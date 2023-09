“To se pak nějak vyřeší, je nejhorší začátek,” říká přední advokát

Jaké jsou podle Vás nejčastější spory mezi společníky či obchodními partnery?

U společníků se nejčastěji jedná o spory týkající se vystoupení ze společnosti nebo ukončení účasti, ze kterých následně vyplývají spory o majetkové vypořádání.

U obchodních partnerů je to pak celá řada rozličných sporů, jakými jsou například spory o odpovědnosti za vady díla, spory z pozdních dodávek zboží nebo komponentů, o náhradu škody a podobně. Aktuálně přibývají i spory o odpovědnosti za vlastnosti a vady výrobků, což se týká například oblastí automotive nebo strojírenství.

Je vůbec možné sporům mezi společníky jakkoliv předcházet?

Samozřejmě. A to především dobře postavenými a detailními smlouvami, které by strany měly vyjednat a uzavřít včas. Slovo včas v tomto případě znamená opravdu na začátku obchodních vztahů, kdy by si strany měly jednoznačně vymezit svůj prostor a pamatovat na myslitelné budoucí situace. Čím detailněji a poctivěji k tomu přistoupí, tím sníží riziko budoucího sporu. Navíc pokud smlouva pamatuje na všechny předvídatelné situace, mělo by v ní být i řešení, které bude možným sporům předcházet.

Rozhodně není dobré cokoliv rychle a bez rozmyslu podepsat a spoléhat na to, že problémy se vyřeší teprve, až nastanou. To už totiž bývá zpravidla pozdě. Chci říct, že nefunkční partnerství začíná slovy „Ono to nějak dopadne“ nebo „To se pak nějak vyřeší.“ Ze své praxe mohu potvrdit, že v krizi se nedohodne a nevyřeší nic. A pokud ano, tak to obě strany bude stát spoustu času, nervů a nemalých finančních prostředků.

Jak dlouho podobné spory trvají?

U českých soudů je to bohužel v řádu několika let. Strany se často odvolávají proti rozsudkům soudů prvního stupně a pokud odvolací soud rozsudek zruší a vrátí zpátky, řízení se znovu protahuje. Navíc když se jedná o skutkově složité spory, soudy často tápou, věci nerozumí a řízení se tím ještě prodlužuje. V rozhodčím řízení je doba trvání sporů řádově nižší, tam můžeme mluvit o měsících či menších jednotkách let. Ale i v těchto případech záleží na složitosti sporu.

Existuje v takovém případě nějaká strategie v rámci vedení sporů?

Určitě ano. Na začátku je to pokaždé velmi poctivá a detailní analýza situace. Je třeba si stanovit cíle, kam až klient chce ve sporu zajít a co by mělo být jeho finálním možným výsledkem.

Po analýze se navrhne algoritmus postupu a taktiky vedení sporu. V naší kanceláři máme vzhledem k dlouholeté praxi již řadu ověřených a osvědčených postupů.

Klientům na začátku představíme všechny možné alternativy konce sporu včetně případných ekonomických dopadů. Ať už jsou to náklady sporu nebo konečné finanční dopady pro případ úspěchu i neúspěchu. Zároveň vedeme s klienty debatu, co všechno je bude spor stát, a to jak po emoční stránce, tak i z hlediska času a financí. Upozorníme je, že na výsledek mohou čekat i několik měsíců či let, což samozřejmě ze strany klientů vyžaduje i notnou dávku trpělivosti. I to hraje v každém sporu nezanedbatelnou roli.

Dají se spory řešit i ke spokojenosti obou stran, nebo je vždy jedna prohrávající, což pak znamená zánik či omezení obchodních aktivit?

Vždycky existuje určitý prostor pro smírné vyřešení. Může se stát, že vedete spor bez úspěchu několik let, a nakonec se obě strany dohodnou, protože si uvědomí, že výsledek „všechno nebo nic“ představuje pro každou z nich nepřijatelné riziko.

Dobrý obchodník navíc ví, že letitý spor jej stojí spoustu času, energie i peněz bez jistého výsledku, protože mnohdy je pro něj výsledné rozhodnutí soudu dost překvapivé. I proto je pro něj lepší investovat svůj čas a peníze do obchodu než sporu s nejistým výsledkem. Když vedete spor, jsou chvíle, kdy neřešíte nic jiného, jste toho takříkajíc plní a trápí vás to. Po emoční stránce je to velká zátěž. A protože to trvá, často vám pak nezbývá prostor ani energie na jiné aktivity včetně podnikání.

Často se říká, že dva nejsou vzhledem k možným sporům pro podnikání ideální začátek právě vzhledem k patové situaci. Souhlasíte s tím?

Zase tak jednoznačně bych to neviděl. Podívejme se do historie, kdyby se dva lidé nedomluvili, nevznikla by spousta skvělých společností i obchodů. Vemte si například pány Kolbena a Daňka, bez kterých by nikdy nevznikla tak skvělá firma jako ČKD.

Za mě je to opravdu především o „přípravě,“ to znamená věnovat na začátku více času vymezením prostoru, hranic i představ. Zamyslet se nad situacemi možných budoucích konfliktů i na možnostech jejich případných řešení. Každý se nakonec vždy musí nějak domluvit.

Jak pro Vás osobně je důležitá týmová práce a jak v rámci týmu vnímáte nutné kompromisy?

V dnešním světě je týmová práce v právní praxi s ohledem na složitost a komplexnost případů nezbytností. Důležité je ale rozdělení týmových rolí a velmi dobrá a otevřená komunikace.

Více než na kompromisech se pak domlouváme, jak efektivně věci řešit a posouvat dopředu. Na členech našeho týmu je vidět, že je právě takový způsob práce baví. Dobře nastavený tým je i o otevřené diskusi o případech a o tříbení právních názorů. Z mého pohledu je velmi zdravé, obohacující, a dokonce nutné mít oponentní pohledy ke každému návrhu možného řešení.

Jakou z dosavadních kauz považujete za stěžejní či nejzajímavější?

Pro nás je důležitý každý případ, který převezmeme. Nikdy bychom nezanedbávali jednoho klienta na úkor jiného. I to je samozřejmě o perfektní organizaci týmu. Ale pokud se ptáte na stěžejní případy, tak aktuálně například zastupujeme několik rodin lichtenštejnských občanů k ochraně jejich majetkových práv proti státu, který jim nelegálně zabavil jejich majetky a nechce je vydat zpět. Naše další stěžejní případy jsou z oblasti stavebnictví a strojírenství.

Aleš Linhart | foto: TaylorWessing advokáti v.o.s.

O kauze rodu Lichtenštejnů, kterou zmiňujete, se hovoří občas i jako o kauze století. Jaký je její aktuální vývoj?

Nevím, jestli kauza století je vhodné označení, ale je to každopádně jeden z největších majetkových sporů posledních let.

Jedná se o to, že lichtenštejnští občané byli po druhé světové válce svévolně označeni za občany německé národnosti, a to bez možnosti se bránit. Byli tak vhozeni do jednoho pytle se sudetskými Němci a kolaboranty a byl jim nezákonně odebrán majetek. Tohoto právního i morálního faulu si byl dobře vědom již tehdejší stát, který to ovšem léta tutlal a důkazy utajoval.

Nám se podařilo vše dohledat a velmi detailně doložit. Stát ovšem už tento majetek vydat nechce a ohání se vším možným. Od restitučních předpisů, které se na cizí občany nikdy nevztahovaly, až po tvrzení, že nelze provést několik desetiletí staré důkazy a přezkoumávat rozhodnutí správních orgánů té doby. Proti tomu hovoří právě zmíněné důkazy, které byly utajovány. Právní stát by se opravdu takto chovat neměl. Před českými soudy je proto aktuálně vedeno okolo 40 sporů a jeden je už i před Evropským soudem pro lidská práva. V něm Lichtenštejnské knížectví jako stát chránící své občany žaluje Českou republiku.

Mimo práva máte i řadu zajímavých koníčků. Ve volném čase se například věnujete trénování v říčanském ragbyovém klubu. Co Vás k tomu přivedlo?

Trénink ragby je mým koníčkem už řadu let, věnuji se mládeži, přesně řečeno klukům kategorie U16. Začal jsem s tím, když byly staršímu synovi pouhé tři roky. Dnes hraje za reprezentační A tým na pozici mlynáře, což je hráč, který vhazuje auty a také stojí uprostřed mlýna. Je to velmi odpovědná pozice a je na něj vyvíjen obrovský tlak ze strany soupeře. Jsem na něj hrdý, protože vše dokázal jen svou pílí a vytrvalostí. Vždycky se těším na zápasy, ve kterých ho vidím hrát společně s kamarády, z nichž mnozí prošli i mýma rukama. Jsou to bojovníci, kteří by nikdy nenechali kamaráda na holičkách. Mají sílu i soudržnost. A to je i to, co mě na trénování baví. Nejen, že se u toho výborně odreaguji, ale baví mě pozorovat, jak děti sportovně i mentálně rostou a vyzrávají. Pro mě je ragby vlastně víc výchovný proces než sport. Navíc učí mladou generaci mnoha základním hodnotám života jako respekt, soudržnost a odpovědnost. Osobně si myslím, že to tak má každý, kdo se jednou ponoří do světa ragby. Úplně to člověka pohltí, jsou tam jiné vztahy než třeba ve fotbale. Týmy spolu po utkáních chodí na společné večeře. Na hřišti jsou nesmiřitelnými soupeři, ale po zápase skvělými kamarády. Je to skvělá celosvětová komunita. Když například přijedete do jakékoli země a navštívíte ragbyový klubu, vždycky se o vás postarají a s každým si tam i skvěle popovídáte.

Vaším dalším koníčkem je otužování. Co Vás k němu přivedlo a jak moc je z Vaší zkušenosti těžké s tím začít?

S otužováním u nás doma začala nejdříve manželka. Hodně jí to pomohlo vyrovnávat se s pracovními tlaky. Já jsem se pak celkem rychle přidal a společně jsme ušli obrovský kus cesty. Dnes se rádi během zimy koupeme v ledových zamrzlých rybnících, a dokonce se z toho stal takový náš rituál. Otužování je hlavně mentální záležitost, trénink vůle a nastavení mysli.

Začít může opravdu každý a kdykoli. Jde jen o to rozhodnout se a překonat na začátku trochu nepohodlí. Člověk nemusí hned skákat do ledové vody, stačí začít pozvolna třeba vlažnou a posléze studenou sprchou. Určitě bych ale doporučil obrátit se na začátku na někoho zkušenějšího.

Mě osobně baví neustále posouvat hranice, a to nejen ty fyzické, ale i mentální. Vystavit se určitému nepohodlí a zjistit, že spousta věcí se dá překonat, ačkoli to na počátku vypadá, že to nejde. To vás i v osobním a profesním životě posune na úplně jinou úroveň.

Aleš Linhart se specializuje především na oblast procesního práva, dále na zastupování klientů před soudy (na straně žalobců i žalovaných) a v mezinárodních a tuzemských rozhodčích řízeních.

Aleš je členem Mezinárodní arbitrážní skupiny. Jeho odbornost zahrnuje pohledávky z investičního práva, stavebního práva, v oblasti automobilového průmyslu, i různé právní spory se zaměřením na porušení smluv a mezinárodní investiční arbitrážní spory. Zároveň se zaměřuje i na spotřebitele a maloobchod, finanční instituce a také na výrobu a průmysl, nemovitosti a infrastrukturu. Aleš pracoval pro vládu ČR jako člen Komise III pro legislativu v oblasti veřejného práva.

