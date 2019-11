Tudor BlackBay GMT: S pepsi pod hladinu i na konec světa

Už první verze této „instantní ikony“ v sobě měla předpoklady pro slušný úspěch: výrazný design, který však není vymyšlený od nuly, ale vychází z historických modelů této švýcarské značky, manufakturně vyráběný strojek pokročilé konstrukce, to vše v mimořádně odolném a spolehlivém provedení, jak se na sesterskou značku věhlasného Rolexu patří.

Ve službě

Tudor Heritage Black Bay se nechal inspirovat šedesátiletou tradicí potápěčských hodinek značky. Tradicí, která je korunována jak obchodním úspěchem, tak náročnou službou na zápěstích drsných hochů řady světových námořních a speciálních bojových jednotek. Black Bay jsou moderní hodinky s retro nádechem, které převzaly designové prvky potápěčských hodinek různých generací. Každá z variant hodinek Black Bay je inspirovaná jiným historickým modelem.

V letošním roce je to padesát let od prvního představení potápěčských hodinek Tudor. Ty patří mezi nejdůležitější hodinky této značky vůbec. Staly se důležitou součástí její historie, sběratelé za ně utrácejí stále horentnější sumy a některé jejich designové prvky se staly ikonickými.

Odolný cestovatel

Minulý rok byl představen nový model ikonické série s názvem Black Bay GMT, který se téměř přes noc stal bestsellerem. Jak název napovídá, hodinky disponují funkcí GMT, tedy zobrazením času v druhé časové zóně pomocí další ručky a 24hodinové škály na lunetě. Ta je barevně rozdělena pro snadnější indikaci denních a nočních hodin v druhé časové zóně. Modro – červená luneta, známá také z cestovatelských Rolexů GMT – Master, je pro svou barevnou kombinaci přezdívaná „pepsi“.

Během své historie sdílel Tudor se svým starším bratrem Rolexem mnohé a toto propojení bylo viditelné i při stejně načasovaném představení modelů GMT v barvě „pepsi“ (Tudor Black Bay GMT a ocelový Rolex GMT-Master). Tím však podobnost se „sesterskými“ hodinkami Rolex končí. Tudor používá jiné, rovněž kvalitní, materiály, průměr pouzdra je 41 mm a vodotěsnost, jako téměř u všech Black Bayů, dosahuje 200 m. Hodinky Black Bay GMT jsou osazeny vlastním spolehlivým strojkem MT5652 s certifikací COSC.

Na výběr ocelový tah, řemínek z kůže pojmenované „Terra di Siena“ (název odkazuje na barvu země v Toskánsku) a textilní pásek, vyráběný ve francouzské manufaktuře na historických mechanických pletacích strojích.

50 let od uvedení číselníku Snowflake

Ikonické ručky mají, jak se na potápěčské hodinky Tudor patří, tvar, přezdívaný sběrateli „Snowflake“, tedy sněhová vločka. Název je inspirován zvláštním zpracováním číselníku se čtvercovými hodinovými indexy a výraznými ručkami, opět se čtvercovým prvkem. S trochou fantazie mohl číselník skutečně připomínat sněhovou vločku… Tyto inovativní tvary, které se poprvé objevily u potápěčských hodinek Tudor v roce 1969, však především umožnily použít velké množství luminiscenčního materiálu pro co nejlepší čitelnost časových údajů v tmavých hloubkách. Nebyl to tedy designový výstřelek, ale prvek usnadňující použití tohoto potápěčského instrumentu profesionály. Od té doby, je to typický prvek řady Black Bay a modelů Pelagos.

Světoběžník, který hledá „hodinky pro všechno“, které kromě výrazného stylu nabídnou odolnost, preciznost a zobrazení času v další časové zóně, má o čem přemýšlet. Spousta „pepsi“ Tudorů však skončí i v rukou sběratelů, kteří mají pro tuto svébytnou Švýcarskou značku odjakživa slabost.

Značka Tudor si drží svou exkluzivitu. V České republice ji naleznete jen na pár místech. Distribuci pro Českou republiku má Hodinářství Bechyně a hodinky Tudor najdete na všech jeho prodejnách v Praze na Václavském náměstí 10, ve Štěpánské 57 nebo v nové prodejně v Českých Budějovicích na adrese Kněžská 21.