„Triko, na kterém není vidět pot, by měl mít každý,“ tvrdí jeho tvůrci

Jak vznikla speciální technologie CityZen® a proč jsou jejich produkty oblečením budoucnosti nám řekne jeden ze zakladatelů značky Pavel Hrstka.

Značka CityZen® vznikla v roce 2018 a už o rok později získala ocenění Start-up roku. Trojici zakladatelů tvoří textilní inovátor René Němeček, Pavel Hrstka a Martin Burkoň. Společnou prací vytvořili světový unikát, který do puntíku plní to, co slibuje – nabízí trička, na kterých není vidět pot, odolávají špíně a eliminují nepříjemný zápach na minimum.

Traduje se, že vaše značka vznikla, když jste se vy tři (René Němeček, Pavel Hrstka a Martin Burkoň pozn. red.) potkali nad pivem. Jak vás napadlo navrhovat a vyrábět zrovna oblečení?

Stýkali jsme se po nocích, neboť každý měl svoji práci a rodinu. CityZen® začal jako koníček, který na začátku nedokázal platit složenky, a tak jsme na něm pracovali hlavně, když děti spaly. Ale konkrétně za to, že vyrábíme oblečení, může René. Vymyslel úpravu, která posouvá oděvy o velký kus dál. Do výroby obyčejného oblečení bychom nejspíš nešli. Naše trika jsou ale jiná. Jsou to trika budoucnosti.

Muselo být náročné vymyslet technologii, která z bavlny vytvoří materiál takovýchto vlastností. Jak dlouho jste jej vyvíjeli?

Tohle je opět Reného práce. Renda je textilní bůh, který o výrobě a zpracování bavlny ví snad úplně všechno. Absolvoval textilní fakultu Technické univerzity v Liberci. První myšlenka na unikátní technologii je stará mnoho let. Nejdřív z výroby vypadávaly nepovedené kusy, pak trika, která fungovala, ale nebyla hezká, a nakonec se snoubila funkčnost i vizuální stránka věci a vzniklo triko, které už se nikdo nestyděl nosit. Tričko vypadá jako jednoduchý produkt, ale v tomhle případě se nenechme mýlit.

Proč jste zvolili název CityZen®?

Těch nápadů bylo mnoho, dokonce jsme se málem shodli na TrIQ. Tento název navazoval na velmi povedený slogan: Trik je v triku. Ale slovo TrIQ má v angličtině negativní konotaci, nakonec jsme tedy zvolili CityZen®. City Zen je spojení dvou slov: město a meditace. To jsou pro nás termíny nejlépe popisující naše produkty. Chceme, aby se v nich zákazník cítil skvěle a pohodlně a mohl je využívat ke každodennímu nošení. S názvem CityZen® jsme ztotožnění, až později nám došlo, že se to může plést s hodinkami Citizen.

Zatím prodáváte pouze v e-shopu, plánujete i kamenné prodejny?

Ano, prozatím jdou všechny prodeje přes e-shop, který nám jako obchodní prostor funguje velice dobře. Kamenné prodejny CityZen® v nejbližší době neplánujeme, ale aktivně hledáme obchodní partnery, tedy obchody, kteří by CityZen® zařadili do svého sortimentu. Ať už jde o prodejny se sportovním vybavením nebo speciální prodejnu nabízející polokošile či spodní prádlo. Momentálně jsme ale stále ve fázi hledání, proto pokud někdo z čtenářů vlastní obchod a chtěl by se s námi spojit nebo nám dát třeba tip, ať se určitě ozve! (smích)

Vracejí se k vám vaši zákazníci? Máte už vybudovány vztahy s určitou klientelou?

Je to skutečně tak, že zákazníci se k nám vracejí. Máme už vybudovanou klientelu, která naše produkty zná a naprosto nám důvěřuje. Navíc nám dávají opravdu skvělou zpětnou vazbu a reference. Nejvíce u nás nakupují ženy, a to jak pro sebe, tak pro své muže. Samozřejmě nám ale záleží také na budování vztahů s novými zákazníky. Značka je relativně mladá a naším cílem je, aby jednoho dne měl každý člověk ve skříni naše triko. (smích) Nové zákazníky se nám ale získávat daří. Většinou je zaujme fakt, že nabízíme tričko, na kterém není vidět pot, koupí si na zkoušku jeden vzorek a po zjištění, že to doopravdy funguje se záhy vracejí.

Mnoho věcí už se vám povedlo. Získali jste ocenění Start-up roku 2019, máte za sebou opravdu vydařenou crowdfundingová kampaň na Hithitu a nově jste vyhráli Heuréka shop roku. Čemu přisuzujete úspěchy srovnatelné s velkými hráči na trhu?

Ocenění Start-up roku pro nás bylo důležité, neboť hned na začátku ocenila odborná porota, že náš produkt má nejen nápad, ale je i vysoce funkční a kvalitní. Heuréka shop roku je zase cena popularity vyhlášená zákazníky, což jen potvrzuje, že máme zákazníky, kteří se k nám vracejí a jsou s produkty spokojeni. Zakládáme si na hýčkání a na osobním přístupu k našim kupujícím. Ale ve výsledku to přisuzujeme hlavně tomu, že máme prostě super a funkční produkt.



Na Hithitu jste vybírali finance na tvorbu antibakteriálního spodního prádla, v čem přesně bude odlišné od klasického prádla?

Podobně jako je obyčejné tričko odlišné od našeho trička. Díky unikátní technologii CityZen®na spodním prádle nepůjde vidět žádná vlhkost. Neprosákne opravdu ani kapička. Z vnitřní strany silně, rychle saje a rychle schne. Díky perfektní prodyšnosti a antibakteriální úpravě je prádlo schopné ničit bakterie, a tak je odolné vůči zápachu. Myslím, že díky schopnosti rychle schnout skvěle poslouží například na cestách, kdy jsme limitováni prostorem zavazadla.

Současná situace s pandemií postihla nemalé množství podnikatelů. Jak covid ovlivnil značku CityZen®?

Dopad pandemie jsme pocítili naštěstí pouze na začátku, kdy byla kompletně pozastavena výroba. Museli jsme zavřít naše dílny a po jejich otevření jsme byli s produkcí pozadu. Naštěstí na samotný prodej na e-shopu to dopad nemělo žádný. Jinak probíhaly objednávky ve stále větším počtu, a tak nejenže jsme nemuseli nikoho propustit, ale dokonce jsme počet zaměstnanců či brigádníků výrazně navýšili.

Jaké jsou vaše plány do budoucna?

Chystáme hlavně rozšiřování sortimentu. Plánujeme k polokošilím přidat také nádherné košile se stejnými vlastnostmi jako jsou trika, v létě přibydou krásné dámské halenky. Kolekci pro děti od cca 10 do 15 let, kde bude navíc antibakteriální úprava, uvedeme na trh na začátku prázdnin. Dále nové barvy triček, ¾ rukávy pro holky, dlouhé rukávy pro kluky. Máme toho v plánu moc. Krom rozšiřování sortimentu pracujeme na expanzi do světa a sami jsme zvědaví, kam až se produkty CityZen dostanou.