Instalace zabezpečovacích systémů či kamer patřila donedávna mezi činnosti, jež vyžadovaly přinejmenším odbornou zdatnost či přímo technika, který vám kamerový set namontoval. Samotné montáži pak často předcházela nutnost vrtání do zdí a rozvádění napájecích kabelů, aby kamery vůbec fungovaly. Tomu je naštěstí konec! Česká společnost iGET přichází na trh s inovativním řešením, díky kterému zvládnete nainstalovat kamery úplně sami, a to během jednoho odpoledne.

Trápíte se s dráty? S kamerami na baterie na ně klidně zapomeňte

Zkuste to bez drátů!

Princip je jednoduchý. Zatímco dříve bylo napájení kamer řešeno téměř výhradně pomocí kabelů, set iGET HGNVK68004 má kamery napájené pomocí baterií. Jediný zásah do zdí, který je třeba udělat, je tak upevnění samotných kamer. Ty jsou vybaveny vlastní vyměnitelnou baterií o kapacitě 8700 mAh. Co konkrétně to znamená?

Třeba to, že při ideálním nastavení nemusíte baterii dobíjet častěji než jedenkrát do roka. Jednotlivé kamery navíc samy detekují úroveň baterie, takže vás upozorní v dostatečném předstihu, abyste je dobili. Dobíjení je pak velmi snadné, jelikož probíhá pomocí USB kabelu a napájecího adaptéru, které jsou součástí balení.

Kamerový set iGET HGVNK68004 obsahuje čtyři FullHD kamery s obousměrným přenosem zvuku. Nejen, že díky nim uslyšíte, co se děje venku, ale můžete skrz ně komunikovat například s kurýrem, který vám přivezl zásilku. Kromě FullHD rozlišení jsou kamery vybaveny SMART detekcí pohybu, která prodlužuje výdrž baterie a optimalizuje přenos informací. Díky vestavěnému PIR čidlu v kamerách s úhlem záběru 115° a dosahem 10 metrů dokáže SMART detekce přesně rozeznat, o jaký objekt se jedná, a rozlišit pohyb člověka, automobilu nebo velkého zvířete. Oproti klasickým kamerám rozeznávajícím pohyb jen na základě optiky tak kamera nedetekuje pohyb při padajícím listí, dešti, západu slunce či pohybu hmyzu. Kamery se tudíž spínají jen při skutečném „narušení“, čímž šetří nejen baterii, ale i množství notifikací. Upozorní vás vždy pouze na to skutečně důležité.

Záběry z kamer živě ve vašem telefonu

Další nespornou výhodou tohoto kamerového setu je ovládání pomocí mobilní aplikace. Ta byla vyvinuta pro systémy iOS a Android a je zdarma. Navždy. Na pár kliknutí tak ve svém telefonu či tabletu můžete živě pozorovat, co se děje třeba u vás na terase, i když zrovna sedíte na jednání tisíce kilometrů daleko. Záběry z kamer jsou přenášeny v reálném čase, což znamená, že zloději můžete vidět do tváře už v okamžiku, kdy se snaží překonat váš plot. Data z kamer můžete ukládat jak na externí USB disk či paměťovou kartu microSD, tak na interní SATA disk až do velikosti 2 TB. V klidu tak můžete nahrávat až po dobu dvou let.

Pokud vás při čtení tohoto článku napadlo, že to sice zní fajn, ale pro případné útočníky bude velmi jednoduché kamery vyřadit z provozu, můžete své obavy odložit. V případě, že by došlo k manipulaci s baterií mimo režim aplikace, kamera okamžitě odesílá SOS notifikaci o narušení. Hned tak víte, že se něco děje a že je třeba být ve střehu. Díky širokému úhlu záběru kamer máte jistotu, že útočník bude na kameře zaznamenán.

Pokud hledáte kamerové zabezpečení za velmi rozumnou cenu, bateriový set iGET HGNVK68004 je ideálním řešením. Jednoduchý design, intuitivní ovládání a vysoká užitná hodnota činí z tohoto setu naprostý unikát, a to nejen na českém trhu. Více o setu, jako i o dalších produktech společnosti iGET, se dozvíte na webu společnosti www.iget.eu, případně u vašeho oblíbeného prodejce elektra.