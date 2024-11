Třebechovický betlém – každá figurka má svůj příběh

Unikátní památka – Třebechovický mechanický betlém

Celý betlém je pozoruhodný nejen svými rozměry (7 x 3 x 2 metry), ale především precizní řezbářskou prací. Všechny figurky jsou vyřezávané ze dřeva a mnoho z nich je pohyblivých.

Třebechovický mechanický betlém

Hlavním autorem betlému byl Josef Probošt (1849-1926), který si ke spolupráci přizval mistra řezbáře Josefa Kapuciána (1841–1908) a sekerníka Josefa Frimla (1861–1946), který byl odborníkem na mechanismy mlýnů a betlém pomohl uvést do pohybu.

Tvůrci betlému v expozici „Příběh vzniku Třebechovického betlému“

Interaktivní prvky v expozici „Příběh vzniku Třebechovického betlému“

Časová osa zachycuje osudy Třebechovického betlému

Figurky jsou kronikou města

Třebechovický betlém není jen uměleckým dílem – je to živoucí kronika života na malém městě na přelomu 19. a 20. století. Nese si v sobě nejen příběh narození Ježíška a další biblické výjevy, ale i prostý život třebechovických občanů. V celkovém počtu 371 figurek naleznete postavy skutečně žijících obyvatel města, kteří se stali inspirací pro tvůrce betlému.

Až budete příště stát před národní kulturní památkou, zkuste najít dva kováře u kovadliny, jsou to bratři Štorkové, siláci a sokolové. Postavička vyrábějící kolo je kolář Jan Vokoun, do betlému byl umístěn za odměnu, protože pomohl tvůrcům a vyřezal na pásové pile články dřevěných pásů. U tkalcovského stavu sedí a pilně pracuje poslední třebechovický tkadlec Karel Zelený. Za povšimnutí stojí i postava truhláře s pilkou v ruce u ponku, je to sám tvůrce betlému Josef Probošt. Dalšího z autorů budete hledat složitěji. Josef Kapucián, který vyřezal většinu figurek, svoji podobu vložil do postavy jednoho z mudrců v biblické scéně dvanáctiletý Ježíš v chrámu.

Josef Probošt jako figurka truhláře

Kapela v betlému, dole kolář Jan Vokoun a kováři – bratři Štorkové

Výstavy betlémů po celý rok

Mechanický betlém je vystavován v Třebechovickém muzeu betlémů, které se specializuje na sbírání a vystavování betlémů z České republiky i ze zahraničí. V jeho sbírkovém fondu je v současné době okolo 550 betlémů. Samozřejmě nejsou všechny vystaveny, ale prezentují se u příležitosti různých výstav. Nyní můžete vidět výstavu „Betlémy z celého světa“, která bude ukončena až v březnu 2025. A pro letošní Vánoce je připravena výstava „Za betlémskou hvězdou“ (termín 16. 11. 2024 – 2. 2. 2025).

Muzeum je otevřeno celoročně, každý den kromě pondělí od 9.00 do 16.30 s polední přestávkou mezi 12.00 a 12.30. Nachází se zde i prodejna betlémů a suvenýrů.

Betlém Anny Vítové z Náchoda

Betlém z Bolívie – výstava „Betlémy z celého světa“