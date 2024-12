Třídit odpady je stále důležitější

Nejen na to jsme se zeptali Lukáše Grolmuse, ředitele komunikace Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, která má v ČR systém třídění a recyklace obalového odpadu na starosti.

Podle statistik třídí pravidelně odpad tři čtvrtiny Čechů. Je to hodně, nebo málo?

Je to celkově dobrý výsledek, který naznačuje ještě prostor pro další zlepšení. Pokud se ale ohlédneme na začátek, kdy jsme v ČR se systematickým tříděním odpadů začínali, je vidět obrovský progres. V roce 2000 třídilo odpad 38 % obyvatel. Dnes je to dvakrát tolik! A třídí se i více odpadových komodit.

Některé odpady se v ČR ale de facto třídily už dávno před tím, než se v ulicích objevily barevné kontejnery. Dá se tedy říct, že EKO-KOM ten systém třídění jen upravil?

Je pravda, že papír a kovy lidé historicky odevzdávali, respektive prodávali do výkupen surovin. Což byla jistá forma třídění. Ten stávající systém, který funguje v ČR nyní, je ale založen hlavně na dobrovolném třídění jednotlivých druhů odpadu do barevných kontejnerů a menších nádob v přímé spolupráci s obcemi a městy. Aktuálně lze takto v ČR třídit plasty, papír, sklo, nápojové kartony, kovy, textil, jedlé oleje, bioodpad, elektroodpad atp. A ta kontejnerová síť se neustále zahušťuje tak, aby bylo pro občany třídění odpadů pohodlnější a dostupnější. Oproti minulosti mají občané k dispozici také mnohem více informací o tom, co, kam a jak správně třídit.

O odpadech se také více mluví než v minulosti. Čím to je?

Má to mnoho důvodů. Jednak je to tím, že odpadů se produkuje více než třeba před 20–30 lety. Zároveň si lidé ale i díky dostupnějším informacím, které dnes mají, uvědomují, že pouze ukládat odpad na skládky není ta správná cesta. Třídění odpadu tedy vnímají jako svůj příspěvek, jak mohou pomoct přírodě, jak umožnit, aby z odpadu vznikala druhotná surovina, nový výrobek nebo aspoň energie, které nahrazují hnědé uhlí. Lidé mají o téma větší zájem, netřídí z povinnosti, ale z přesvědčení, že to má smysl. A to nás moc těší, ale je to pro nás zároveň závazek téma nadále popularizovat a vysvětlovat důležitost.

Nepřispívají k těm četnějším diskusím i témata, jako jsou zálohy a různá nařízení či omezení, která přicházejí z Bruselu?

Ano, rozhodně i to dostává odpady do popředí zájmu. V minulosti to bylo hlavně v souvislosti s omezením jednorázových plastů, teď je aktuálním tématem zavedení povinného zálohování nápojových PET lahví a plechovek. Zároveň nás čekají nové výzvy vyplývající z unijního nařízení o obalech a obalových odpadech, známé též jako PPWR, které bude formovat nejen obalové systémy, ale i systémy logistiky.

Co to zmíněné unijní nařízení obnáší?

Jednou z nejvýznamnějších změn plynoucích ze směrnice PPWR je požadavek, aby všechny obaly byly do roku 2030 recyklovatelné. To bude znamenat v mnoha případech změnu v designování obalů a v použití druhů obalových materiálů. Od roku 2030 zakáže směrnice některé jednorázové plastové obaly. A stanovuje, že do roku 2030 musí být množství obalového odpadu na obyvatele sníženo v porovnání s rokem 2018 o 5 %, do roku 2035 o 10 % a do roku 2040 o 15 %. PPWR předepisuje i zvýšení podílu recyklovaného obsahu v plastových obalech. U obalů určených pro kontakt s potravinami, v návrhu jsou označovány jako „contact sensitive“, které jsou vyrobeny z PET, má být podíl recyklátů minimálně 30 %. U obalů z jiných materiálů než PET je to 10 %. Ve všech ostatních obalech má být obsah recyklátu 35#%. Od roku 2040 se požadavek ještě zvýší.

To vypadá, že třídění odpadů čeká revoluce.

Ta revoluce čeká hlavně obaly a obalové formáty. Ostatně výrobci baleného zboží se na to už aktivně připravují a EKO-KOM je jim v tom nápomocný třeba v hledání vhodných alternativ nebo prověřování možností recyklace. Do budoucna je tedy cílem množství obalů dle možností minimalizovat, dojde zřejmě ke změně portfolia používaných obalových materiálů a nejspíš i používaných recyklačních technologií. K revoluci ale dojde, vlastně už dochází, i v obecním odpadovém hospodářství. Už nyní je patrný aktivnější přístup obcí v této oblasti, protože mají povinné cíle v nakládání s odpady, zvyšuje se tzv. skládkovací poplatek, rozšiřuje se seznam komodit, pro které musí obce zajistit oddělený sběr, a omezuje se procento odpadu, který může být skládkován. Obce tedy hledají způsob, jak lépe motivovat občany, kteří jsou pro splnění těchto nových cílů klíčoví. Na jejich motivaci budeme i my nadále intenzivně pracovat.