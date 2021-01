Toužíte po zdravém spánku? Přírodní latexové matrace vám pomůžou

Přibližně třetinu svého života strávíte v posteli. Pokud se ráno probouzíte unavení a s bolavými zády, většinou je na vině nevhodně zvolená matrace. Nezajistí správnou oporu těla, zatíží klouby i vnitřní orgány a vede k nekvalitnímu spánku, jehož důsledky pocítíte po celý den. Zásadní je skladba matrace a použité materiály, které mají na její vlastnosti velký vliv. Z pohledu pravidel zdravého spánku patří mezi nejvhodnější typy matrací ty vyrobené z přírodního latexu. Vězte, že si je oblíbíte hned po prvním vyzkoušení.

Správná tvrdost matrace je důležitá

Jak vybrat matraci, která vám sedne

Jaká matrace je nejlepší? Jednoznačná odpověď bohužel neexistuje. Potřeby každého jsou rozdílné a vychází z tělesné stavby, hmotnosti i zdravotního stavu. Jedním z nejdůležitějších parametrů je tuhost matrace. Obecně platí, že pro lehčí osoby jsou vhodnější matrace měkčí, naopak těžším lidem prospívají matrace s vyšší tuhostí. Důležitý je však i subjektivní pocit. Na matraci se musí ležet pohodlně, proto je dobré si před nákupem vyzkoušet různě tvrdé matrace s rozlišnou skladbou.

Při srovnání více typů matrací sledujte také parametr hustoty jádra. Ta přímo nesouvisí s tuhostí matrace, ale vypovídá o její kvalitě a životnosti. V případě standardních latexových matrací volte typy s hustotou jádra minimálně 65 kg/m3, které si zachovají vlastnosti po celou dobu životnosti. Matrace z přírodního latexu mají hustotu vyšší. Například ručně vyráběné latexové matrace od českého výrobce Amarost mají hustotu až 85 kg/m3. Ten si za kvalitou svých výrobků stojí, a tak na matrace používané s roštem Amarost poskytuje záruku 10 let.

Kvalitní matrace musí mít ortopedické vlastnosti, díky kterým zajistí správnou podporu zad. Zajímejte se také o další vlastnosti – antibakteriální, antialergické, antidekubitní a další.

Sběr přírodního latexu z kaučukovníku

Proč vsadit na matraci z přírodního latexu?

Matrace vyráběné z přírodního latexu (kaučuku) mají otevřenou strukturu buněk. Díky ní se vyznačují mimořádnou schopností regulace tepla i vlhkostního mikroklimatu. Oblíbené jsou i pro své vynikající ortopedické vlastnosti, které jsou dané nejpřesnější bodovou elasticitou mezi matracemi. K přizpůsobení a kopírování těla dochází u latexových matrací jen v místě zatížení, a tak je zajištěna dokonalá podpora těla při spaní na boku, zádech i břiše.

Latexové matrace jsou vhodné pro všechny typy lamelových roštů a díky pružnosti se hodí i pro použití na motorově polohovací rošty. Na trhu jsou k dispozici i vícezónové latexové matrace, které komfort a podporu těla ještě zlepšují. Například latexové matrace AQUATINA z nejvyšší řady od zmíněného výrobce Amarost mají 7 zón elipsovitého tvaru a vyrábí se z BIO kaučuku renomovaného výrobce Latexco. Uživatelům zajišťují skvělé podmínky pro kvalitní spánek a rychlou regeneraci.

Přírodní latexová matrace Amarost Queen

Latexové matrace ocení i alergici

Matrace z kaučuku jsou díky použití přírodních materiálů zdravotně nezávadné a vynikají velkou prodyšností. Proto jsou oblíbenou volbou i pro alergiky, astmatiky a další osoby s dýchacími obtížemi. Přírodní latex zabraňuje množení roztočů i plísní, rychle odvádí vlhkost a uspokojí také uživatele, kteří trpí nadměrným pocením. Měkčí typy latexových matrací mají navíc antidekubitní vlastnosti, proto jsou obzvláště vhodné pro osoby trpící na vznik bolestivých proleženin.

Špičkové matrace z kaučuku se vyrábějí ručně

I matrace z kaučuku se vyrábějí v různých kvalitách a liší se například hustotou jádra, výškou, počtem zón či precizností zpracování. Ty nejkvalitnější matrace z latexu se vyrábějí ručně, a to včetně potahu. Zmíněný výrobce Amarost vyrábí latexové matrace na zakázku, takže si na své přijdou i majitelé postelí atypických rozměrů. Každý hotový kus prochází pečlivou výstupní kontrolou, která společně s ruční výrobou vede k dokonalému zhotovení každé matrace. Amarost je také výrobcem velmi kvalitních bukových roštů a masivních postelí, které latexovou matraci dokonale podpoří a ještě více prohloubí její vlastnosti.

Celomasivní postel Amarost Capas

Nesedí vám tuhost nové matrace? Vyměňte ji za jinou

Pořízení matrace z přírodního latexu představuje nákladnější investici. Vzhledem k životnosti, která zpravidla přesahuje 10 let, se však vyplatí. Základním předpokladem pro dlouhodobě kvalitní a zdravý spánek je volba matrace vhodné tuhosti.

Může se stát, že po několika dnech používání nové matrace zjistíte, že by vám lépe vyhovoval měkčí, nebo naopak tvrdší typ. I na to výrobce kaučukových matrací Amarost myslí. Zákazníkům nabízí u matrací v rozměru 90x200 možnost bezplatné výměny za jiný typ tuhosti, a to do 10 dnů od pořízení. Matraci si tak vyzkoušíte na vlastním roštu a posteli po několik nocí, aniž byste se museli bát špatné investice. Chcete-li si latexové matrace prohlédnout a vyzkoušet před zakoupením, navštivte showroom Amarostu v Kunovicích u Uherského Hradiště, kde vám rádi pomohou s výběrem kvalitní matrace, roštu i postele.