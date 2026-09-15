Topná sezóna se blíží. Přichystejte se na ni s moderním systémem vytápění

Komerční sdělení

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Ideální chvíle začít řešit vytápění není až tehdy, když poprvé zapnete topení. Pokud chcete před letošní topnou sezónou něco změnit, je nejvyšší čas začít právě teď.

Tepelné čerpadlo může snadno nahradit stávající zdroj tepla, zatímco otopnou soustavu, například radiátory nebo podlahové vytápění, lze ve většině případů zachovat. Tepelné čerpadlo navíc můžete chytře kombinovat s fotovoltaikou nebo solárním ohřevem či systémem větrání.

Inteligentní regulace přitom jednotlivé technologie propojuje a umožňuje mít topení, chlazení i větrání pod palcem, pohodlně a odkudkoli. Výsledkem je efektivně fungující systém, který dokáže lépe využívat dostupnou energii, pomůže snížit provozní náklady a zároveň zajistí větší komfort.

Propan jako základ moderního vytápění

Nová řada tepelných čerpadel RTC p od Regulusu pracuje s přírodním chladivem R290 (propan), které má nízký dopad na životní prostředí a představuje dlouhodobě perspektivní řešení.

Výstupní teplota až 75 °C umožňuje jejich využití nejen v novostavbách s podlahovým vytápěním, ale také při rekonstrukcích domů s radiátory. Předností je i tichý provoz a možnost chlazení v letních měsících.

Investice do nového zdroje vytápění je rozhodnutí na řadu let. Proto Regulus nabízí také záruční program KOMPLET 10, který rozšiřuje záruku a přináší zákazníkům další servisní jistotu a maximum pohodlí.

Tepelné čerpadlo jako součást chytrého systému

Tepelné čerpadlo může být prvkem komplexního energetického systému, ve kterém jednotlivé technologie chytře spolupracují a vzájemně se doplňují. Typickým příkladem je kombinace s fotovoltaikou. Elektřinu vyrobenou ze slunce tak nemusíte využívat jen pro běžnou spotřebu domácnosti. Přebytky může tepelné čerpadlo využít pro vytápění nebo ohřev vody.

Díky tomu se větší část vyrobené energie spotřebuje přímo v domácnosti a méně jí odchází do distribuční sítě. Při správně navržené kombinaci tepelného čerpadla a fotovoltaiky lze náklady na energie snížit až o 80 % a zároveň zvýšit energetickou soběstačnost domu.

Jistota, která vydrží

Pro ještě větší jistotu můžete k tepelnému čerpadlu využít placený záruční program KOMPLET 10. Díky němu získáte plnou záruku na tepelné čerpadlo až na 10 let. Součástí balíčku je nepřetržitý monitoring provozu systému, vzdálená optimalizace a případné servisní zásahy. Záruka zahrnuje také servisní podporu i o víkendech a svátcích.

Topení, chlazení a větrání pod palcem

Aby jednotlivé technologie skutečně fungovaly jako jeden celek, potřebují chytré řízení. Inteligentní regulace propojuje tepelné čerpadlo, fotovoltaiku a další technologie s akumulační nádrží a řídí jejich provoz podle aktuální potřeby domu. Dokáže pracovat s přebytky z fotovoltaiky, chytře kombinovat různé zdroje energie a řídit chlazení i větrání s rekuperací.

Celý systém tak můžete pohodlně ovládat odkudkoli prostřednictvím aplikace IR Client. Upravíte teplotu, nastavíte útlumový režim nebo zkontrolujete stav. Servisní středisko Regulus zároveň vzdáleně monitoruje provoz vašeho systému a průběžně ho optimalizuje.

Chcete zjistit, jaké řešení by dávalo smysl právě pro váš dům? Kontaktujte nás nebo si vyzkoušejte online kalkulačku úspor. Rádi vám navrhneme systém, který zajistí příjemné klima doma po celý rok.

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Nové Chabry míří do finále. Začíná výstavba dvou nových etap

Komerční sdělení
Developer Star Group zahájil stavbu posledních etap projektu Nové Chabry pod...

V Nových Chabrech se letos potkávají dva významné milníky, které symbolicky završují rozvoj nové městské čtvrti na severu Prahy. Developer Star Group v létě dokončil a zkolaudoval etapy H+I s celkem...

Kdy přidat a kdy zase ubrat? Huawei Watch GT 7 napoví podle regenerace

Komerční sdělení
Huawei Watch GT 7

Pohyb během dne může mít mnoho podob, od krátkého protažení mezi povinnostmi až po náročnější trénink v terénu. Huawei Watch GT 7 proto kombinují rychlá cvičení, podrobnější sportovní data i přehled...

Bioklimatická pergola i v zimě? S Winter packetem sezóna nekončí!

Komerční sdělení
Bioklimatická pergola i v zimě? S Winter packetem sezóna nekončí!

Konec léta dříve znamenal nevyhnutelné zazimování terasy. Uklidit gril, schovat nábytek a na půl roku se zavřít v domě. Dnes už to ale neplatí. Moderní zastřešení terasy totiž dokáže venkovní sezonu...

Z garáže na světový trh

Komerční sdělení
Filip Hajdík, Předseda představentsva skupiny HAJDIK

Začalo to v Jablůnce u Vsetína. Milan Hajdík, vyučený lakýrník s léty praxe z průmyslových lakovacích provozů, stavěl rodinný dům. Jeden z členů rodiny s obchodnickým duchem mu poradil: „Postav ho o...

Dáváte dítěti první mobil? Tohle s ním nastavte hned na začátku

Komerční sdělení
O mobilu a online světě se svým dítětem mluvte.

Přišel čas na první mobil? Mobil rodičům dává větší jistotu, že se s dítětem mohou kdykoliv spojit, zároveň mu ale otevírá cestu k internetu. Vedle výběru telefonu a vhodného tarifu je proto dobré...

Tři měsíce výstavby nového pavilonu ve FN Plzeň

Komerční sdělení
Tři měsíce výstavby nového pavilonu ve FN Plzeň: stavba postupuje a mění provoz...

Už více jak tři měsíce uplynuly od zahájení výstavby nového Pavilonu chirurgických oborů v lochotínském areálu Fakultní nemocnice Plzeň. Na staveništi pokračují rozsáhlé výkopové práce, zároveň se...

15. září 2026

Dáváte dítěti první mobil? Tohle s ním nastavte hned na začátku

Komerční sdělení
O mobilu a online světě se svým dítětem mluvte.

Přišel čas na první mobil? Mobil rodičům dává větší jistotu, že se s dítětem mohou kdykoliv spojit, zároveň mu ale otevírá cestu k internetu. Vedle výběru telefonu a vhodného tarifu je proto dobré...

15. září 2026

iWant v Plzni otevřel novou Apple Premium Partner prodejnu

Komerční sdělení
iWant v Plzni otevřel novou Apple Premium Partner prodejnu

Po dvou měsících precizní rekonstrukce se západočeským příznivcům technologií znovu otevřela oblíbená prodejna iWant. Z původního formátu Apple Premium Reseller povýšila na nejvyšší partnerský status...

15. září 2026

Chemické fórum propojilo průmysl, vědu i mladou generaci

Komerční sdělení
Hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec připomněl, že chemie je mu profesně...

Budoucnost chemického průmyslu, jeho konkurenceschopnost, energetika, nové technologie i odpovědnost vůči regionu byly hlavními tématy Chemického fóra Ústeckého kraje 2026 – průmyslová chemie.

15. září 2026

Topná sezóna se blíží. Přichystejte se na ni s moderním systémem vytápění

Komerční sdělení

Ideální chvíle začít řešit vytápění není až tehdy, když poprvé zapnete topení. Pokud chcete před letošní topnou sezónou něco změnit, je nejvyšší čas začít právě teď.

15. září 2026

Hasičská soutěž ve vyprošťování z havarovaných vozidel

Komerční sdělení
Hasičská soutěž ve vyprošťování z havarovaných vozidel

Umíte si představit situaci, kdy potkáte nehodu jednoho nebo více aut a v autě zůstala zraněná osoba? Určitě ano. Ale už málokdo ví, jakým způsobem hasiči zraněného vyprošťují, co k tomu používají, s...

14. září 2026

Když se podnikání zrodí z lásky k dítěti

Komerční sdělení
Když se podnikání zrodí z lásky k dítěti

Značka Anela dnes patří mezi známé české výrobce přírodní kosmetiky.

14. září 2026

Být zahradník je cool: Ze zákulisí Botanické zahrady Liberec

Komerční sdělení
Být zahradník je cool: Ze zákulisí Botanické zahrady Liberec

Pro návštěvníka je to místo odpočinku a exotických rostlin. Pro odborníky, kteří v ní pracují, je to ale především sbírková instituce s dlouhou tradicí. O tom, co obnáší vést botanickou zahradu v 21....

14. září 2026

Od zahrady po pastvinu: Lesoservis rozšiřuje nabídku oplocení

Komerční sdělení
Od zahrady po pastvinu: Lesoservis rozšiřuje nabídku oplocení

Oplocení neslouží jen k oddělení zahrady od okolí. Majitelé pozemků nyní hledají řešení pro rodinné domy, chaty a chalupy, ale také pro pastviny, výběhy či rekreační areály. Specialista na dřevo...

14. září 2026

Stezka svatých

Komerční sdělení
Římov

Jednou z nejdůležitějších součástí kulturního dědictví turistické oblasti Novohradsko-Doudlebsko jsou církevní stavby, tedy kláštery, kostely, kaple, boží muka i zcela malé křížky u cest.

14. září 2026

Důvody, proč si do firmy najmout dočasného manažera

Komerční sdělení
Důvody, proč si do firmy najmout dočasného manažera

Pokles zakázek, rychle rostoucí ceny energií a mezd a nedostatek materiálů, personální výpadky v top managementu, do toho nové trendy - digitalizace, automatizace i udržitelnost. České firmy musejí...

14. září 2026

Chemie, která má budoucnost

Komerční sdělení
Chemie, která má budoucnost

Najít dnes práci, která nabídne nejen férové podmínky, ale také jistotu stabilního zaměstnání a možnost profesního růstu a rozvoje, není samozřejmost.

14. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet