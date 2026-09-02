Transformace v ENGELu

Komerční sdělení

Transformace v ENGELu | foto: Engel strojírenská spol. s r.o.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

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Vyrobeno již 100 vstřikovacích strojů na plasty.

ENGEL je silná mezinárodní společnost, přední výrobce vstřikovacích strojů na plasty a jeden z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v jižních Čechách. Stroje ENGEL nacházejí uplatnění u zákazníků z celé řady průmyslových odvětví, od automotive a medicíny přes potravinářství a obalový průmysl až po telekomunikace.

V kaplickém závodě začala další etapa transformace výroby. Po čistě elektrických vstřikovacích strojích řady e-mac následovala výroba hydraulických strojů. Tím však transformace zdaleka nekončí., k těmto strojům se nově implementují také roboti.

V květnu byl zákazníkovi dodán již 100. vyrobený stroj, který byl v závodě kompletně smontován a uveden do provozu. Jedná se o významný úspěch, na který mohou být všichni zaměstnanci právem hrdí.

ENGEL v Kaplici má však i další ambiciózní cíle. V tomto obchodním roce je plánem vyrobit více než 200 strojů, v příštím roce 400 strojů a v následujícím dokonce 600 strojů. Jsou to smělé plány, které lze uskutečnit pouze díky silnému a sehranému týmu zaměstnanců.

Nová éra = nové pracovní příležitosti

„Transformací závodu vznikly nové pracovní pozice. Do nově budovaného týmu hledáme mechaniky, elektromechaniky a techniky pro uvádění těchto strojů do provozu. Kromě čistého a moderního pracovního prostředí nabízíme zaměstnancům řadu benefitů, například příspěvek na letní a zimní dovolenou, příspěvek na dopravu, akce pro děti zaměstnanců, příměstské tábory, dny zdraví, grilování, vánoční večírek a mnoho dalších aktivit,“ uvádí David Dědič, prokurista a vedoucí personálního oddělení.

Pokud se chcete stát součástí společnosti ENGEL, globálního výrobce strojů na zpracování plastů, aktuálně otevřené pozice naleznete na:

www.pracevengelu.cz

ENGEL – zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.

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