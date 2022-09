Toaleta s integrovaným bidetem zaujme designem, funkcemi i cenou

Nechte se rozmalovat

Čistá voda je pro intimní péči nejvhodnější. Není vždy nutné přesouvat se kvůli osobní hygieně na samostatnou bidetovou mísu, do sprchy nebo vany. Pohodlnějším a rychlejším řešením je toaleta s integrovanou sprchovací tryskou, která kromě standardní funkce toalety nabízí mycí a wellness programy pro intimní hygienu žen i mužů. Díky praktickému dálkovému ovládání si kromě dámského nebo zadního mytí, volíte polohu trysky, teplotu a sílu proudu vody nebo třeba sušení teplým vzduchem. Můžete si pocit čistoty užívat po každé návštěvě toalety. Masážní programy oceníte zejména v situacích, kdy pro vás návštěva toalety může být bolestivým zážitkem (hemoroidy, střevní potíže, v období těhotenství, po porodu, apod.). Noční navigační světlo, vnitřní osvětlení toalety nebo možnost uložení programů do paměti jsou některé z dalších užitečných funkcí. Komfort a zdravotní aspekty jsou důvody stále větší obliby bidetového mytí, které se stává samozřejmou součástí moderní koupelny.

Foto: WATERGATE

Stojící nebo závěsná varianta

Plánujete oddělenou místnost pro WC, nebo umístíte toaletu do koupelny? V obou případech musí daný prostor mimo technických norem a hygienických nároků splňovat také vaše estetické představy. Design zařizovacích předmětů je pouze jeden z parametrů ovlivňující výběr. Důležitými faktory jsou rovněž funkcionalita WC, rozměry a technické možnosti daného místa – vedení rozvodů vody, elektřiny a umístění odpadů. U novostavby je vše jednodušší - místnost budujete na míru včetně nábytku a dalšího vybavení. Potřebná napojení přizpůsobíte plánům. Přestavba starší koupelny nebo bytového jádra, pokud se nepouštíte do kompletní rekonstrukce, je náročnější. Ve většině případů je právě umístění odpadu to, co limituje výběr toalety. Máme pro vás tip, jak na to. Podívejte se na video.

Stojící toaleta před rekonstrukcí vs. po rekonstrukci. Foto: WATERGATE

KOMBI BLOCK je prostorově nenáročný předstěnový WC modul. Pevný hliníkový rám ukrývá splachovací nádržku a potřebné přípojky. Přední bezpečnostní sklo v bílém nebo černém provedení s tlačítky pro úsporné i plnohodnotné splachování vytvoří v místnosti jedinečný designový prvek. Díky sanitárnímu modulu provedete výměnu stojící toalety jednoduše. Vyhnete se bourání, obezdívání splachovací nádržky a nevznikají další vícenáklady. Součástí balení je potřebné připojovací příslušenství včetně montážní příručky, která vás krok po kroku provede celým montážním procesem.

Závěsná sprchovací toaleta vs. přídavné elektronické bidetovací prkénko. Foto: WATERGATE

Sprchovací toaleta je pojem, který definuje speciální keramiku s integrovanou elektronikou s vysouvací tryskou pro zajištění mycích funkcí. Sprchovací toaleta již v ceně zahrnuje toaletní prkénko, které překrývá keramiku i elektroniku umístěnou uvnitř mísy. Dražší modely navíc poskytnou doplňkové funkce, jako je např. sušení horkým vzduchem a odtah zápachů z mísy. Dálkové ovládání výrazně zvyšuje komfort uživatele. Velmi intuitivně lze nastavit polohu trysky, sílu proudu mytí, masážní funkce, teplotu vody apod. Kvalitní sprchovací toalety navazují na vývoj již běžnějších přídavných elektronických bidetů, které z důvodů technického provedení nemohou uživatelům zajistit dostatečný komfort ani splnit designové požadavky moderních novostaveb bez viditelných kabelů a přívodních hadiček vody.

MÁTE SPLACHOVACÍ WC MODUL POD OMÍTKU PRO TOALETU JIŽ ZABUDOVANÝ?

Toaleta INTEGRA je v nabídce i v závěsné verzi a je kompatibilní s běžně nabízenými značkami montážní prvků (Geberit, TECE, ALCA,, apod.). Montáž závěsné sprchovací toalety INTEGRA se podobá instalaci klasické toaletní mísy. Jediné, co je třeba připravit navíc, jsou skryté nebo viditelné přívody studené vody a elektřiny nezbytné k funkčnosti elektronické sprchovací trysky. U sprchovací toalety INTEGRA si můžete vybrat, zdali provedete připojení sítí externě, nebo skrytě. Oproti tomu přídavná bidetovací prkénka mají vždy externí přívod vody a elektřiny, což zejména v moderních nemovitostech, které jsou navržené do posledního detailu, není akceptovatelné.

U novostavby doporučujeme skryté přívody, čímž docílíme moderního vzhledu bez viditelných přípojek. V případě, že je WC modul již zazděný pod finálním obkladem nebo stěrkou, lze využít externího přívodu studené vody i elektřiny. Praktické řešení poskytne rovněž interní průchodka vody u již zazděného WC modulu Geberit, ke kteréme pomocí propojovací sady přivedeme vodu ke sprchovací toaletě.

Skrytý přívod vody od WC modulu Geberit k sprchovací toaletě

Odbočovací T kus na připojení hadičky pod tlačítkem. Vstup hadičky do speciální průchodky WC modulu .

Jednoduchá údržba

Inovativní technologie oboustranného splachování zajišťuje rovnoměrné spláchnutí celé mísy. Bezokrajové (tzv. rimless) provedení toalety zabraňuje usazování nečistot a bakterií a tím vzniku nepříjemného zápachu. Oblými tvary a hladkým povrchem glazury splňuje elektronická toaleta WATERGATE INTEGRA náročná hygienická kritéria a usnadňuje údržbu. Praktické jsou také rychloúchyty, díky nimž jednoduše odepnete toaletní prkénko pro očištění keramiky. Údržba bidetové trysky je také snadná. Automaticky se proplachuje před i po použití mycího programu a lze ji samozřejmě čistit i manuálně.

Na vlastní kůži a za rozumnou cenu

„Sprchovací toalety INTEGRA v obchodních řetězcích nehledejte. Prioritou je pro nás spokojený zákazník, kterému poskytujeme kompletní servis – úvodní konzultaci a zjištění stávajícího technického stavu, návrh vhodného řešení a případně zajištění odborné montáže. INTEGRA je navržena tak, že i domácí kutil velmi rychle a snadno toaletu nainstaluje svépomocí. Za kvalitou výrobků si stojíme, proto je samozřejmostí bezplatná záruka 36 měsíců,“ říká technický pracovník e-shopu Bidetshop.cz. a dodává: „Přijďte si funkční modely toalety INTEGRA prohlédnout a osobně vyzkoušet do showroomu společnosti WATERGATE s.r.o. v Praze 4 – Šeberov. Není nad osobní zkušenost a bezplatné poradenství u specializovaného prodejce elektronických bidetů a sprchovacích toalet. Odborný tým vám rád poradí a je jedno, jestli jste majitel panelového bytu, kde plánujete výměnu toalety, nebo stavíte moderní rezidenci s několika koupelnami. Sdělte nám své stavební plány a využijte naší možnosti poskytnout vám množstevní slevy. Prodejní manažer Bidetshop.cz : „Více než 10 let nasloucháme našim zákazníkům, a proto jsme náš prodejní model nastavili tak, abychom poskytli produkt a službu za co nejvýhodnější cenu přímo koncovému zákazníkovi nebo našim partnerům, mezi které patří instalatéři a šikovní řemeslníci, jejichž odborný názor koncový spotřebitel bere v potaz. Vysoké přirážky velkoobchodů, které ovládají český trh, považujeme za zbytečný článek prodražující zboží. Často nevěřícně kroutíme hlavou, proč český zákazník platí více než spotřebitel v okolních zemích.“

SLEVOVY KOD REDAKCE IDNES na 10% slevu při nákupu sprchovací toalety INTEGRA : XXXX