Topná sezóna se blíží. Přichystejte se na ni s moderním systémem vytápění

Tepelné čerpadlo může snadno nahradit stávající zdroj tepla, zatímco otopnou soustavu, například radiátory nebo podlahové vytápění, lze ve většině případů zachovat. Tepelné čerpadlo navíc můžete chytře kombinovat s fotovoltaikou nebo solárním ohřevem či systémem větrání.
Inteligentní regulace přitom jednotlivé technologie propojuje a umožňuje mít topení, chlazení i větrání pod palcem, pohodlně a odkudkoli. Výsledkem je efektivně fungující systém, který dokáže lépe využívat dostupnou energii, pomůže snížit provozní náklady a zároveň zajistí větší komfort.
Propan jako základ moderního vytápění
Nová řada tepelných čerpadel RTC p od Regulusu pracuje s přírodním chladivem R290 (propan), které má nízký dopad na životní prostředí a představuje dlouhodobě perspektivní řešení.
Výstupní teplota až 75 °C umožňuje jejich využití nejen v novostavbách s podlahovým vytápěním, ale také při rekonstrukcích domů s radiátory. Předností je i tichý provoz a možnost chlazení v letních měsících.
Investice do nového zdroje vytápění je rozhodnutí na řadu let. Proto Regulus nabízí také záruční program KOMPLET 10, který rozšiřuje záruku a přináší zákazníkům další servisní jistotu a maximum pohodlí.
Tepelné čerpadlo jako součást chytrého systému
Tepelné čerpadlo může být prvkem komplexního energetického systému, ve kterém jednotlivé technologie chytře spolupracují a vzájemně se doplňují. Typickým příkladem je kombinace s fotovoltaikou. Elektřinu vyrobenou ze slunce tak nemusíte využívat jen pro běžnou spotřebu domácnosti. Přebytky může tepelné čerpadlo využít pro vytápění nebo ohřev vody.
Díky tomu se větší část vyrobené energie spotřebuje přímo v domácnosti a méně jí odchází do distribuční sítě. Při správně navržené kombinaci tepelného čerpadla a fotovoltaiky lze náklady na energie snížit až o 80 % a zároveň zvýšit energetickou soběstačnost domu.
Jistota, která vydrží
Pro ještě větší jistotu můžete k tepelnému čerpadlu využít placený záruční program KOMPLET 10. Díky němu získáte plnou záruku na tepelné čerpadlo až na 10 let. Součástí balíčku je nepřetržitý monitoring provozu systému, vzdálená optimalizace a případné servisní zásahy. Záruka zahrnuje také servisní podporu i o víkendech a svátcích.
Topení, chlazení a větrání pod palcem
Aby jednotlivé technologie skutečně fungovaly jako jeden celek, potřebují chytré řízení. Inteligentní regulace propojuje tepelné čerpadlo, fotovoltaiku a další technologie s akumulační nádrží a řídí jejich provoz podle aktuální potřeby domu. Dokáže pracovat s přebytky z fotovoltaiky, chytře kombinovat různé zdroje energie a řídit chlazení i větrání s rekuperací.
Celý systém tak můžete pohodlně ovládat odkudkoli prostřednictvím aplikace IR Client. Upravíte teplotu, nastavíte útlumový režim nebo zkontrolujete stav. Servisní středisko Regulus zároveň vzdáleně monitoruje provoz vašeho systému a průběžně ho optimalizuje.
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