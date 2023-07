Tříděním odpadu chrání přírodu jednotlivci i firmy

Snaha jednotlivce

Odpady už běžně třídí tři čtvrtiny z nás. Většinou to děláme tak nějak automaticky, máme to zažité. Často si tak ani neuvědomujeme, jak tím přispíváme přírodě i udržitelné kvalitě života. Vytříděné odpady je možné totiž v ideálním případě recyklovat na nový výrobek, případně je využít jako zdroj energie nebo z nich vyrobit tuhé alternativní palivo. A ve všech zmíněných případech šetříme přírodní zdroje surovin, šetříme energii a omezujeme množství skleníkových plynů uvolněných do ovzduší.

Náš příspěvek k ochraně životního prostředí vlastně začíná už v obchodě. Třeba tím, že nebudeme nakupovat jen zrakem, ale také hlavou. Často se totiž necháme zlákat líbivým obalem, který je ale třeba obtížně recyklovatelný nebo jej nelze třídit vůbec, protože ho nelze recyklovat. Přitom jen o kousek dál v regálu máme možná stejný výrobek, který kvůli trochu tuctovému, ale k přírodě šetrnějšímu obalu úplně přehlédneme. V případě, že je v domácnosti více členů, můžeme dát také přednost tzv. rodinným balením nebo multipackům. Leckdy to znamená nejen menší množství odpadu z obalů, ale také menší vítr v naší peněžence.

Přírodě prospějeme i tím, že budeme kupovat jen takové množství a skladbu jídla, které jsme schopni zkonzumovat a nebudeme jej vyhazovat, plýtvat jím. Totéž platí i u ostatních produktů. Nemusíme mít přece nutně vše, co se objeví na trhu, když to nepotřebujeme. Stejně tak nemusíme měnit starší, ale sloužící výrobky (spotřebiče, oblečení, nábytek atp.) za nové modely.

Snaha firem

Firmy mohou, stejně jako domácnosti, šetřit přírodu jednak tím, že třídí odpad. Dnes už se také stále častěji používají vratné přepravní obaly a na trhu jsou už i obaly vyrobené s obsahem recyklátu. Výrobní podniky mohou využívat při výrobě svých produktů druhotné suroviny namísto přírodních zdrojů. Neplýtvají tak omezenými přírodními zdroji, výroba z druhotných surovin bývá většinou i méně náročná na množství energie, klasickým příkladem je výroba skla ze skleněných střepů. Výrobci baleného zboží udržitelnosti přispívají tím, že minimalizují velikost a množství obalů, používají takové obalové materiály, které jsou dobře recyklovatelné a pro nás spotřebitele jsou také snadno rozpoznatelné a tedy dobře tříditelné. V případě, že se obal skládá z více druhů materiálu, například z plastu a papíru, vyrobí a označí jej tak, aby spotřebitel mohl materiály od sebe oddělit a zvlášť vytřídit. Tam, kde to je reálné, je pak možné upřednostnit opakovaně použitelné obaly před těmi jednorázovými.

Nejlepší obal je samozřejmě ten, který nevznikne. Má to svá ale… Předcházet vzniku odpadů a obalů je samozřejmě z environmentálního hlediska prioritou. Ne vždycky je to ale reálné, specificky pak u obalů. V určitých segmentech jsou obaly a jejich funkční stránka zkrátka nenahraditelné pro efektivní ochranu produktu, např. ve farmacii, v potravinářství, ale i v dalších oblastech. V takovém případě by ale měl být obal vyroben z dobře recyklovatelného materiálu, nejlépe z jednoho druhu a množství použitého materiálu by mělo odpovídat velikosti nebo objemu baleného produktu. Ideální obal by měl odpovídat současnému trendu, kdy je prioritou jeho následná recyklace, materiálové využití a cirkulární udržení materiálu v oběhu.

O tom, že tříděním odpadů pomáháme chránit životní prostředí, ví už většina z nás. Víme, ale jak konkrétně touto činností přírodě pomáháme? Správným tříděním odpadu snižujeme zásadním způsobem množství odpadů ukládaných na skládky a díky jeho recyklaci se k nám navíc mohou použité suroviny vrátit v podobě nových produktů. Šetříme tak přírodní zdroje i energie potřebné při jejich výrobě. A zároveň se do ovzduší neuvolňuje tolik skleníkových plynů.

V loňském roce vytřídil každý obyvatel ČR průměrně 78 kg odpadu. K recyklaci či k energetickému využití směřovalo více než 1 065 311 tun obalových odpadů. To znamená, že 81 % všech použitých obalů vyprodukovaných v ČR, bylo následně předáno k recyklaci nebo energetickému využití.

Efekt třídění a využití obalových odpadů v ČR v roce 2022:

902 970 tun - CO 2 ekv. nebylo díky třídění a využití obalových odpadů uvolněno do ovzduší

335 mil. m³ - vody se v ČR ušetřilo díky třídění a recyklaci odpadů z obalů

6 797 225 MWh - energie bylo v ČR uspořeno díky třídění a recyklaci odpadů z obalů

Co je uhlíková stopa?

Jedná se o produkci skleníkových plynů vyjádřených v kg CO 2 ekv. v procesu materiálového a energetického využívání odpadních obalů a jejich porovnání s emisemi skleníkových plynů uvolněných v procesu výroby materiálu z primární suroviny. Skleníkové plyny představují veškeré emise těchto plynů uvolněných do ovzduší při zpracování a výrobě samotné. Dále pak emise vyprodukované při těžbě, přepravě, ale také emise vzniklé při výrobě energií a paliv, spotřebovaných v posuzovaných procesech.

Jak se uhlíková stopa, nebo-li CO 2 ekv. počítá?