Topná sezóna začala. Jak využít sluneční teplo díky chytrému stínění?

Podzimní počasí bývá nevyzpytatelné. Chladné ráno může vystřídat slunečné odpoledne a teplota v místnostech se během dne mění. Zatímco v létě se snažíme před intenzivním sluncem chránit, v topné sezóně může být jeho energie vítaným pomocníkem. Záleží na tom, kdy sluneční paprsky pustíme dovnitř a kdy je naopak omezíme.
Využijte teplo, za které nemusíte platit
Sluneční záření procházející okny přirozeně ohřívá interiér. Takzvané pasivní solární zisky mohou během chladnějších měsíců přispět ke snížení potřeby vytápění. Pokud ale zůstávají rolety zatažené celý den, o část tohoto potenciálu přicházíme.
Význam dynamického stínění potvrzují také odborné studie. Výzkum podporovaný evropskou organizací ES-SO poukazuje v modelových podmínkách na potenciál snížit spotřebu energie na vytápění přibližně o 14 % a na chlazení až o 30 %. Skutečné úspory však závisejí na konkrétní budově, typu stínění, zasklení a způsobu automatického řízení.
V létě je situace opačná. Intenzivní slunce může místnosti nepříjemně přehřívat, zejména u velkých oken orientovaných na jih nebo západ. Nejúčinnější ochranu před letními tepelnými zisky poskytuje zpravidla kombinace s venkovním stíněním. Interiérové látkové rolety však pomáhají efektivně regulovat denní světlo, oslnění i soukromí a podle vlastností použité látky mohou přispívat k tepelnému komfortu.
Rolety, které se přizpůsobí počasí i vašemu dni
Představte si, že ráno odcházíte do práce za zatažené oblohy. Během dopoledne se vyjasní a slunce začne svítit do obývacího pokoje. Běžné manuální rolety zůstanou ve stejné poloze, nicméně automatizované stínění může reagovat i ve chvíli, kdy nejste doma.
Díky vhodným senzorům a nastaveným scénářům dokáže upravovat polohu rolet podle slunečního záření, teploty nebo denní doby. V chladnějších měsících tak umožní využití slunečního tepla, zatímco večer se automaticky stáhne a zajistí soukromí.
Nemusíte přitom neustále sledovat počasí ani myslet na ovládání jednotlivých rolet. A kdykoli chcete více světla nebo jinou polohu stínění, můžete nastavení jednoduše změnit.
Interiérové rolety BEMATECH s inteligentním ovládáním Somfy
Základem je kvalitní roleta a správně zvolená látka. Český výrobce BEMATECH nabízí interiérové látkové rolety s širokým výběrem materiálů a různou mírou propustnosti světla. Do obývacího pokoje můžete zvolit průsvitnou látku, která zachová příjemné denní osvětlení a omezí oslnění, do ložnice naopak zatemňovací variantu pro nerušený spánek.
V kombinaci s kompatibilními motorickými pohony Somfy získávají rolety další možnosti. Lze je pohodlně ovládat jednotlivě i ve skupinách a prostřednictvím systému Somfy TaHoma® začlenit do chytré domácnosti.
Podle zvolené sestavy mohou pracovat na základě časových scénářů nebo údajů z kompatibilních senzorů. Automatizace přitom neznamená ztrátu kontroly. Kdykoliv chcete více světla, větší soukromí nebo jinou polohu rolety, můžete nastavení jednoduše změnit.
Právě propojení kvalitní stínicí techniky BEMATECH a inteligentního ovládání Somfy umožňuje přizpůsobovat světelné podmínky každodenním potřebám domácnosti bez neustálého ručního nastavování.
Komfort, který oceníte po celý rok
Chytré stínění nemusí být výsadou novostaveb. Vhodné řešení lze podle technických podmínek navrhnout také při rekonstrukci nebo modernizaci stávajícího bydlení.
Při výběru se vyplatí zohlednit orientaci oken, velikost prosklení, požadovanou světelnou propustnost látky i možnosti automatického řízení. Správně navržená kombinace rolet BEMATECH a motorizace Somfy pak přináší pohodlnější ovládání, lepší kontrolu nad denním světlem a možnost efektivněji využívat sluneční zisky.
Chcete zjistit, jaké látkové rolety a možnosti automatizace se hodí právě do vašeho domova? Prohlédněte si nabídku interiérového stínění BEMATECH a vyberte řešení, které se přizpůsobí vašemu bydlení i každodenním potřebám.
Článek vznikl ve spolupráci společností BEMATECH a Somfy.