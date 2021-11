TREBITSCH Whisky a minipivovar PROUD spouští prodej limitky

Ten bude na konci roku 2023 stočen do limitované edice 1111 láhví, které budou následně předány jejich majitelům. Již nyní si ale mohou zákazníci na portálu www.ceskawhisky.cz/proud1111 whisky zakoupit v podobě certifikátů.

První limitovaná edice byla do nových dubových sudů TREBITSCH Whisky uložena v prosinci 2020. Do samotných láhví nebude stočena dříve než v prosinci roku 2023, ale každý, kdo chce mít jistotu, že na něj “limitka“ zbude, měl by si s nákupem pospíšit. „Je to jak čekání na Godota. Víme, že whisky, kterou ze sudů na konci roku 2023 stočíme bude výjimečná, ale jaká bude, to neví nikdo,“ říká provozní ředitel TREBITSCH Whisky, Dalibor Pálka a dodává: „Chtěli jsme pro naše zákazníky a fanoušky udělat něco originálního a zároveň tím podtrhnout naše hodnoty. Den boje za svobodu a demokracii vystihuje všechno, co je pro nás důležité a každý, kdo si tak láhev ze 1111 limitky koupí, bude mít doma pomyslnou whisky s příchutí více než 30 ti leté svobody České republiky.

Česká whisky z nejlepšího ječmene

Základem single malt whisky je kvalitní ječmen, a protože ten plzeňský patří k těm vůbec nejlepším na světě, byla spolupráce s experimentálním pivovarem PROUD jasnou volbou. Naštěstí se na obou stranách našla vůle a chuť zariskovat a vyzkoušet něco nového. Jestli se to tvůrcům povedlo zjistí držitelé certifikátů nejdříve na začátku roku 2024, kdy začne TREBITSCH Whisky distribuovat láhve k jejich majitelům. „Proces staření whisky nejde urychlit, a protože se řídíme skotským pravidlem tří let zrání v dubových sudech, musíme ještě dva roky počkat. Abychom tento čas zákazníkům a fanouškům zkrátili, rozhodli jsme se zahájit prodej formou certifikátů už nyní. Na něm budou mít majitelé konkrétní číslo láhve, a toto číslo pak vyrazíme i na etiketu whisky. Držitelé certifikátů budou mít dále možnost zrající mok v průběhu staření dvakrát ochutnat, a to navíc přímo v sudové síle 64,7 %. Do láhví destilát stočíme v síle 49,75 %, což přesně odpovídá zeměpisné šířce pivovaru PROUD a splňuje parametry vysoce kvalitní rare whisky,“ dodává Pálka.

Pivo PROUD s nádechem třebíčské whisky

Pivovar PROUD zahájil výrobu v září 2020 a kromě nabízených pivních speciálů přichází pravidelně i s menšími várkami experimentálních pivních novinek. Jednou z nich je i pivo stařené v sudech po české sladové whisky TREBITSCH. „Nejdříve jsme vyrobili pivo, které zrálo téměř rok v sudech po víně. Následně jsme doplnili řadu Barrel-aged světlým ležákem, jenž jsme nechali po dobu dvou měsíců zrát v sudech po Smoked Trebitch Czech Single Malt Whisky. Výsledkem bylo krásné zlatavé pivo s viditelnou sedlinkou. Ve vůni se projevuje whisky spolu s náznakem vanilky a v chuti je výrazně znát nakuřovaný charakter, který se propojuje se sladovým základem a jemnou hořkostí. V závěru je pivo příjemně hřejivé,“ popisuje experiment sládková pivovaru PROUD, Lenka Straková a na závěr dodává: „Překvapilo nás, jak rozdílné bylo staření v sudech po víně a po whisky. Zatímco v sudech po červeném víně z oblasti Bordeaux zrálo pivo osm, nebo dvanáct měsíců, tak u nakuřované whisky byl tento čas výrazně kratší. Především díky intenzivnímu charakteru nakuřované whisky Trebitsch nám stačily pouhé dva měsíce v sudu, abychom získali charakter piva, jaký jsme chtěli. Poté ještě další dva měsíce pivo leželo v nerezovém sudu, kde došlo k zakulacení chuti.“

Na letošní zimu plánuje Proud uvést další dvě nová piva stařená v sudech po Trebitsch Single Malt Whisky. Jedná se o 17° světlé pivo stylu bock a 15° tmavé pivo stylu stout. Obě varianty zrály v dřevěných sudech po dobu 8 měsíců a budou v prodeji ve vybraných pivotékách a na e-shopu pivovaru.