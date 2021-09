TPSOFT a systém Tamara: Správná volba

Vaše společnost oslaví v příštím roce dvacet let své existence. Můžete stručně připomenout začátky a další vývoj firmy?

Počátky lze vysledovat do roku 1997, kdy vznikl systém TamaraD2, což byl systém vytvořený pro diskotéky postavený na Novell Netware 4 a magnetických kartách. Během večera dokázal odbavit tisíce návštěvníků. Postupným vývojem tohoto systému vznikl systém TamaraH1, což byl systém pro obchody pracující s čárovými kódy, a nakonec systém TamaraR1, který byl uzpůsoben pro dotykové displeje. Na začátku bylo težké zvolit ten správný hardware. Po zkušenostech s různými dodavateli různých kvalit jsme konečně našli firmu Posiflex, která je předním inovátorem na trhu s pos komponenty.

V roce 2012 jsme se přetransportovali na společnost s ručením omezeným. Pod názvem TPSOFT zajišťujeme kompletní dodávky jak software, tak hardware pod jednou střechou. Věříme, že naši zákazníci nás vnímají jako stabilní firmu, která přináší nové myšlenky a trendy. Pravda je, že občas předbíháme dobu.

Z jaké sféry se rekrutují vaši klienti?

Především z oblasti retailu, tedy obchody a je prakticky jedno, zda to jsou potravinářské, drogistické firmy, fastfoody, restaurace, cukrárny, kavárny, pizzerie, stánky, pojízdné prodejny… Obecně tedy maloobchodní prodej čehokoli. Mnoho našich zákazníků používá pokladny Tamara již více než osmnáct let.

Co vše můžete zákazníkům nabídnout?

Osobní přístup, hot-line sedm dnů v týdnu, individuální nastavení systému. Nabízíme dotykové pokladny, kasy, váhy, tiskárny, zákaznické karty, čtečky čárových kódů, thermo kotoučky, software a další.

A v oblasti industry, v čem spočívá vaše hlavní část nabídky?

I tato nabídka je velmi široká a pestrá. Vychází z léty prověřeného software a jeho aktivního vývoje. A také hardware světového výrobce, jímž je Posiflex.

Čím se odlišujete od konkurence?

Hlavní odlišení spočívá v tom, že licence našeho systému se vystavuje na provozovnu a počet pokladen na jedné provozovně není omezen ani zpoplatněn. Zákazníci se nesetkají se žádnými skrytými poplatky, smlouvami nebo odstupnýmči jinými závazky. Náš systém je možné si pronajmout i pouze na sezonu. Je určený pro všechny druhy provozu, přehledný, rychlý, snadno nastavitelný.

Je instalace vašich zařízení pro zákazníka složitá?

Není, instalaci provádíme „na dálku“, nebo zasíláme již nastavený přístroj.

Přístroje si od vás zákazníci kupují nebo pronajímají?

Kupují, ale mohou využít i vlastní přístroje. Od roku 2001 si mohou software pronajmout, této možnosti využívá devadesátdevět procent zákazníků.

Zajišťujete kromě prodeje i servis přístrojů?

Samozřejmě. Děláme ho v místě u zákazníka, pouze u softwaru ho můžeme dělat vzdáleně. Softwarové věci se dají dělat na dálku, po telefonu se dá poradit, ale na něco musí fyzicky vyjet technici. Po dobu opravy zapůjčíme náhradní přístroj zdarma.

Co připravujete za sortimentní novinky v oblasti produktů a služeb?

Systém Tamara prochází neustálým vývojem. Kromě nových funkcí také implementujeme technologie 21 století, jako je RFID, IoT, mobilní zařízení a masivní dostupnost internetu.

Elektronická evidence tržeb je nyní z důvodu pandemie pozastavena. Jak hodnotíte z vašeho pohledu první dvě vlny EET?

Po dvaceti letech už víme, jaká řešení naši zákazníci potřebují, a tedy, jakým směrem se máme ubírat. Podíváme-li se na hodnocení první a druhé vlny, vesměs jsme nabídli to, co od nás zákazníci očekávali. Zavedení EET neznamenalo jen zvýšení nákladů provozoven, ale bylo pro ně i přínosem. Naše pokladny usnadňují jak samotný prodej, tak i různé evidence. Například inventuru s vážením láhví přímo do systému, slevové karty, různé druhy cen, evidence zákazníků … a to vše by nebylo možné bez pokladního systému. Zřejmě i proto jsme po pozastavení EET nezaznamenali velký pokles uživatelů našeho pokladního systému. Tamara je prodejní software, který vznikl dvacet let před zavedením EET.

Odklad povinnosti EET by měl skončit koncem příštího roku. Jste na novou vlnu, která nastane, už dnes připraveni?

Ano, jsme. I na variantu, že by po volbách došlo k zavedení nového EET systému. Třetí vlna je specifičtější. Je o doktorech, právnících, autoservisech, takže pro nás nebude stěžejní, jako byla druhá vlna. Pro nás bude zajímavější čtvrtá vlna a už i k ní máme připravená řešení.