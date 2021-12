Tradiční česká firma SATEC je zde pro vás už 30 let

Řídicí systémy od společnosti SATEC nacházejí uplatnění například pro řízení speciálních přístrojů, strojů a celých technologií nebo řízení etanolů v laboratořích. Pro vodní díla jsou určené řídicí systémy jezů a plavebních komor či monitorovací systémy přehradních hrází.

Zvláštní technologie s automatickými linkami využívají firmy z oblasti chemického, sklářského, keramického, potravinářského či gumárenského průmyslu, mísící centra se uplatňují při výrobě stavebních hmot. Veškerá nabídka společnosti SATEC je součástí Průmyslu 4.0, včetně dodávky a programování průmyslových robotů.

Váhy na míru přímo do vaší výrobní linky

Společnost SATEC vám v případě návrhu a realizace technologií vyžadujících vážení nabízí spojení předností moderních vážicích zařízení s kvalitním řídicím systémem. Dávkování, vážení a plnění různých materiálů dokáže firma SATEC optimalizovat přímo vám na míru. Samozřejmostí je zařazení přímo do vaší výrobní linky. Integrace vážení do řídicího systému zjednoduší komunikaci, nabídne větší škálu využití informací o tocích i zásobách materiálu a pomůže také snížit náklady. Firma používá pro tenzometrické snímače převážně značky HBM GmbH a vážní moduly integrované do PLC Schneider Electric a Siemens.

Firma SATEC vám také na míru vytvoří návrhy konstrukčních řešení, elektrovýzbroje nebo dodávky vybavení pro řízení průmyslových procesů, včetně dodávky a programování průmyslových robotů. Pro řízení výrobních linek používá výrobky renomovaných značek Schneider Electric, Siemens a ABB. Zajistí tak získání konečného produktu v požadované kvalitě i množství. Možnou alternativou jsou diferenční dávkovací váhy, vážení na pásu, vážení zásobníků i vícekomponentní zásobníkové váhy.

Počítačový řídicí systém – mějte vše doslova pod palcem

Na obrazovce počítače vždy přehledně uvidíte vše o stavu a funkci technologie. Grafickými prostředky snadno zobrazíte zapnutá a vypnutá zařízení, hladiny materiálu v zásobnících nebo údaje vah. Zároveň můžete díky počítačovému řídicímu systému také hravě sestavovat, upravovat a archivovat receptury a s různými možnostmi členění vést evidenci o spotřebě surovin a vyrobených produktech. Data můžete jednoduše integrovat do podnikových informačních systémů. Nezbytnou součástí řídicího systému je provozní diagnostika, která přispívá k rychlé identifikaci závad a při poruchách minimalizuje ztráty.

SATEC – vše od návrhu přes montáž až do uvedení do provozu

Kompletní realizaci přímo ve vaší firmě zajistí společnost SATEC, s. r. o. Dodá vám potřebné přístrojové vybavení, kabeláž, elektrovýzbroj i instrumentaci a zajistí kompletní uvedení do provozu dodané technologie. Zakázky z oblasti elektro a vážení dodává na klíč vlastními silami, stavební a strojní práce vznikají ve spolupráci s partnerskými firmami.

Realizací zakázky služba zákazníkům nekončí. Profesionální tým společnosti SATEC zaškolí váš personál pro následnou odbornou obsluhu i údržbu dodaného zařízení.

Služby firmy SATEC zahrnují i projekty elektro s vypracováním kompletní projektové dokumentace, programové vybavení či prodej výrobků Schneider Elektric, Siemens a ABB.

Součástí dodávek firmy SATEC jsou i robotizovaná pracoviště, kde používá roboty Kuka, pro které zajišťuje i potřebné programové vybavení.

Více o společnosti SATEC, s. r. o., jejím zaměření, nabídce a službách naleznete na www.satec.cz.