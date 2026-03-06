Trh roste, transparentní prodej dříví přináší více

V současné době dřevařský trh čelí výraznému nedostatku smrkového dříví především v důsledku rozsáhlé kůrovcové kalamity, která proběhla v minulých letech. V některých postižených oblastech starší smrkové porosty vůbec nejsou nebo jsou zastoupeny jen zbytky porostů se slabým dřívím. Tento fakt vede ke snížení nabídky a v reakci na poptávkové tlaky k nárůstu cen. Ke zdražování navíc přispívá i export smrkové kulatiny, zejména do Rakouska, i když v poslední době je možné pozorovat v tomto ohledu klesající trend, právě kvůli výši cen dříví v ČR a v Rakousku.
Dalším významným faktorem je nedostatek smrkové suroviny v některých evropských regionech, který dále tlačí ceny nahoru. Zpracovatelské podniky se tak dostávají pod tlak, neboť růst nákladů na vstupní surovinu není vždy možné promítnout do konečných cen řeziva. Výsledkem je snížená ziskovost části pil a zvýšený důraz na optimalizaci nákupních i prodejních procesů.
Poptávkové stimuly, tlačící ceny směrem nahoru, jsou příznivou zprávou pro vlastníky a správce lesů, kteří si mohou alespoň částečně kompenzovat ztráty na prodejích dříví z období kůrovcové kalamity a zvýšené náklady na těžební a pěstební výkony s tím spojené.
Rostoucí cenový trend potvrzují i výsledky veřejných obchodních soutěží pořádaných firmou Foresta SG, a.s. pro společnosti Ašské lesy s.r.o. a Městské lesy Vsetín, s.r.o., kde se dřevo prodávalo za výrazně vyšší ceny než v předchozích obdobích. Jednalo se o prodej stojícího dříví, tzv. prodej dříví na pni. (použité zkratky: PJ – prodejní jednotka, b. k. – bez kůry, DP – Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví, OM – odvozní místo).
Prodej dříví na pni – prezenční sestupná aukce
Metoda prodeje: Hromadný prodej.
PJ s mýtní úmyslnou těžbou o objemu 932 m3 hroubí b. k. (924 m3 SM, 2 m3 BO, 1 m3 MD, 5 m3 BR), průměrná hmotnatost 1,78 m3 hroubí b. k.
Výsledná cena: 2.784.000,- Kč bez DPH za prodejní jednotku (523 stromů)
2.986,- Kč bez DPH / m3 hroubí b. k. na stojato
3.263,- Kč bez DPH / m3 výřezů b. k. na stojato
PJ 5240, prodávající Ašské lesy – JPRL 1B6, 1A6
Prodej dříví na pni - prezenční sestupná aukce
Metoda prodeje: Prodej za jednotkovou cenu s příjmem na OM.
PJ s předmýtní úmyslnou těžbou o objemu 196 m3 výřezů b. k. podle DP (186 m3 SM, 4 m3 BO, 3 m3 OS, 3 m3 BR), průměrná hmotnatost 0,43 m3 b.k. podle DP
Výsledná cena: 445.170,- Kč bez DPH za prodejní jednotku
2.270,- Kč bez DPH / m3 výřezů b. k. na stojato
PJ 5458, prodávající Městské lesy Vsetín – JPRL 108A10
Prodej dříví na pni - prezenční sestupná aukce
Metoda prodeje: Hromadný prodej.
PJ s mýtní úmyslnou těžbou (jednotlivý výběr) v objemu 1.015 m3 hroubí b. k. (975 m3 SM, 40 m3 BK), průměrná hmotnatost 1,34 m3 hroubí b.k.
Výsledná cena: 2.768.000,- Kč bez DPH za prodejní jednotku (758 stromů)
2.726,- Kč bez DPH / m3 hroubí b. k.
2.995,- Kč bez DPH / m3 výřezů b. k. na stojato
Při srovnávání tržních jednotkových cen (Kč/m3) s jinými způsoby prodeje dříví je nutné vzít v úvahu mimo jiné následující fakta a provést potřebné přepočty:
- přepočet na shodnou lokaci: každá lokace prodeje (na pařezu, při pařezu, na vývozním místě, na odvozním místě, na manipulačním skladu, na skladu odběratele) vyžaduje provedení určitých operací, které jsou na straně prodávajícího zatíženy určitými náklady. Např. cena prodeje stojícího dříví v sobě nezahrnuje náklady výkonů těžby, přibližování, manipulace, skládkování, odvozu a vyklizování klestu, které musí být zohledněny v ceně prodeje dříví na odvozním místě (tato cena je o tyto náklady vyšší oproti ceně stojícího dříví),
- přepočet na průměrné zpeněžení: cena za stojící dříví představuje průměrné zpeněžení celého kmene a při srovnávání s cenami výřezů je třeba spočítat průměrnou cenu všech jakostí prodávaných výřezů (cenné výřezy, kulatina, vláknina, palivo…).
Prodejů s rekordními cenami za smrkové dříví je dosahováno také v elektronických aukcích na portálu www.ForesTrade.cz .
Výřezy na odvozním místě – elektronická sestupná aukce
Metoda prodeje: Hromadný prodej.
PJ s čerstvým smrkovým dřívím (98,25 m3) a listnaté SK (1,02 m3) z nahodilých živelných těžeb (107B7: 99,27 m3).
Výsledná cena: 354.401,- Kč bez DPH za prodejní jednotku (196 ks výřezů)
3.570,- Kč bez DPH / m3 výřezů b. k. na odvozním místě
Pozn. Výsledná cena je za všechny sortimenty ze zpracovaných celých stromů, nejen kulatinové sortimenty.
Výřezy na odvozním místě – elektronická sestupná aukce
Metoda prodeje: Hromadný prodej.
PJ s čerstvým a kůrovcovým smrkovým nevyzdraveným dřívím z nahodilých těžeb v poměru cca 60:40 a listnaté SK (118A9: 56,95 m3, kůrovec; 119A9: 141,05 m3, čerstvé; 111A5: 27,20 m3, kůrovec; 111A6: 104,17 m3, 109B6: 38,79, kůrovec). Vše po jedné trase.
Výsledná cena: 1.220.000,- Kč bez DPH za prodejní jednotku (701 ks výřezů)
3.314,- Kč bez DPH / m3 výřezů b. k. na odvozním místě
Pozn. Výsledná cena je za všechny sortimenty ze zpracovaných celých stromů, ne jen kulatinové sortimenty.
PJ 5513, prodávající Obec Město Libavá
Výřezy na odvozním místě – elektronická vzestupná aukce
Metoda prodeje: Prodej za jednotkovou cenu.
PJ s modřínovým dřívím (138,89 m3) v kvalitě B/C.
Výsledná cena: 529.000,- Kč bez DPH za prodejní jednotku
3.809,- Kč bez DPH / m3 výřezů b. k. na odvozním místě
PJ 5514, prodávající Obec Město Libavá
Výřezy na odvozním místě – elektronická vzestupná aukce
Metoda prodeje: Prodej za jednotkovou cenu.
PJ s modřínovou vlákninou v délkách 2,5 m a 4 m (206,87 m3).
Výsledná cena: 272.000,- Kč bez DPH za prodejní jednotku
1.591,- Kč bez DPH / m3 výřezů b. k. na odvozním místě
PJ 5504, prodávající Město Strážov
Výřezy na odvozním místě – elektronická vzestupná aukce
Metoda prodeje: Prodej za jednotkovou cenu.
PJ s čerstvým smrkovým dřívím (25,62 m3) v kvalitě III. B a III.C (syrové dříví bez kůrovce) v délkách 5m a 4m. Měřeno prostorově – přep. koef. 0,62.
Výsledná cena: 87.100,- Kč bez DPH za prodejní jednotku
3.400,- Kč bez DPH / m3 výřezů b. k. na odvozním místě
Aktuální situace na trhu s dřívím je pro vlastníky lesů vhodnou příležitostí k prodeji dříví, ať už vyrobeného nebo stojícího.
Dopady tržního vývoje na obchod se dřívím
Kolísání cen, omezená dostupnost kvalitní suroviny a nejistý vývoj poptávky nutí vlastníky lesa i obchodníky hledat efektivnější způsoby prodeje dříví. Tradiční formy přímého prodeje často nedokážou dostatečně pružně reagovat na aktuální tržní situaci a neposkytují vždy dostatečnou transparentnost při tvorbě ceny.
V tomto kontextu roste význam elektronických obchodních platforem, které umožňují širší zapojení kupujících, rychlé porovnání nabídek a vytvoření tržní ceny na základě konkurenčního prostředí.
Veřejné obchodní soutěže dříví prostřednictvím portálu Forestrade®
Portál Forestrade® představuje moderní online aukční platformu, která propojuje majitele lesů s potenciálními kupci dřeva a zjednodušuje proces prodeje dříví. Tento systém umožňuje vlastníkům lesa efektivně, rychle, jednoduše a transparentně nabízet jejich dříví. Díky aukčnímu systému můžou dosáhnout lepší ceny za své dříví v sestupné (holandské) nebo vzestupné (anglické) aukci.
Prodej probíhá buď formou elektronických soutěží nebo formou prezenčních soutěží.
Systém umožňuje prodávat různé sortimenty dříví, a to jak z hlediska dřevin, tak i jakostních tříd a způsobu zpracování. Zapojit se mohou fyzické osoby, obce, města, státní podniky, správy CHKO i soukromé subjekty, a to buď přímo přes provozovatele portálu Foresta SG, a.s. nebo přes obchodníky SVOL obchodní, s.r.o., která s provozovatelem portálu spolupracuje a jejíž hlavní činností je pomoc s prodejem dříví členům mateřského sdružení SVOL – největšího sdružení soukromých správců lesa v ČR. Na portálu Forestrade® lze obchodovat prakticky všechny lesnické komodity, stojící dříví (tzv. prodej na pni), surové kmeny, vyrobené výřezy, štěpku, hromady klestu, a to jak z úmyslných, tak i nahodilých těžeb. Prodejní jednotky mohou být tvořeny jedním nebo i více sortimenty jedné nebo více dřevin.
Jedním z hlavních přínosů prodeje dříví v aukcích je transparentnost tvorby ceny. Dříví je prodáno za nejvyšší možnou cenu v daném místě a čase. Vlastník lesa získává přehled o skutečném zájmu trhu o nabízenou surovinu, což vede k objektivnějšímu ocenění dříví. Současně dochází ke snížení rizika netransparentních dohod a k posílení důvěry mezi obchodními partnery. Další výhodou je časová a administrativní úspora. Elektronický prodej zjednodušuje celý proces obchodování a umožňuje rychlejší realizaci kontraktů, což je v období kolísavého trhu významným faktorem konkurenceschopnosti.
Současný vývoj evropského trhu se smrkovým dřívím ukazuje, že období výrazných výkyvů je sice vystřídáno mírným oživením, avšak trh zůstává nestabilní a citlivý na vnější vlivy. V této situaci nabývají na významu moderní formy obchodování, které umožňují pružně reagovat na aktuální tržní podmínky.
Ukázku průběhu prezenční formy veřejné soutěže o prodej dříví je možné shlédnout v krátkých videoukázkách z průběhu reálného jednání. Díky nim lze získat přehled o průběhu prodeje za jednotkovou cenu nebo hromadného prodeje jehličnatého i listnatého dříví. Ve videích je vidět nejen samotné přihazování a atmosféra soutěže, ale také postup v případě, kdy dojde k souběžnému zvednutí registrační karty dvěma zájemci. V tomto případě rozhoduje hod kostkou.
Zájemci o tento způsob prodeje mohou získat více informací a zaregistrovat se na webových stránkách www.ForesTrade.cz.