Třídění odpadu má smysl. Šetří zdroje i planetu

Jedinou cestou, jak snížit objem odpadu končícího na skládkách a zároveň mu dát šanci na druhý život, je jeho důsledné třídění. Díky němu šetříme přírodní zdroje, energii potřebnou při výrobě nových obalů i množství skleníkových plynů, které se při výrobě uvolňují do ovzduší. Podle aktuálních dat dnes třídí odpad tři čtvrtiny obyvatel České republiky – a většina z nich už to dělá automaticky, jako běžnou součást každodenního života. Třídění odpadu je přitom klíčovým krokem k ochraně životního prostředí i k přechodu na tzv. cirkulární ekonomiku, v níž se materiály znovu vracejí do oběhu a neplýtvá se surovinami.
Správné třídění odpadu umožňuje recyklaci materiálů, jako jsou papír, plasty, sklo nebo kovy. Ty by jinak skončily na skládce. Recyklace naproti tomu šetří energii, snižuje spotřebu vody a omezí znečištění, které vzniká při těžbě a zpracování nových surovin.
Každý obyvatel Česka loni vytřídil v průměru téměř 88,2 kilogramů papíru, plastů, skla, nápojových kartonů a kovů. Z celkových 1,31 milionu tun obalových odpadů, které v ČR vznikly, bylo více než 77 % recyklováno a dalších 12 % využito energeticky. To jsou výsledky, které dokazují, že třídění skutečně funguje.
Jak třídění pomáhá přírodě
Třídění odpadu prospívá životnímu prostředí hned několika způsoby:
- Šetří přírodní suroviny. Recyklací omezujeme potřebu těžit nové zdroje, jako jsou ropa, dřevo, rudy a písek. Každá recyklovaná tuna papíru znamená méně pokácených stromů, každá recyklovaná tuna plastů znamená méně spotřebované ropy a recyklace kovů zase šetří těžbu rud.
- Šetří energii. Zpracování recyklovaných materiálů je energeticky úspornější než výroba z nových surovin. Například výroba hliníku z recyklátu spotřebuje až o 95 % méně energie než z primárního bauxitu.
- Snižuje množství odpadu na skládkách. Tříděním výrazně omezujeme objem odpadu, který se rozkládá dlouhé roky a produkuje metan – silný skleníkový plyn.
- Omezuje znečištění. Nesprávné ukládání odpadu může vést k úniku škodlivin do půdy, vody i vzduchu. Třídění a následná recyklace tyto dopady minimalizují.
- Podporuje udržitelný rozvoj. Třídění je součástí systému, v němž se materiály znovu využívají. Chrání tak ekosystémy a uchovává přírodní zdroje pro budoucí generace.
Doma to umíme, v práci se zlepšujeme
Třídění se stalo samozřejmostí pro většinu domácností. Doma odpad pravidelně separuje 97 % těch, kteří třídí. Rezervy ale zůstávají na pracovištích, kde zatím odpad třídí 62 % lidí. I to je však meziroční zlepšení. A stále více Čechů se chová zodpovědně i mimo domov: polovina z nás při výletech v přírodě donese odpadky až ke kontejnerům.
Barevné kontejnery na dosah
V České republice je dnes rozmístěno více než[/PRVNI_TEXT] milion nádob na tříděný odpad a k nejbližšímu kontejneru to máme průměrně jen 91 metrů. Přesto se stále najdou lidé, kteří odpad pohodí na zem. Takové chování škodí nejen přírodě, ale i peněženkám obcí, které musí vynakládat značné prostředky na úklid.
Čistou přírodou s respektem
Inspirací pro všechny výletníky je projekt Čistou přírodou na portálu Samosebou.cz. Aktuálně nabízí 65 turistických a cyklistických tras napříč Českem, navíc s přehledem míst, kde lze na cestách třídit odpad od svačiny. Objevujte přírodu a buďte k ní ohleduplní.
Kam s tím? Poradí chytrý pomocník
I zkušení třídiči občas váhají, kam patří obal od džusu nebo sáček od bonbónů. Pomoc je na dosah – web www.jaktridit.cz nabízí praktickou nápovědu „Kam vyhodit“, kde najdete přehled běžných i méně obvyklých odpadů a jejich správné třídění.
To, co začíná doma u třídicí nádoby, může skončit jako nový výrobek, obal nebo energie. Z vytříděného odpadu se na třídicích linkách stává druhotná surovina pro recyklační průmysl. Materiály, které zatím recyklovat nejde, se často využívají jako alternativní paliva nahrazující fosilní zdroje.
www.jaktridit.cz,www.littering.cz, www.samosebou.cz
Údaje za rok 2024
1 310 474 tun
obalových odpadů vzniklo v ČR
1 012 171 tun
tj. 77 % všech použitých obalů vyprodukovaných v ČR bylo následně předáno k recyklaci
160 347 tun
tj. 12 % všech použitých obalů vyprodukovaných v ČR bylo následně předáno k energetickému využití
1 061 432
barevných kontejnerů a menších nádob na tříděný odpad mají lidé k dispozici v celé ČR
95,8 kg
papíru, plastů, skla, nápojových kartonů, kovů a dřeva vytřídil v průměru za rok každý obyvatel ČR (barevné kontejnery + samostatně zapojené výkupny)
75 %
obyvatel ČR pravidelní třídí odpad