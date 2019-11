Tři tipy na vánoční dárky pro všechny kutily

Listujete nákupními katalogy a stále nemůžete vybrat ten správný vánoční dárek pro své nejbližší? Dumáte neustále nad tím, co by jim mohlo udělat radost a zároveň jim dobře posloužilo? Máte-li doma zapáleného domácího kutila, pusťte se do četby následujícího článku. Nabízíme vám v něm trojici tipů na zajímavé, ale hlavně užitečné dárky, s jejichž pomocí půjde vaší drahé polovičce každá práce mnohem lépe od ruky.

Moderna ve tvaru klasiky – AS 37–Li HYBRO Narex

Akumulátorový šroubovák má své pevné místo ve výbavě nejednoho domácího kutila. Možná ten váš dokonce v návalu nadšení všechny své klasické nástroje vyhodil. Bohužel však moderní aku šroubováky bojují se dvěma významnými nedostatky – nedostanou se do stísněných prostor a taky něco váží. I proto na trh vstoupil AS 37–Li HYBRO Narex kombinující dokonale ergonomický tvar klasiky s akumulátorovým pohonem.

Baterie kterou nabijete USB konektorem přes počítač nebo i v autě, vydrží několik hodin práce a do hodiny je opět nabitá. Na Hybro navíc pasují všechny běžné nástavce, takže pokud už má váš kutil nějakou zásobu, bude se mu Hybro hodit o to víc.

Nedělejte si ale u něj iluze, že je vhodný na každou práci. IKEA obývák s ním sice smontujete a pomůže i s jinými drobnými pracemi. Pro opravdu silné šroubování, nebo dokonce vrtání se ale dobrý kutil bez klasického aku šroubováku neobejde.

Náhrada klíčů i šroubováku v jediném mini kufříku – Gola sada Stanley

Hledání správných šroubováků a klíčů obvykle znamená naprosto zbytečné zdržení při práci. Bojuje s ním i váš domácí kutil a neopomene vždy celou situaci náležitě opepřit silnějšími výrazy? Pak je dost možné, že ocení 39dílnou gola sadu STANLEY. Její součástí jsou všechny základní typy nástavců a praktická ráčna pro práci ve stísněných prostorách. To všechno v mini boxíku, který se bez nadsázky vejde do zadní kapsy u kalhot.

Máte v okruhu svých nejbližších vášnivého cestovatele či kutila? Jistě mu uděláte radost praktickým vyhazovacím nožem z dílny slavného českého výrobce Mikov. Odolná nerezová čepel bez větších problémů nařeže potraviny, přetne lano, vytvoří značku do dřeva i kamene a poslouží při sběru lesních plodů. Střenka z palisandrového dřeva skvěle padne do ruky a ani pot se na ní nijak nepodepíše. Každý Predator od Mikovu má navíc luxusní kožené pouzdro na opasek. Váš kutil ho tak může mít neustále po ruce, aniž by o něm vůbec věděl.