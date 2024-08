Třídění má smysl i v přírodě, při sportu nebo na festivalech

Jak je to ale s tříděním odpadu, když lidé vyrazí do přírody, na hudební festival, za sportem, nebo volnočasovou akcí? Pojďme to zjistit.

Třídíme poctivě i mimo domov?

Poslední průzkum zveřejněný Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, potvrdil, že třídění odpadů se stalo samozřejmostí již pro 75 % obyvatel ČR. Díky dobrým podmínkám, které pro třídění v ČR panují, vytřídila v roce 2023 každá česká domácnost v průměru více než 162 kg odpadu.

Z průzkumu také vyplývá, že své domácí odpady separuje drtivá většina třídičů, a to 98 %! To je meziročně o tři procenta více. Rezervy jsou ale stále v třídění na pracovišti. Ale i tam se počet třídičů meziročně navýšil o 17 % na celkových 59 %. Bohužel při volnočasových aktivitách nebo na výletech v přírodě vzniklý odpad k barevným kontejnerům donese už jen 48 % respondentů, kteří se ke třídění jinak poctivě hlásí. A to je velká škoda! Naštěstí se ale i jejich podíl meziročně zvýšil, v tomto případě o 8 %.

Odpad na zem nepatří!

Příroda si umí poradit s odpadem, který sama vyprodukuje, ale s tím, který v ní zanechají lidé, má velké potíže. Proto je důležité třídění odpadu i mimo domov. Odpadky nesmíme pohazovat na zem, protože mohou být nebezpečné pro lidi i zvířata.

Specifickou kapitolou je biologicky rozložitelný odpad, ani ten ale v přírodě nezmizí hned. Například slupka od banánu se rozkládá až 5 měsíců a ta od pomeranče celý rok. Pohozené na zemi, hlavně tedy v ulicích obcí a měst, navíc nevypadají dobře.

Buďme tedy zodpovědní a řiďme se zásadou: „Co si do přírody přineseme, to si odneseme!“ K tomuto nám skvěle na cestách poslouží třeba sáček od svačiny, do kterého můžeme průběžně odpad střádat.

Objevujme krásy přírody a buďme ohleduplní!

Jak nakládat s odpadem vzniklým při toulkách přírodou a kde se ho na výletech zbavit? S tím poradí projekt Čistou přírodou na webu Samosebou.cz. Mapuje turistické trasy v praktickém online průvodci, kde jsou navíc vyznačena místa pro třídění odpadu, třeba po svačině. Najdete zde více než 50 pěších i cyklistických tras od Šumavy až po Beskydy.

K lepšímu povědomí o třídění odpadu v horských resortech přispívá i další projekt Třídíme v přírodě. Jeho součástí jsou i víkendové promo akce vhodné pro celé rodiny. Při zábavných aktivitách mohou návštěvníci získat zajímavé odměny z recyklovaných materiálů, nebo se dokonce zapojit do letní soutěže o poukazy do volnočasových resortů a poukazy na nákup sportovního vybavení. Vstupenkou do hry jsou QR kódy umístěné na barevných třikoších.

Třídění odpadu přináší více zábavy

Hudební festivaly jsou v letních měsících zdrojem velkého množství obalového odpadu.

Proto se z prosté myšlenky třídit na festivalech odpad postupem času vyvinul unikátní systém. Jeho cílem je vytřídit a k následné recyklaci či jinému využití předat maximum festivalového odpadu. Od roku 2008 bylo díky tomuto projektu vytříděno více než 600 tisíc kg plastů, papíru, skla a kovů. A i letos každý další zapojený festival a třídící návštěvník toto číslo zvyšuje.

Součástí největších Čistých festivalů – FM City fest, Colours of Ostrava a Benátská s Impulsem je také unikátní scéna REC.stage. Na ní se už poosmé představí české hudební objevy, které prošly sítem soutěže. V minulosti soutěž REC.stage „vypustila“ do světa jako úplné nováčky třeba Pokáče, Sofiana Medjmedje nebo taky Miraie s jednou z jeho dřívějších kapel.

Na Čistých festivalech se setkáte i se stánkem, který je na každé akci středobodem třídění. Seznámíte se s výhodami třídění odpadů a získáte odpovědi na třídící dotazy. Pro zvídavé hlavy je připraven recyklovaný kvíz a za něj celá řada odměn. Za vytříděný odpad si návštěvníci navíc můžou odnést nejenom dobrý pocit, ale i užitečný festivalový dárek vyrobený s podílem recyklátu nebo pivo zdarma!

Průvodce správným tříděním odpadu

A pokud někdy váháte, kam správně vytřídit nějaký použitý obal nebo neobvyklý odpad, využijte na stránkách www.jaktridit.cz praktickou nápovědu „Kam co patří“.

Karton od džusu, obal od energetické tyčinky či sáček od bonbónů. I takové odpady doma, na cestách či při volnočasových aktivitách vznikají a někdy i sebelepší třídič může zaváhat, kam správně s nimi. Právě proto pomůže položkový přehled odpadů a předmětů s jednoduchou radou, kam je správně vytřídit nebo vyhodit.