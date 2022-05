Třídíte sklo? Co vás možná překvapí

1. To nejdůležitější na začátek. Ano, sklo je úplně a donekonečna recyklovatelné. To znamená, že se může celá lahev ve sklárně roztavit a vznikne z ní zase lahev nová. A naprosto ve stejné kvalitě, stále dokola a dokola. Žádný jiný obalový materiál nemá takové úžasné vlastnosti.

2. Třídění je jednoduchý způsob, jak můžete zvýšit svůj „zelený přínos“: vždy když lahev nebo sklenici hodíte do kontejneru na tříděný odpad, ušetříte energii, přírodní suroviny a CO 2 v porovnání s tím, když se vyrábí skleněný obal od nuly.

3. Sklo je vyrobeno z přírodních materiálů, jako je písek, soda, dolomit a vápenec. To znamená, že dopad skla na životní prostředí je minimální, protože neuvolňuje škodlivé chemikálie. Důkladným tříděním skla se dají navíc tyto suroviny ušetřit. Lahev může být totiž vyrobena až z 98 % ze střepů!

4. Střepů je stále nedostatek, např. sklárna Vetropack Moravia Glass jich dováží až 35 % ze zahraničí. Proto je důležité třídit sklo v České republice, aby se nezvyšovala uhlíková stopa skleněných obalů.

5. Věděli jste, že třídicí linka je komplex nejmodernějších technologií, díky kterým se odstraní z vytříděného skla papírové etikety, kovová i nekovová víčka, oddělí se porcelán a keramika, rozdělí se čiré a barevné střepy? Nadrcené střepy pak po umytí vypadají jako nové.

6. Proč je čiré (nebo také bílé) sklo tak vzácné? Protože na výrobu čirého skla je možné použít jen střepy z čirého skla. Barevné sklo může mít při tavení příměsi čirého skla, ale naopak to nejde.

7. Asi víte, že můžete třídit skleněné nádoby od jídla, ale napadlo vás, že i vaše parfémy, kosmetické nádoby a nádoby na léky jsou také recyklovatelné (tedy pokud jsou ze skla). Patří také do kontejneru na sklo.

8. Pozor, ne každý výrobek ze skla je vhodný k recyklaci. Například některé skleněné nádoby z varného skla, předměty vyrobené z křišťálového skla, zrcadla, plexisklo, žárovky ani sklo z aut není možné recyklovat s běžnými skleněnými obaly, protože obsahují přísady, které by mohly poškodit celou dávku recyklovaného skla.

9. Úspora energie recyklací jedné lahve odpovídá době svícení zářivkové žárovky po dobu 7 hodin a 8 minut. Výroba skla z přírodních surovin je totiž energeticky náročnější.

10. Sklo koluje ve stoprocentně uzavřeném látkovém cyklu. Sklárna vyrobí, výrobce naplní potravinou nebo nápojem, my to zkonzumujeme a odneseme do tříděného odpadu a svozové firmy skleněný odpad odvezou do sklárny. Skleněný obal se může objevit v obchodě už za 70 dní. Není to dokonalé?

Zajímá vás, jak správně třídit a proč je sklo zdravý obalový materiál?

Podívejte se na:

FB - Friends of Glass Česko

WEB - Vetropack Moravia Glass