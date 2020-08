Trendy oblečení na podzim 2020 vás překvapí

1. Tlumené barvy

Jak to už bývá zvykem, na podzim jsou spíše trendy tlumené barvy. Přizpůsobte své oblečení barvám podzimu! Představte si barvy podzimního listí či ovoce - přesně tyto odstíny se budou nosit. Podobně, jak to bylo v minulé sezóně, můžete také experimentovat. Zkombinujte například, dámské šaty s pěkným svetříkem. Vrstvěte. Všechno toto si můžete dovolit i v nastávající sezóně podzim 2020. Na rozdíl od letní sezóny podzim spíše přeje odstínům modré, tmavozelené či fialové.

2. Šperky a doplňky

Nezapomeňte na kvalitní doplňky. Ty skutečně dodají nápaditost každému oblečení. Co je vhodné? Sáhněte po svých oblíbených špercích. Velmi módní budou i větší dámské kabelky, do kterých se pohodlně vejde vše, co potřebujete. Nebojte se také extravagantních a robustních doplňků. Ty vám dodají jedinečný styl právě v podzimním období. Sáhnout můžete i po výrazných prvcích ve stylu 80. let.

3. Pánské oblečení

A co pánské oblečení? Muži to mají vždy o něco jednodušší než ženy. Pánům budou sedět pohodlné sportovní podzimní outifty. Inspirujte se kousky Tommy Hilfiger nebo jinými kvalitními značkami. Známka dobře vypadajícího muže je, že se o sebe stará. Proto netřeba v tomto případě zapomínat ani na pěkný účes a bradu, které vzhled dotvoří. Fantazii se meze nekladou ani v případě mužů. Pánská móda se výrazně během několika let posunula, a tak bude styl o něco volnější i v sezóně podzim 2020. Muži si mohou dovolit zkrácený střih kalhot nebo džínsů doplněný oversized kabátem, svetry či sakem. Dokonce jsou povoleny i volnější střihy kalhot.

4. Střihy

To, že je podzim, neznamená, že nemůžete být odvážné. Kombinujte různé střihy a dodejte šmrnc vašemu oblečení. Nosí se také širší střihy kalhot. Klidně můžete zkombinovat letní kousek s tím podzimním. Budou se vám dobře nosit sukně a šaty v kombinaci se sakem, kabátem a svetříkem. Nezapomínejte také na boty. Vše závisí na tom, jaký styl preferujete. Pokud jste spíše sportovní typ, sáhněte po mokasínech nebo teniskách. Klidně je můžete sladit i s podzimním kabátem. Tato kombinace je stále v módě! Dodá vám sportovně-elegantní nádech a vy se budete cítit pohodlně.

Pokud máte raději podpatky, je skvělé mít v šatníku jedny kvalitní lodičky. Ty můžete libovolně kombinovat s džínami nebo elegantním oblečením.

Podzim přeje kreativním

I když většina z nás neuvítá podzimní počasí, móda může být stále zajímavá a hravá. Chladnější počasí, ale i babí léto dávají prostor na příjemné teplé oblečení a vrstvení, které budete mít určitě rádi. Nezapomeňte vždy přizpůsobit podzimní oblečení počasí. Pokud je sychravo, je dobré se vybavit nepromokavou obuví a bundou. Naopak, v případě příznivého počasí si zase můžete obléci něco jiného. Velmi výhodné během podzimního období je právě zmíněné vrstvení. Tímto způsobem si můžete kdykoli svléknout jednu vrstvu oblečení, pokud je počasí o něco teplejší.

Užívejte si tuto sezónu s novými trendy v oblékání a nezapomeňte si doplnit váš základní šatník!