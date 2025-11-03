Třídění odpadu má smysl. Šetří zdroje i planetu

Komerční sdělení
Množství odpadu, které každý rok vyprodukujeme, stále roste. O to důležitější je, abychom s ním uměli správně nakládat.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

95,8 kg papíru, plastů, skla, nápojových kartonů, kovů a dřeva vytřídil v průměru za rok každý obyvatel ČR (barevné kontejnery + samostatně zapojené výkupny) | foto: EKO-KOM, a.s.

Jedinou cestou, jak snížit objem odpadu končícího na skládkách a zároveň mu dát šanci na druhý život, je jeho důsledné třídění. Díky němu šetříme přírodní zdroje, energii potřebnou při výrobě nových obalů i množství skleníkových plynů, které se při výrobě uvolňují do ovzduší. Podle aktuálních dat dnes třídí odpad tři čtvrtiny obyvatel České republiky – a většina z nich už to dělá automaticky, jako běžnou součást každodenního života. Třídění odpadu je přitom klíčovým krokem k ochraně životního prostředí i k přechodu na tzv. cirkulární ekonomiku, v níž se materiály znovu vracejí do oběhu a neplýtvá se surovinami.

Správné třídění odpadu umožňuje recyklaci materiálů, jako jsou papír, plasty, sklo nebo kovy. Ty by jinak skončily na skládce. Recyklace naproti tomu šetří energii, snižuje spotřebu vody a omezí znečištění, které vzniká při těžbě a zpracování nových surovin.

Každý obyvatel Česka loni vytřídil v průměru téměř 88,2 kilogramů papíru, plastů, skla, nápojových kartonů a kovů. Z celkových 1,31 milionu tun obalových odpadů, které v ČR vznikly, bylo více než 77 % recyklováno a dalších 12 % využito energeticky. To jsou výsledky, které dokazují, že třídění skutečně funguje.

Jak třídění pomáhá přírodě

Třídění odpadu prospívá životnímu prostředí hned několika způsoby:

  1. Šetří přírodní suroviny. Recyklací omezujeme potřebu těžit nové zdroje, jako jsou ropa, dřevo, rudy a písek. Každá recyklovaná tuna papíru znamená méně pokácených stromů, každá recyklovaná tuna plastů znamená méně spotřebované ropy a recyklace kovů zase šetří těžbu rud.
  2. Šetří energii. Zpracování recyklovaných materiálů je energeticky úspornější než výroba z nových surovin. Například výroba hliníku z recyklátu spotřebuje až o 95 % méně energie než z primárního bauxitu.
  3. Snižuje množství odpadu na skládkách. Tříděním výrazně omezujeme objem odpadu, který se rozkládá dlouhé roky a produkuje metan – silný skleníkový plyn.
  4. Omezuje znečištění. Nesprávné ukládání odpadu může vést k úniku škodlivin do půdy, vody i vzduchu. Třídění a následná recyklace tyto dopady minimalizují.
  5. Podporuje udržitelný rozvoj. Třídění je součástí systému, v němž se materiály znovu využívají. Chrání tak ekosystémy a uchovává přírodní zdroje pro budoucí generace.

Doma to umíme, v práci se zlepšujeme

Třídění se stalo samozřejmostí pro většinu domácností. Doma odpad pravidelně separuje 97 % těch, kteří třídí. Rezervy ale zůstávají na pracovištích, kde zatím odpad třídí 62 % lidí. I to je však meziroční zlepšení. A stále více Čechů se chová zodpovědně i mimo domov: polovina z nás při výletech v přírodě donese odpadky až ke kontejnerům.

Barevné kontejnery na dosah

V České republice je dnes rozmístěno více než[/PRVNI_TEXT] milion nádob na tříděný odpad a k nejbližšímu kontejneru to máme průměrně jen 91 metrů. Přesto se stále najdou lidé, kteří odpad pohodí na zem. Takové chování škodí nejen přírodě, ale i peněženkám obcí, které musí vynakládat značné prostředky na úklid.

Čistou přírodou s respektem

Inspirací pro všechny výletníky je projekt Čistou přírodou na portálu Samosebou.cz. Aktuálně nabízí 65 turistických a cyklistických tras napříč Českem, navíc s přehledem míst, kde lze na cestách třídit odpad od svačiny. Objevujte přírodu a buďte k ní ohleduplní.

Kam s tím? Poradí chytrý pomocník

I zkušení třídiči občas váhají, kam patří obal od džusu nebo sáček od bonbónů. Pomoc je na dosah – web www.jaktridit.cz nabízí praktickou nápovědu „Kam vyhodit“, kde najdete přehled běžných i méně obvyklých odpadů a jejich správné třídění.

To, co začíná doma u třídicí nádoby, může skončit jako nový výrobek, obal nebo energie. Z vytříděného odpadu se na třídicích linkách stává druhotná surovina pro recyklační průmysl. Materiály, které zatím recyklovat nejde, se často využívají jako alternativní paliva nahrazující fosilní zdroje.

www.jaktridit.cz,www.littering.cz, www.samosebou.cz

Údaje za rok 2024

1 310 474 tun

obalových odpadů vzniklo v ČR

1 012 171 tun

tj. 77 % všech použitých obalů vyprodukovaných v ČR bylo následně předáno k recyklaci

160 347 tun

tj. 12 % všech použitých obalů vyprodukovaných v ČR bylo následně předáno k energetickému využití

1 061 432

barevných kontejnerů a menších nádob na tříděný odpad mají lidé k dispozici v celé ČR

95,8 kg

papíru, plastů, skla, nápojových kartonů, kovů a dřeva vytřídil v průměru za rok každý obyvatel ČR (barevné kontejnery + samostatně zapojené výkupny)

75 %

obyvatel ČR pravidelní třídí odpad

QR

Komerční sdělení

Komerční sdělení je placená služba portálu zprávy.iDNES.cz, která měsíčně osloví 650 000 uživatelů. Další informace najdete ZDE

Nejčtenější

Zastávka na pumpě a plný tiket Sportky mu přinesly přes 41 milionů

Komerční sdělení

„Hergot!“ — tak reagoval dlouholetý sázející ze Středočeského kraje, když zjistil, že ze svého plného tiketu ve Sportce nevyhrál 41 tisíc, ale 41 292 457 korun. Čtvrtá nejvyšší výhra roku padla na...

Poctu hejtmana Libereckého kraje letos obdrželo devět osobností

Komerční sdělení

Devět jmen významných osobností, které se zasloužily o vynikající jméno Libereckého kraje doma i v zahraničí, zaznělo ve čtvrtek 23. října v Oblastní galerii Liberec. Již podvacáté se zde konaly...

Aupark je srdcem Hradce. Společně slavíme 800 let města

Komerční sdělení

Aupark Hradec Králové je nejoblíbenějším nákupním centrem v regionu a zároveň místo, které je úzce propojeno se životem města.

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ HODONICE: Pomáháme tam, kde žijeme a pracujeme

Komerční sdělení

V závodě v Hodonicích vyrábíme technické textilie pro stavebnictví. Záleží nám na kvalitě života v našem okolí, proto podporujeme místní spolky a neziskovky a dáváme společenské odpovědnosti vysokou...

Systém Hager quickconnect – bezšroubové modulární přístroje

Komerční sdělení

Hager quickconnect přináší revoluci v elektroinstalacích - bezšroubové spoje zkracují montážní čas až o 40 %, eliminují riziko přetažení či nedotažení a zajišťují bezpečný provoz bez...

Třídění odpadu má smysl. Šetří zdroje i planetu

Komerční sdělení

Množství odpadu, které každý rok vyprodukujeme, stále roste. O to důležitější je, abychom s ním uměli správně nakládat.

3. listopadu 2025

Kraj ocenil inovace, sociální podniky a odpovědné zaměstnavatele

Komerční sdělení

Ocenění Buďte inspirací už pátým rokem upozorňuje na příklady dobré praxe v podnikání, zaměstnávání i regionálním rozvoji. Soutěž se dělí do tří kategorií – Inovativní projekt, Inspirativní sociální...

3. listopadu 2025

ASEKOL: půl milionu tun odpadu se proměnilo v suroviny

Komerční sdělení

Každý rok vzniká na světě stále více elektroodpadu – tedy vysloužilých televizí, počítačů, mobilních telefonů, lednic, praček a nově i jednorázových elektronických cigaret.

3. listopadu 2025

Kraj získá přes dvě a půl miliardy na bateriové vlaky

Komerční sdělení

Moravskoslezský kraj získá z Modernizačního fondu 2,633 miliardy korun na pořízení 19 BEMU, tedy vlakových jednotek s bateriovým pohonem. Přiznání dotace ze strany Ministerstva životního prostředí je...

3. listopadu 2025

Zrcadlovky zestárly. Na prodej nebo výměnu ale ještě pozdě není

Komerční sdělení

Máte doma starší zrcadlovku a přemýšlíte o tom, že byste ji prodali, nebo si pořídili novější fotoaparát? Vyčkávat se vám nevyplatí. Podpora zrcadlovek ze strany těch největších hráčů skončila a...

3. listopadu 2025

Jak to mají obyvatelé Ostravy s kulturou?

Komerční sdělení

Že má Ostrava hodně pestrý kulturní život není žádné tajemství – titul Evropského hlavního města kultury 2015 městu unikl o vlásek a ostravské festivaly přitahují každé léto návštěvníky z celé...

3. listopadu 2025

Souboj na Caravaningu – Pohlreich, Forejt a Fotr na Tripu vaří

Komerční sdělení

V sobotu 8.11. ve 13.00 se v pavilonu P představí šéfkuchařské osobnosti Zdeněk Pohlreich a Přemek Forejt. Jejich kuchařský souboj plný humoru i kulinárních triků bude moderovat Pepa Vrtal alias Fotr...

3. listopadu 2025

Hra Playing Prague získala prestižní ocenění za nejlepší mobilní hru

Komerční sdělení

Mobilní hra Playing Prague, vyvinuta pro Prague City Tourism nezávislým studiem Charles Games pro prezentaci Prahy, získala prestižní cenu CEEGA za nejlepší mobilní hru roku 2025 (The Central and...

3. listopadu 2025

Florence ukazuje cestu: Digitální recepce aneb nemocnice bez stresu

Komerční sdělení

Ztratit se v nemocnici je snadné – zvlášť když v náruči držíte vystresované dítě. Nová digitální recepce Florence, za kterou stojí firma aReception.ai, se nachází v Dětské nemocnici v Brně a pomáhá...

2. listopadu 2025

Anděl na drátě. To je nepřetržitá péče o seniory, která dává smysl

Komerční sdělení

Opora pro seniory, rychlé zajištění pomoci, anebo čtení oblíbených příběhů. Služba Anděl na drátě pomocí jediného chytrého zařízení poskytuje asistenční službu pro seniory nebo lidem se zdravotní...

1. listopadu 2025

Je umělá inteligence hrozbou pro vzdělávání a práci v IT?

Komerční sdělení

S nástupem umělé inteligence ztrácí klasické vzdělávání smysl! AI sebere práci velkému množství profesí včetně vysoce honorovaných programátorů a grafiků! Ano, můžeme se dočíst mnohé. Často jsou...

1. listopadu 2025

Šumava Litera: Když se tradice knihtisku setkává s divokou krásou hor

Komerční sdělení

Vimperk, brána Šumavy, se chystá na jedinečnou událost. V listopadu se zde uskuteční už jedenáctý ročník literárního festivalu Šumava Litera, který proběhne ve dnech 17. až 22. listopadu 2025.

1. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.