pracovní prostředí, ale hlavně budou mít více času, aby se soustředili na to, co je opravdu důležité. Zvýšením pracovní efektivity a úsporou nákladů se navíc investované finance rychleji vrátí.

Společnost JOYCE působí na trhu komunikačních technologií již více než 25 let. Specializujeme se na oblast firemní hlasové a video komunikace, jsme lídrem ve VoIP oblasti. Zajišťujeme plnou obchodní a technickou podporu dodávaných produktů i řešení a servis.

JOYCE ČR, s.r.o. Venhudova 749/6

614 00 Brno Tel. 539 088 020

joyce@joyce.cz

www.joyce.cz

Naši odborníci vám rádi poradí s jakýmkoliv dotazem ohledně výběru toho ideálního řešení právě pro vás. Neváhejte nás kontaktovat! Více informací o světě Smart WorkSpace naleznete zde.