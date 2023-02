Třídíme odpad i na sněhu 2023

Ten se zaměřuje na osvětu v oblasti třídění a recyklace odpadu.

Projekt Třídíme na sněhu navštíví horské areály a jeho stěžejním cílem je umožnit návštěvníkům třídit odpady. I na kopcích totiž produkujeme odpad, jako jsou kelímky od nápojů, obaly od sušenek, sáčky od svačiny nebo třeba PETky od nápojů.

V mnoha horských areálech jsou na frekventovaných místech umístěny takzvané třikoše. Speciální nádoby na odpad vyrobené z 97 % z recyklovaného plastového odpadu. Ty většinou umožňují třídit odpad z papíru, plastů a směsný odpad. Třikoše jsou opatřeny víkem, které brání znehodnocení odpadu vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů.

Ze speciálních košů putuje vytříděný odpad na třídicí linky a díky tomu je možné jej následně recyklovat a proměnit na druhotnou surovinu. Ta se pak používá při výrobě nových produktů a lze jí nahradit primární suroviny.

Třídění odpadu je nejsnadnější způsob, jak snížit uhlíkovou stopu, která je měřítkem naší produkce a spotřeby v souvislosti s vyprodukovanými emisemi skleníkových plynů. Ročně se díky tomu nevypustí do ovzduší bez mála 1 milion tun CO 2 . Do více než 829 000 sběrných nádob třídí aktuálně obyvatelé ČR ročně každý v průměru přes 70 kg odpadu.



Třídit odpady můžete v resortech na celém území ČR, nechybí vybrané skiareály v Krkonoších, Beskydech, Jeseníkách, Krušných horách, ale i na Vysočině. Přesný přehled skiareálů zapojených do projektu najdete na: www.tridimenasnehu.cz/#kde-tridit.

Každý víkend lze na místě, které projekt Třídíme na sněhu navštíví, získat za vytříděný odpad praktické odměny. Kromě toho vždy v sobotu a v neděli od 9 do 16 hodin je možné si vyzkoušet různé sportovní disciplíny nebo recyklovaný kvíz.

Letošní zima bude plná zábavy, výzev a díky vám snad taky vytříděného odpadu. Malý krok pro nás může být velkým krokem pro přírodu. Takže třiďte odpad, vždy a všude, má to smysl!

Kdy a kde se můžete setkat se stánkem a aktivitami Třídíme na sněhu?