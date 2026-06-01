Trápí vás fibromy? Tyto neškodné výrůstky lze ošetřit i doma

Fibromy jsou velmi časté neškodné výrůstky, které mívají tvar tenké stopky či štíhlé kapky. Na rozdíl od bradavic nejsou virového původu, takže se nemusíte bát, že by byly nakažlivé nebo se přenášely na jiné lidi.
Jejich vznik je často podmíněn geneticky – pokud na ně trpěli vaši rodiče, je vysoká šance, že se objeví i u vás. Velkou roli hraje také věk, hormonální změny (například v těhotenství) a mechanické dráždění. Proto se nejčastěji tvoří v kožních záhybech, kde dochází k tření kůže o kůži nebo o oblečení – typicky na krku, v podpaží, v tříslech či pod prsy. Náchylnější k nim bývají také lidé s nadváhou nebo diabetici.
Kdy zbystřit a navštívit lékaře?
Běžný fibrom mívá barvu kůže, hladký povrch, nebolí a nijak se nemění. Pokud však na těle zpozorujete výrůstek, který má jinou barvu než okolní pokožka, začne se rychle zvětšovat, měnit tvar, svědit, nebo dokonce krvácet, samoléčbu odložte. V takovém případě vždy nejprve navštivte dermatologa, který ložisko odborně vyšetří a vyloučí jiný typ kožního útvaru.
Před čím kožní lékaři důrazně varují, je odstraňování výrůstků svépomocí pomocí nůžek, nití či jejich vytrháváním. Může dojít ke krvácení, ale také k zavlečení infekce a vzniku nevzhledných jizev.
Moderní pomocník pro domácí ošetření
Pokud se jedná o klasický malý fibrom, nemusíte hned objednávat termín u lékaře a týdny čekat na zákrok. Praktické řešení představuje zdravotnický prostředek ClinSkin Fibrocontrol. Jde o speciální náplasti s aplikátorem, které fungují na mechanickém principu.
Po nanesení náplasti na základnu výrůstku pomocí aplikátoru dojde k přerušení přívodu krve do fibromu. Ten následně postupně odumírá (nekrotizuje), zaschne a obvykle do šesti dnů odpadne – často zůstane jednoduše přichycený na vnitřní straně krycí náplasti. Po odpadnutí fibromu bývá pokožka obvykle bez výrazných nedokonalostí (například jizev). Výhodou je také to, že metoda nevyužívá agresivní chemii. Výrobek je určen pro dospělé a lze jej bezpečně používat také během těhotenství a kojení.
Jak správně a bezpečně používat ClinSkin Fibrocontrol?
Před použitím tohoto zdravotnického prostředku je nutné dodržet několik důležitých pravidel z návodu k použití:
